Le Full Self-Driving continue de heurter le trottoir, les propriétaires de Tesla qui l'essaient pour la première fois constatent des dégâts après que leur voiture a heurté le trottoir en tournant

@elonmusk why won’t Tesla replace my rim if your FSD system is the one that caused it to run into the curb? I sent them 2 videos and a pic! It’s funny y’all charge $2000 for rims (4) and then want $870 for a replacement! pic.twitter.com/ADczQd14b3 — Rahim Sultan (@RSultan23) April 10, 2024

L'Autopilot de Tesla est un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) qui peut assister les conducteurs dans les tâches de conduite dynamique comme la direction, le freinage et l'accélération. Tesla décompose l'Autopilot en deux fonctions appelées Traffic-Aware Cruise Control et Autosteer. L'Autopilot est gratuit et est intégré à tous les véhicules Tesla, mais l'entreprise vend également une version améliorée appelée Full Self-Driving (FSD). Tesla affirme que les voitures équipées du FSD seront capables de se conduire seules presque partout avec une intervention minimale de la part des conducteurs et s'amélioreront continuellement.Cependant, le FSD bénéficie d'une mauvaise presse depuis son introduction en 2016. Le FSD est souvent impliqué dans des accidents de la route, mineurs comme graves, et selon les experts, la technologie fait l'objet d'un battage médiatique qui exagère ses capacités réelles. Malgré les nombreuses mises à jour apportées par Tesla au fil des années, le logiciel est toujours considéré comme un système de conduite autonome de niveau 2 et serait moins performant que les systèmes rivaux de conduite autonome tels que BlueCruise de Ford et Super Cruise de General Motors. Le FSD serait classé à la troisième place sur le marché.La dernière version du FSD a reçu un accueil positif de la part des anciens utilisateurs. Mais alors que le constructeur automobile a lancé une période d'essai d'un mois pour tous les véhicules de sa flotte capables de l'utiliser, d'autres conducteurs qui conduisent pour la première fois ont donné leur avis, et le logiciel n'est peut-être pas à la hauteur des espérances de tout le monde. Il a été rapporté avec insistance que les véhicules contrôlés par le FSD heurtent très souvent le trottoir lorsqu'ils essaient de tourner. Selon les rapports, ce comportement du logiciel laisse parfois des dégâts importants sur certaines parties des véhicules.Plus précisément, de nombreux propriétaires de Tesla affirment avoir constaté des éraflures sur les pare-chocs et les pneus dus à des chocs contre le trottoir après avoir utilisé le FSD. Dans des messages publiés en ligne, ils ont déclaré que le FSD sert trop les bordures de trottoir lorsqu'il tourne. Des personnes prétendant avoir installé la version d'évaluation ont publié des photos et des vidéos de leurs voitures mordant le trottoir alors que le logiciel était censé être activé. Un utilisateur a montré que Summon, une fonction qui a longtemps été critiquée pour avoir heurté des objets stationnaires, ne s'est pas amélioré depuis.« Je l'utilise depuis trois jours et il m'a convaincu que je n'en avais pas besoin. J'ai dû intervenir trop souvent pour éviter le trottoir ou une voiture garée dans la rue », a déclaré un utilisateur sur Reddit. Un utilisateur dont les roues auraient subi des dégâts a partagé sur Reddit une vidéo de sa voiture heurtant un trottoir. La vidéo montre la voiture heurtant un trottoir au moment de prendre un virage et une photo d'un enjoliveur endommagé à la suite de l'impact. Un autre utilisateur de X a tagué le PDG Elon Musk en postant une vidéo de sa voiture heurtant un trottoir et les dommages causés à l'une des roues de la voiture.Dans le message, ils notent qu'une roue de remplacement coûte 870 $ et affirment que Tesla n'a pas voulu la remplacer même avec une vidéo montrant que le choc avec le trottoir s'est produit alors que la fonction FSD était activée. Selon de nombreux internautes, la solution consiste à suivre les recommandations de Tesla et à superviser le FSD pendant qu'il roule. (Ils doivent garder en permanence les mains sur le volant.) Mais cela irrite les conducteurs qui pensent que le fait de céder les commandes de direction et d'accélération ne vaut pas la peine d'être anxieux à l'idée de devoir surveiller chaque petit virage à basse vitesse.