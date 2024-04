here's an exclusive new udio AI music generation 🫡



source: anon. anon is always the source. pic.twitter.com/AaB47DKIhi — ʟᴇɢɪᴛ (@legit_rumors) April 7, 2024



J'ai écouté plusieurs chansons disponibles dans la bibliothèque. Je dois être honnête, c'est vraiment déprimant. Je reste largement optimiste et je pense que la musique s'en sortira à long terme, d'une manière ou d'une autre. Cependant, pourquoi faire ça ? Pourquoi automatiser l'art ? L'automatisation n'est-elle pas censée nous faciliter la vie ? J'ai l'impression que ces nouveaux outils n'arrivent que pour rendre la vie moins satisfaisante.



Par ailleurs, le fait que presque tous les exemples que j'ai écoutés sont des chansons parodiques/romanes m'interpelle beaucoup. S'agit-il simplement du fruit le plus facile à cueillir ou cela en dit-il long sur l'utilisation finale de ce type d'outil ? Peut-être que sans l'aspect comique, la valeur de ce contenu diminue considérablement.

J'ai écouté plusieurs chansons disponibles dans la bibliothèque. Je dois être honnête, c'est vraiment déprimant. Je reste largement optimiste et je pense que la musique s'en sortira à long terme, d'une manière ou d'une autre. Cependant, pourquoi faire ça ? Pourquoi automatiser l'art ? L'automatisation n'est-elle pas censée nous faciliter la vie ? J'ai l'impression que ces nouveaux outils n'arrivent que pour rendre la vie moins satisfaisante.Par ailleurs, le fait que presque tous les exemples que j'ai écoutés sont des chansons parodiques/romanes m'interpelle beaucoup. S'agit-il simplement du fruit le plus facile à cueillir ou cela en dit-il long sur l'utilisation finale de ce type d'outil ? Peut-être que sans l'aspect comique, la valeur de ce contenu diminue considérablement.

Introducing Udio, an app for music creation and sharing that allows you to generate amazing music in your favorite styles with intuitive and powerful text-prompting.



