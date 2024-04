Pour moi, le dispositif d'IA présenté par Humane ressemble à une solution à la recherche désespérée d'un problème. La plupart de ses fonctions semblent mieux exécutées par une Apple Watch, avec un iPhone pour combler les lacunes.



Il y a aussi le rabbit r1, un appareil beaucoup moins cher de 199 $. Mais en dépit d'un matériel mignon et d'un logiciel d'IA apparemment puissant, la raison pour laquelle il s'agit d'une boîte en plastique plutôt que d'une application n'est pas claire non plus.



Altman et Ive travaillent-ils sur un appareil pour la maison plutôt que sur un produit mobile ? Reste à savoir si leur entreprise naissante peut produire quelque chose de vraiment convaincant. Suggérer qu'ils seront en concurrence directe avec Apple semble toutefois un peu exagéré, à moins qu'il ne s'agisse d'un robot domestique, peut-être...

L'année dernière, il a été rapporté que l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, et le PDG d'OpenAI, Sam Altman , travaillaient sur une sorte de projet de matériel d'IA. Il a ensuite été signalé que Tang Tan, concepteur en chef de l'iPhone et de l'Apple Watch d'Apple, rejoignait également le projet. Un nouveau rapport indique que le duo tente maintenant de lever un milliard de dollars et est en pourparlers avec la veuve de Steve Jobs, fondatrice et présidente de Emerson Collective, Laurene Powell Jobs. Les ambitions de l'entreprise ne sont pas claires et aucun détail ou rapport n'a jusque-là été confirmé par Ive ou Altman.La liste complète des investisseurs potentiels avec lesquels ils se sont entretenus n'est pas connue, mais des personnes au fait du projet indiquent qu'ils sont en pourparlers avec Thrive Capital, un investisseur fréquent d'OpenAI, et Emerson Collective. Masayoshi Son, PDG de SoftBank et investisseur de renom, se serait également entretenu avec Altman et Ive au sujet de ce projet. Le Financial Times a précédemment rapporté que Son souhaitait qu'ARM (une autre société qu'il a soutenue) soit impliquée dans le projet. En effet, SoftBank, une multinationale japonaise, détient une participation de 90 % dans le fabricant de puces ARM.De toute évidence, il s'agit là de quelques-uns des noms les plus connus et les mieux établis de l'industrie technologique d'aujourd'hui. Les relations personnelles pourraient jouer un rôle. À titre d'exemple, Laurene Powell Jobs est personnellement proche d'Altman et d'Ive, qu'elle connaît depuis des décennies. Selon les analystes, cela peut s'avérer crucial, car le pedigree impliqué pourrait effrayer les petits investisseurs, les grands noms pouvant faire grimper le coût initial de l'investissement. Les analystes suggèrent aussi que le lancement d'un nouvel appareil d'IA pourrait permettre à Ive d'entrer en concurrence avec Apple.Par ailleurs, il a été rapporté qu'Apple travaille à l'introduction de nouvelles fonctionnalités puissantes basées sur l'IA dans iOS 18 et les versions ultérieures du logiciel pour les iPhone, les iPads et les autres appareils de l'entreprise. Selon la rumeur, Apple travaillerait avec Google sur l'intégration de Gemini dans la mise à jour iOS 18 de l'iPhone. En d'autres termes, la technologie GPT d'Apple n'est pas encore assez compétitive pour concurrencer ChatGPT et Gemini. Ou bien l'infrastructure cloud d'Apple a besoin d'efforts considérables pour prendre en charge les fonctions d'IA dans le cloud, ou une combinaison de ces deux éléments.Selon les analystes, il ne fait aucun doute que la combinaison des compétences d'Ive en matière de conception de matériel et de l'expertise d'Altman en matière d'IA générative fait de ces deux personnes une équipe incroyablement redoutable. Dans le même temps, personne n'a encore présenté d'arguments convaincants en faveur d'un dispositif matériel propulsé par l'IA, plutôt que d'une application pour smartphone. L'exemple le plus connu à ce jour est Humane Ai Pin , un badge portable à commande vocale doté d'une caméra intégrée. Une startup a suscité l'intérêt cette année avec