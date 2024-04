Les entreprises technologiques et logicielles qui travaillent à l'élaboration de plateformes d'intelligence artificielle générative ont un besoin urgent de contenu pour aider à former leurs modèles d'intelligence artificielle. Adobe achèterait actuellement des vidéos pour développer sa plateforme de conversion de texte en vidéo.Adobe, qui a ajouté des millions de vidéos 4K à sa bibliothèque Adobe Stock au début de l'année et qui investit massivement dans sa plateforme d'IA générative Adobe Firefly, s'efforce de rattraper son retard dans le domaine de la vidéo générative. À l'instar de la technologie de conversion de texte en image de Firefly, Adobe n'est pas non plus le premier à franchir la ligne d'arrivée dans le domaine de la vidéo, et la société n'a mentionné la conversion de texte en vidéo qu'en termes généraux jusqu'à présent. Sora d'OpenAI est dans la sphère publique depuis quelques mois, et de nombreuses autres entreprises travaillent sur la génération de vidéos.Il est difficile d'entraîner des modèles d'IA qui créent des photos, et il est encore plus difficile d'entraîner un modèle de génération de vidéos. YouTube a déjà commencé à s'inquiéter de la manière dont OpenAI a pu former Sora, et OpenAI est elle-même très fermée à ce sujet.Avec Firefly, Adobe a adopté une approche relativement plus éthique et ouverte, il n'est donc pas surprenant qu'elle fasse de même avec sa future plateforme vidéo. Alors que certaines entreprises récupèrent du contenu, Adobe s'efforcerait de l'acheter aux créateurs.Adobe "".Sur la base de la somme d'argent et de la durée du clip demandée par Adobe, les paiements rapportés s'élèvent à environ 2,60 dollars par minute pour la vidéo soumise, bien qu'ils puissent aller jusqu'à 7,25 dollars par minute.Il est logique qu'Adobe recherche des types de contenus spécifiques pour combler les lacunes de sa bibliothèque Adobe Stock, qui se positionne davantage comme une solution commerciale que comme une ressource pour tous les types de vidéos nécessaires à l'entraînement d'un modèle d'IA génératif.: AdobePensez-vous que l'approche d'Adobe est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?