1/11 pic.twitter.com/al5uYAsU5k — udio (@udiomusic) April 10, 2024

L'avènement de l'IA générative a ouvert la voie à de nouveaux cas d'utilisation de la technologie dans les domaines artistiques comme la musique, le cinéma et d'autres formes d'art. Lorsqu'elle est mise en œuvre, l'IA peut avoir un impact sur tous les aspects du processus de la création musicale, y compris la génération de musique, la mastérisation audio et la diffusion de musique en continu. Les logiciels tels que Suno , AIVA, Soundfull et Udio offrent aux musiciens amateurs un moyen innovant d'améliorer leur processus créatif. Et certains outils sont en mesure de produire des œuvres dans le style de différents compositeurs.Udio est le dernier outil d'IA de génération de musique à faire son apparition sur le marché. Il sort de la clandestinité avec fracas en dévoilant une capacité étonnante à capturer l'émotion dans les voix synthétiques. Il est le fruit du travail d'anciens ingénieurs de Google DeepMind. Avec quelques données humaines clés, Udio peut créer des fac-similés de musique produite par l'homme dans des genres tels que la country, le quatuor de barbiers, la pop allemande, la musique classique, le hard rock, le hip-hop, les airs de spectacle et bien d'autres encore. L'accès à la plateforme est actuellement gratuit pendant une période bêta.Les créateurs d'Udio (David Ding, Conor Durkan, Charlie Nash, Yaroslav Ganin et Andrew Sanchez) affirment que l'entreprise avait été inspirée par le désir de faciliter la création et le partage de musique. L'équipe a annoncé que les prochaines mises à jour de son générateur de musique incluront des outils plus orientés vers les musiciens, notamment la possibilité d'ajouter des voix de référence, des options de création plus granulaires et l'importation aisée de pistes externe. Pour l'instant, leur objectif est de constituer une bibliothèque de morceaux étonnants inspirés par des gens n'ayant pas ou peu de compétences musicales.Par ailleurs, l'équipe envisage à l'avenir de prendre en charge davantage de langue, de séparer les stems des pistes individuelles et, éventuellement, de spécifier le chanteur, mais pour l'instant, elle se concentre sur la création d'une communauté autour d'Udio. Selon certains analystes, Udio pourrait être utilisé comme alternative à l'envoi d'un GIF. Ou permettre aux gens de s'exprimer sous la forme d'une chanson à un être cher ou de partager une émotion. Vous pourriez envoyer un morceau de 30 secondes sur l'anniversaire d'un être cher au lieu d'envoyer une carte. Selon l'équipe, Udio offre de nombreux cas d'utilisation.Une poignée de morceaux ont été divulgués avant le grand lancement sur X et d'autres plateformes, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la qualité de ce nouvel outil d'IA. Udio a la même capacité que Suno à créer un morceau complet à partir d'une invite textuelle, ce qui est impressionnant. « La capacité à capturer non seulement l'émotion d'une chanson, mais aussi à générer du bizarre et de l'inattendu, tout en maintenant la fidélité et la cohésion musicales, est stupéfiante », affirme un critique qui a essayé Udio. Toutefois, tous les testeurs ne partagent pas cet avis. D'autres dénoncent cette forme automatisation de l'art :Udio a suscité un grand engouement auprès des musiciens amateurs. Cependant, tout comme Suno avant lui, le nouveau générateur de musique suscite crainte et angoisse auprès de nombreux acteurs de l'industrie musicale. Ils dénoncent l'utilisation de l'IA dans la création musicale, une approche qui, selon eux, porte atteinte aux droits des artistes humains. Selon eux, ces outils d'IA représentent une menace existentielle pour leur art. Plus de 200 artistes musicaux de renommée mondiale ont récemment signé une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes dans laquelle ils appellent à mettre fin à cette pratique.Après avoir créé un compte Udio, tout le monde peut créer une piste en entrant un texte qui peut inclure des paroles, une histoire et des étiquettes de genre musical. Udio s'attaque ensuite à la tâche en deux étapes. Tout d'abord, il utilise un grand modèle de langage (LLM) similaire à ChatGPT pour générer des paroles (si nécessaire) sur la base de l'invite fournie. Ensuite, il synthétise la musique à l'aide d'une méthode qu'Udio ne divulgue pas, mais d'après certains analystes, il s'agit probablement d'un modèle de diffusion, similaire au modèle Stable Audio de Stability AI, le développeur du générateur d'image Stable Diffusion.Bien que l'équipe d'Udio n'ait pas révélé les détails spécifiques de son modèle ou de ses données d'entraînement (qui sont probablement remplies de matériel protégé par le droit d'auteur), elle a confié à Tom's Guide que le système comportait des mesures intégrées pour identifier et bloquer les pistes qui ressemblent de trop près au travail d'artistes spécifiques, garantissant ainsi que la musique générée reste originale. Malgré la menace existentielle perçue par certains artistes musicaux, l'équipe d'Udio et certains des artistes avec lesquels elle a travaillé ont souligné le potentiel d'Udio en tant qu'outil d'aide à l'écriture de chansons.La plateforme a déjà attiré les investissements et l'attention d'une partie de la communauté musicale, dont Will.i.am et Common. « C'est une toute nouvelle Renaissance et Udio est l'outil de la créativité de cette époque. Avec Udio, vous pouvez faire naître des chansons grâce à l'IA et à votre imagination », a déclaré will.i.am. Selon les annonces de l'équipe, Udio devrait rester gratuit pendant sa phase de test bêta, les utilisateurs pouvant créer jusqu'à 1 200 chansons par mois, si le système fonctionne. Udio est également soutenu par UnitedMasters de Steve Stoute, Mike Krieger, cofondateur et directeur technique d'Instagram.Sources : Udio Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des générateurs de musique comme Suno et Udio ?Ces nouveaux outils d'IA ont-ils la capacité de révolutionner la création musicale ?Quelles sont les préoccupations que posent ces systèmes d'IA de génération de musique ?Quels impacts pourraient-ils avoir sur l'industrie musicale ? Constituent-ils une menace existentielle ?