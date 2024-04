The market cap for Match Group is $9B. Someone will build the AI-version of Match Group and make $1B+.



I met some guy last night in Miami who admitted to me that he spends $10,000/month on "AI girlfriends".



I thought he was kidding. But, he's a 24 year old single guy who loves… pic.twitter.com/wqnODwggAI — GREG ISENBERG (@gregisenberg) April 9, 2024

Hier soir, à Miami, j'ai rencontré un homme qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 dollars par mois pour des "petites amies IA". Je pensais qu'il plaisantait. Mais c'est un célibataire de 24 ans qui adore ça. Je lui ai demandé ce qu'il aimait dans cette activité :



Lui : "Certains jouent à des jeux vidéo, moi je joue avec des petites amies IA".



Lui : "J'adore le fait de pouvoir utiliser des notes vocales avec mes petites amies IA".



Lui : "J'aime le fait de pouvoir utiliser des notes vocales avec mes petites amies IA. Je peux personnaliser ma petite amie IA. J'aime, je n'aime pas, etc. En fin de compte, c'est du confort".



Moi : sans voix



Il y a quelques plateformes qu'il aime, mais il préfère Candy.ai et Kupid.ai.



C'est un peu comme les applications de rencontres. Vous n'êtes pas sur une seule.



Voyez-vous les photos de femmes ci-dessous ? Tapez dans le champ.



Elles sont toutes générées par l'IA.



Elles ont l'air réelles, mais ne le sont pas.



Les modèles d'IA commencent à me paraître étrangement réels.



Peut-être vous aussi.



Les choses sont sur le point de devenir assez bizarres.



