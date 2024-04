L'examen a été remanié en 2023. L'examen révisé comporte désormais moins de questions à choix multiples et plus de questions ouvertes, appelées questions à réponse construite. Les nouveaux tests comportent jusqu'à sept fois plus de questions ouvertes qu'auparavant.Selon le Texas Tribune, l'approche du traitement du langage naturel pourrait permettre à l'État d'économiser plus de 20 millions de dollars par an, une somme qui aurait autrement été dépensée pour embaucher des évaluateurs humains auprès d'un contractant tiers.Jose Rios, directeur de l'évaluation des élèves à l'Agence de l'éducation du Texas (TEA), a déclaré qu'ils voulaient conserver autant de réponses ouvertes que possible, mais qu'il fallait beaucoup de temps pour les noter.Les machines ne remplacent pas entièrement les correcteurs humains, du moins pas encore. L'année dernière, lla TEA a engagé environ 6 000 correcteurs humains temporaires. Cette année, il en faudra moins de 2 000.Un quart de toutes les réponses construites initialement notées par l'IA seront réévaluées par des humains, de même que les tests pour lesquels l'ordinateur n'est pas sûr de son score. Les réponses rédigées dans une langue autre que l'anglais et celles contenant des mots d'argot seront également transmises à des évaluateurs humains.Le moteur de notation automatique a été entraîné sur 3 000 réponses qui ont d'abord fait l'objet de deux séries de notation humaine. Les échantillons ont permis à l'IA d'évaluer les caractéristiques communes des réponses et lui ont appris à donner la même note qu'un humain.Chris Rozunick, directeur de division pour le développement de l'évaluation à la TEA, a déclaré qu'ils ont toujours eu des processus de contrôle de la qualité très robustes avec les humains, et que c'est la même chose avec un système informatique. Il suffit de ne pas l'appeler "IA".", a déclaré M. Rozunick. Par exemple, la solution de notation n'"" pas d'une réponse à l'autre ; elle se réfère toujours à sa formation initiale comme référence.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette application de l'IA pertinente et judicieuse ?