« J'ai remarqué que le FSD se rapprochait dangereusement des bordures de trottoir dans les virages. Le véhicule a même frôlé le côté droit de la voie et a raclé quelques bâtons qui dépassaient des buissons le long de la route. Je sais qu'il s'agit d'un véhicule "supervisé" et que le conducteur devrait toujours en avoir le contrôle. Mais à quoi cela sert-il si je dois débrayer à chaque virage ? », s'interroge un critique. D'autres critiques du FSD de Tesla ont également partagé leurs mauvaises expériences sur les réseaux sociaux. Musk et Tesla n'ont pas répondu aux commentaires des internautes sur les performances médiocres du FSD.Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos du FSD, ou de l'Autopilot de Tesla en général, c'est qu'il peut falloir exercer un couple de force appliqué par l'utilisateur pour convaincre la voiture de céder le contrôle au conducteur. Ainsi, même si un conducteur commence à se rendre compte que le véhicule tourne légèrement près de la bordure d'un trottoir, le temps qu'il met à réagir et à reprendre le contrôle peut ne pas être suffisant pour éviter le saut. Par ailleurs, selon les experts, la communication autour de l'Autopilot et du FSD ne permet pas aux utilisateurs de savoir réellement à quoi s'attendre avec ces logiciels.Il convient de noter que les véhicules Tesla qui heurtent le trottoir n'ont rien de nouveau, et que cela se produisait également de temps à autre dans les anciennes versions du logiciel FSD de Tesla. Il se peut que le problème se soit aggravé récemment, ou qu'il soit simplement devenu plus important à mesure que de plus en plus de propriétaires essaient le FSD. Par le passé, Tesla et Musk ont été poursuivis pour publicité mensongère. À titre d'exemple, en février de l'année dernière, Tesla et Musk ont été poursuivis par des actionnaires pour avoir exagéré l'efficacité et la sécurité des technologies de leurs véhicules électriques.Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de San Francisco, les actionnaires ont déclaré que Tesla les a escroqués pendant quatre ans avec des déclarations fausses et trompeuses qui ont dissimulé comment ses technologies, soupçonnées d'être une cause possible de multiples accidents mortels, créaient un risque sérieux d'accident et de blessure. Selon eux, le cours de l'action Tesla a chuté à plusieurs reprises lorsque la vérité a été révélée, notamment après que la "National Highway Traffic Safety Administration" (NHTSA) a commencé à enquêter sur les technologies Autopilot et FSD de Tesla.L'été dernier, la NHTSA a publié un rapport accablant sur Tesla. Le rapport fait état de 736 cas d'accidents impliquant les voitures Tesla, dont 17 accidents mortels. En outre, un autre site appelé Tesla Deaths, qui fournit une perspective plus globale, indique que le nombre de décès liés à Tesla au 12 juin 2023 est de 393. Le nombre de décès directement associés au logiciel Autopilot est de 33. Le rapport de la NHTSA a suscité de nombreuses interrogations sur le contrôle de la qualité chez le constructeur américain et la sécurité des systèmes Autopilot et FSD de l'entreprise. Les rapports sur leurs défaillances sont pléthores.L'ancienne conseillère principale en matière de sécurité de la NHTSA, Missy Cummings, a noté que l'augmentation des accidents de Tesla était troublante. « Tesla connaît plus d'accidents graves - et mortels - que les personnes dans un ensemble de données normal », a-t-elle déclaré. Selon Cummings, l'une des causes probables est le déploiement à grande échelle du FSD [dont le nom signifie littéralement "conduite entièrement autonome"]. « Le fait est que n'importe qui et tout le monde peut l'avoir. Est-il raisonnable de s'attendre à ce que cela entraîne une augmentation des taux d'accidents ? Bien sûr, absolument ».« Je suis arrivé sur une voie et il y avait devant moi des cônes de signalisation pour rappeler qu'il y avait des travaux en cours. Ma Tesla avec le FSD activé s'engage sur la voie, détecte les cônes et s'arrête. Les cônes sont sur la trajectoire de la voiture. Je pensais que la voiture allait reculer, mais au lieu de cela, elle commence à avancer lentement, puis accélère soudainement pour écraser le cône. Je m'arrête et je reprends la main. Je pense sincèrement que cette chose n'aurait jamais dû être autorisée sur les routes », a écrit un critique.Certains observateurs se demandent si le bilan alarmant de l'Autopilot et du FSD n'indiquerait pas une course à l'innovation au mépris de la sécurité. Mais Musk a défendu à plusieurs reprises sa décision de pousser les technologies d'assistance à la conduite aux propriétaires de Tesla, arguant que les avantages l'emportent sur les inconvénients.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des mauvaises performances du logiciel Full Self-Driving de Tesla ?Que pensez-vous des différents incidents rapportés par les utilisateurs du système FSD de Tesla ?