« La capitalisation boursière de Match Group est de neuf milliards de dollars. Quelqu'un construira la version IA de Match Group et gagnera plus d'un milliard de dollars. J'ai rencontré un homme hier soir à Miami qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 $ par mois pour des "petites amies IA" », a écrit Greg Isenberg sur X. Greg Isenberg est cofondateur et PDG d'une entreprise connue sous le nom de "Late Checkout". Sur son site, il décrit Late Checkout comme une holding qui crée des entreprises communautaires sur Internet. Son parcours indique également qu'il a été conseillé auprès d'entreprises telles que TikTok et Reddit.La question de savoir si les gens auront un jour des robots humanoïdes comme compagnons amoureux ne se pose plus. Le cas CarynAI en est un exemple. Cette copie virtuelle de l’influenceuse dénommée Caryn Marjorie compte plusieurs milliers d'abonnés qui déboursent chacun un dollar par minute pour bénéficier de l’attention de leur petite amie virtuelle. Les petites amies et petits amis virtuels s'imposent dans le contexte du boom de l'IA. Ces plateformes offrent la possibilité à leurs abonnés de personnaliser leurs compagnons numériques synthétiques, notamment la voix, l'apparence, le comportement, et bien d'autres.Sur les forums de messagerie en ligne consacrés à ces applications, de nombreux utilisateurs affirment avoir développé un attachement émotionnel à ces robots et les utiliser pour faire face à la solitude, réaliser des fantasmes sexuels ou encore recevoir le type de réconfort et de soutien qu'ils considèrent comme manquant dans leurs relations réelles. L'isolement social généralisé et un nombre croissant d'entreprises qui visent à attirer les utilisateurs par des publicités en ligne alléchantes et des promesses de personnages virtuels offrant une acceptation inconditionnelle sont à l'origine d'une grande partie de ce phénomène.« Je sais que c'est un programme, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les sentiments qu'elle suscite vous touchent et c'était si bon », explique un utilisateur de ces applications. Dans son billet sur X, Isenberg affirme que ces compagnons virtuels pourraient donner naissance à un marché de plus d'un milliard de dollars dans les années à venir. L'analyse de Isenberg est partagée par d’autres experts. En effet, si l'absence de forme est inhumaine, elle semble également libératrice. Cela rend les compagnons virtuels extrêmement malléables par des forces extérieures, comme les besoins, les motivations et les désirs des gens.Selon Isenberg, la valeur de ce marché pourrait même surpasser celle des applications de rencontre. Isenberg a déclaré qu'une simple copie propulsée par l'IA des applications de rencontre de Match Group pourrait générer jusqu'à un milliard de dollars. Voici ci-dessous l'intégralité de sa conversation avec une personne ayant une expérience avec des compagnons virtuels :Les réactions des utilisateurs de X vont de la désillusion à l'incrédulité en passant par le ressentiment. CharacterAI, l'une des plus grandes plateformes de compagnons virtuels, ne génère pas de contenu explicite. En revanche, des plateformes telles que SpicyChat et Candy.AI proposent un contenu sexuel important. Le site de Candy.AI indique : « avec Candy.AI, votre imagination est la seule limite. Que vous soyez à la recherche d'un chat décontracté, d'une conversation pour adulte ou d'une session de jeu de rôle, vous avez ici un compagnon virtuel ouvert d'esprit qui vous permettra de réaliser tous vos rêves les plus fous ».En dehors des préoccupations en matière de santé mentale suscitées par ces compagnons virtuels, ils posent également des problèmes de sécurité et de protection de la vie privée. Une analyse de 11 applications de compagnons virtuels publiée par la Fondation Mozilla révèle que presque toutes les applications vendent des données d'utilisateur, les partagent pour des choses telles que la publicité ciblée ou ne fournissent pas d'informations adéquates à ce sujet dans leur politique de confidentialité. Les experts du domaine de la santé ont souligné les risques liés à ces pratiques commerciales pour les utilisateurs de ces applications.Par ailleurs, d'autres experts se sont inquiétés de ce qu'ils considèrent comme "un manque de cadre juridique" ou éthique pour les applications qui encouragent les liens profonds, mais qui sont dirigées par des personnes ou des entreprises motivées par la réalisation de profits. Ils soulignent la détresse émotionnelle des utilisateurs lorsque les entreprises modifient leurs applications ou les ferment soudainement, comme l'a fait l'une d'entre elles, Soulmate AI, en septembre. L'un des exemples qui ont fait le plus coulé d'encres dernièrement est celui du Japonais Akihiko Kondo. Ce dernier a épousé Hatsune Miku, une IA chanteuse.Cependant, du jour au lendemain, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, s’est trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour lui de communiquer avec son épouse. Face à ce mur, il avait déclaré : « mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours ». En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Kondo n’a pas perdu l’espoir de pouvoir communiquer avec Miku d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.L'année dernière, Replika a supprimé les capacités érotiques des personnages de son application après que certains utilisateurs se sont plaints que leurs compagnons flirtaient trop avec eux ou leur faisaient des avances sexuelles non désirées. Mais Replika a fait marche arrière après le tollé soulevé par d'autres utilisateurs, dont certains se sont tournés vers d'autres applications à la recherche de ces fonctionnalités. En juin, l'équipe a lancé Blush, un stimulateur de rencontres basé sur l'IA, essentiellement conçu pour aider les gens à s'entraîner à faire des rencontres. L'outil a fait l'objet de vives critiques dans la communauté.D'autres s'inquiètent de la menace plus existentielle que représentent les relations avec les compagnons virtuels, qui pourraient remplacer certaines relations humaines, ou simplement susciter des attentes irréalistes en penchant toujours du côté agréable. Ces chatbots étant relativement récents, leurs effets à long terme sur les humains restent inconnus.Quel est votre avis sur le sujet ?Pourquoi le recours aux compagnons virtuels propulsés par l'IA prend de l'ampleur ?Pourquoi les gens sont-ils prêts à dépenser des milliers d'euros pour interagir avec ces chatbots d'IA ?Que pensez-vous de l'analyse de l'entrepreneur technologique Greg Isenberg sur les compagnons virtuels ?La valeur du marché des compagnons virtuels basés sur l'IA va-t-elle surpasser celle des applications de rencontre ?Selon vous, quels pourraient être les effets à long terme de ces plateformes sur leurs utilisateurs et sur la société en générale ?