un appareil de poche basé sur l'IA appelé rabbit r1.En 2018, Ive a déclaré qu'Apple avait une responsabilité morale pour atténuer les conséquences involontaires telles que les applications addictives. Si les smartphones sont excellents pour tout faire, cette capacité peut aussi être un obstacle. Des dispositifs d'IA récents, notamment le dispositif d'IA Humane Ai Pin et le rabbit r1 , prétendent supprimer l'aspect distrayant des smartphones et permettre de travailler efficacement. Comme souligné précédemment, la rumeur indique que le dispositif d'IA d'Ive et d'Altman ne ressemble en rien à un smartphone. Si l'idée semble bonne sur le papier, elle soulève quelques autres préoccupations.Par exemple, si vous réservez des vacances pour vous et votre famille, l'appareil d'IA pourrait-il faire la même vérification que vous, en passant au peigne fin les options d'hôtel et de billetterie adaptées à vos besoins et à votre budget ? L'appareil connaîtrait-il votre mode de paiement préféré ? S'il sait tout cela, vos données sont-elles stockées en toute sécurité ? Si les dispositifs d'IA autonomes ont certainement attiré l'attention de nombreuses personnes, il reste à voir s'ils sont à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Pour l'instant, il est difficile de répondre à ces questions, car les appareils commencent à peine à être expédiés.Dans la communauté des développeurs, ces nouveaux dispositifs d'IA font l'objet de critiques acerbes. Nombreux sont les critiques qui pensent que ces dispositifs d'IA auraient pu être développés en tant qu'applications mobiles pour Android ou iOS. Cette approche contraste toutefois avec le vœu des créateurs de ces nouveaux gadgets. Ces deniers souhaitent supprimer la dépendance des gens à leurs smartphones. Le succès de ces entreprises dépendra donc de la façon dont le grand public accueille leurs dispositifs d'IA. Un critique de ces appareils note :Jony Ive est un designer industriel américano-britannique. Ive a été le responsable du design chez Apple pendant plus de vingt ans. Son design translucide de l'iMac a contribué à transformer la fortune d'Apple et il a ensuite dirigé la conception de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Le dernier produit Apple qu'il a conçu pour Apple est le Mac Pro 2019. Ive a finalement quitté Apple en 2019, même si l'on pense généralement qu'il avait déjà pris du recul depuis un certain temps. Après son départ, Ive a fondé sa propre agence de design, LoveFrom, en collaboration avec son collègue designer et ami de longue date Marc Newson.Bien qu'Apple ait été, sur le papier, un client de LoveFrom, il est probable qu'il s'agissait d'une fiction destinée à éviter une panique boursière, mais cette relation a pris fin en 2022. Sam Altman, quant à lui, est l'une des figures de proue de l'IA générative. Il est PDG d'OpenAI depuis 2019, qui a créé le produit d'IA générative le plus connu, ChatGPT. Altman a été brièvement licencié par l'ancien conseil d'administration d'OpenAI en novembre 2023. Il a reçu le soutien des principaux investisseurs d'OpenAI, qui ont œuvré pour le réintégrer. Le conseil d'administration a été dissout et un nouveau a été mis en place avec son retour.Altman est déjà impliqué dans plusieurs autres projets d'IA, en plus d'OpenAI. Les sources au fait du nouveau projet d'Altman avec Ive rapportent que rien n'indique pour l'instant qu'OpenAI sera directement impliquée dans la nouvelle société de matériel informatique. OpenAI a récemment retiré à Altman sa qualité de propriétaire d'un fonds d'investissement. La détention du fonds par Altman a suscité des soupçons en raison de sa structure inhabituelle.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des rumeurs sur la future entreprise de Jony Ive et Sam Altman ?Le dispositif hypothétique de cette entreprise naissante pourrait-il rivaliser avec un produit d'Apple ?Que pensez-vous de l'avènement des appareils propulsé par l'IA comme le rabbit r1 et le Humane AI Pin ?Que pensez-vous de ces dispositifs d'IA ? Peuvent-ils aider à supprimer ou réduire la dépendance aux smartphones ?