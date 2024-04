Lundi, lors d'une conférence TED à Vancouver, au Canada, Hassabis a répondu à quelques questions sur les plans de l'entreprise pour les années à venir. Hassabis a notamment été interrogé sur un éventuel supercalculateur de 100 milliards de dollars, baptisé "Stargate", en cours de préparation par Microsoft et OpenAI. En réponse, il a affirmé que les investissements du géant mondial des moteurs de recherche dans le développement de la technologie d'IA dépenseraient largement les 100 milliards de dollars au fil des ans. Google a déjà investi des sommes considérables dans la création de Gemini pour rivaliser avec ChatGPT.Fin mars, The Information a rapporté que Microsoft et OpenAI travaillaient sur un projet de centre de données qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars. Il comprendrait également un superordinateur d'IA appelé Stargate, dont le lancement est prévu en 2028. Cette annonce est intervenue alors que la demande pour les logiciels d'IA générative a entraîné un besoin sans précédent de centres de données plus puissants, capables de gérer d'énormes charges de travail. Ce supercalculateur serait le plus grand d'une série de supercalculateurs que les entreprises envisagent de construire au cours des six prochaines années.« Nous ne parlons pas de nos chiffres spécifiques, mais je pense que nous investirons plus que cela au fil du temps », a-t-il déclaré. Hassabis, un des trois chercheurs qui ont cofondé DeepMind en 2010 avant que la startup ne soit rachetée par Google en 2014, a également affirmé qu'Alphabet dispose d'un superordinateur d'IA beaucoup plus puissant que ses rivaux tels que Microsoft. « C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes associés à Google en 2014, car nous savions que pour parvenir à une intelligence artificielle générale (AGI), nous aurions besoin de beaucoup de puissance de calcul », a-t-il ajouté.Selon lui, Google possède toujours le plus grand nombre d'ordinateurs par rapport à ses rivaux. Les commentaires d'Hassabis font suite à des informations selon lesquelles Google envisage de faire payer les nouvelles fonctionnalités premium d'IA générative, ce qui marquerait la première fois que le géant des moteurs de recherche mettrait l'un de ses principaux produits derrière un abonnement payant. Google n'a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs. Plusieurs rapports indiquent que les ingénieurs travaillent actuellement sur le développement de la technologie, mais n'ont pas encore décidé s'ils allaient ou non la lancer.À en croire les rumeurs, le moteur de recherche principal de Google restera gratuit et les publicités continueront d'être affichées à côté des résultats de recherche, même pour les clients payants. « Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs », avait alors déclaré un porte-parole de Google. L'été dernier, plusieurs rapports ont signalé que des employés clés d'OpenAI ont démissionné pour rejoindre Google afin de l'aider à construire son grand modèle de langage Gemini. Toutefois, à sa sortie, Gemini a eu beaucoup de mal à concurrencer le modèle GPT-4 d'OpenAI.En mars, Hassabis a déclaré au Financial Times que les milliards de dollars déversés dans l'IA rappellent le battage médiatique qui entourait les cryptomonnaies il y a quelques années et détournent l'attention de la science et de la recherche "phénoménales" qui sont à la base de son développement. Il a déclaré : « l'investissement dans l'IA s'accompagne d'un battage médiatique et peut-être d'une certaine forme d'arnaque ». Il a déclaré qu'il trouve un peu regrettable. Hassabis n'est pas le seul à avoir dénoncé le battage médiatique autour de l'IA. D'autres chercheurs comme Yann LeCun l'ont également dénoncé.La nouvelle unité de recherche sur l'AI Google DeepMind a été lancée l'année dernière et résulte de la fusion de l'équipe Google Brain et du laboratoire DeepMind. Demis Hassabis, qui dirigeait DeepMind autrefois, a été nommé PDG de Google DeepMind et Jeff Dean le scientifique en chef. Google DeepMind combine les efforts des anciennes équipes et l'objectif du nouveau laboratoire est d'accélérer les progrès en matière d'IA et de créer des systèmes responsables et performants. Selon de nombreux rapports, la fusion intervient après des tensions entre DeepMind et Google sur la commercialisation du travail de la première.En 2021, DeepMind aurait perdu sa tentative d'obtenir plus d'indépendance vis-à-vis de Google. Le géant des moteurs de recherche aurait commencé à pousser DeepMind à commercialiser son travail. Google recherchait un moyen rapide d'empêcher OpenAI d'accaparer le marché avec son chatbot ChatGPT, qui a connu un début spectaculaire. À la suite du lancement de Bard l'année dernière, un rapport du New York Times a révélé que le PDG de Google, Sundar Pichai, a fait pression pour que l’IA de Google soit rendue publique, malgré les préoccupations éthiques et sécuritaires exprimées par plusieurs employés.Il révèle que Jen Gennai, la directrice du groupe "Innovation responsable" de Google, a modifié un document qui recommandait de bloquer la diffusion de Bard, en minimisant les risques liés au chatbot. Il indique que Bard a été lancé en mars, malgré les avertissements de deux employés qui ont tenté de l’empêcher. Il souligne que Bard pourrait générer des déclarations inexactes et dangereuses, blesser les utilisateurs qui s’attachent émotionnellement à lui et permettre un harcèlement de masse en ligne. Bard a connu un début chaotique en raison de ces hallucinations et de ses performances médiocres sur plusieurs plans.Après la fusion, Hassabis a déclaré dans un courriel aux employés : « ensemble, nous avons une réelle opportunité de proposer des recherches et des produits d'IA qui améliorent considérablement la vie de milliards de personnes, transforment les industries, font progresser la science et servent diverses communautés. En créant Google DeepMind, je pense que nous pouvons atteindre cet avenir plus rapidement. Construire une IA de plus en plus performante et générale, en toute sécurité et de manière responsable, exige que nous résolvions certains des défis scientifiques et techniques les plus difficiles de notre époque ».Les investissements dans cette technologie émergente augmentent de manière exponentielle. GlobalData prévoit que le marché global de l'IA représentera 909 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35 % entre 2022 et 2030. Dans le domaine de l'IA générative, les prédictions indiquent que les revenus devraient passer de 1,8 milliard de dollars en 2022 à 33 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de 80 %.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des sommes que Google envisage d'investir dans le développement de l'IA ?Ces investissements colossaux permettront-ils à Google et Microsoft d'atteindre une IA de niveau humain ?