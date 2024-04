La capitalisation boursière de Match Group est de 9 milliards de dollars. Quelqu'un construira la version IA de Match Group et gagnera plus d'un milliard de dollars.



Hier soir, à Miami, j'ai rencontré un homme qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 dollars par mois pour des « petites amies IA ». Je pensais qu'il plaisantait. Mais c'est un célibataire de 24 ans qui adore ça. Je lui ai demandé ce qu'il aimait dans cette activité :



Lui : « Certains jouent à des jeux vidéo, moi je joue avec des petites amies IA ».



Lui : « J'adore le fait de pouvoir utiliser des notes vocales avec mes petites amies IA ».



Lui : « Je peux personnaliser ma petite amie IA. J'aime, je n'aime pas, etc. En fin de compte, c'est du confort ».



Moi : bouche bée.



Il y a quelques plateformes qu'il aime mais il préfère candy dot ai et kupid dot ai « C'est un peu comme les applications de rencontre. Mais tu n'es pas sur une seule ».



The market cap for Match Group is $9B. Someone will build the AI-version of Match Group and make $1B+.



I met some guy last night in Miami who admitted to me that he spends $10,000/month on "AI girlfriends".



I met some guy last night in Miami who admitted to me that he spends $10,000/month on "AI girlfriends".

I thought he was kidding. But, he's a 24 year old single guy who loves…

Des services IA pour atteindre différents objectifs

Au-delà du flirt avec l'IA

Au-delà du flirt : Se lier d'amitié avec les chatbots



Un pourcentage remarquable de 18,2 % de la population a noué des amitiés avec des outils conversationnels dotés d'IA, s'engageant dans un éventail de discussions allant de conversations ponctuelles à des relations continues et à long terme.



La dynamique de ces amitiés est diverse et complexe. Le "Chatbot Ghosting" représente 66,1 % des interactions, où les individus s'engagent dans des conversations ponctuelles sur divers sujets, puis passent à autre chose. Les "Chatbot Acquaintances" représentent 19,6 % des relations, les individus revenant pour discuter de différents sujets, tandis que les "Chatbot Besties" forment les 10,7 % restants des amitiés, profitant de discussions régulières et développant des liens continus avec leurs compagnons IA.



NSFC (Not Safe for Chatbots - Pas sûr pour les chatbots)



Bien que les conversations inappropriées ne soient pas la norme, 16,1 % des Américains ont testé les limites. Parmi eux, 43 % ont discuté d'actes sexuels, tandis que 49 % ont préféré aborder des sujets mondains tels que la politique et la guerre. En outre, 51,7 % se sont tournés vers les chatbots pour répondre à des besoins émotionnels, créant ainsi un sentiment de sécurité.



Confiance et méfiance dans les relations avec les chatbots



Conclusion

Greg Isenberg, PDG de Late Checkout, a prédit un marché de l'intelligence artificielle (IA) d'un milliard de dollars pour les applications de rencontres après avoir remarqué que les utilisateurs s'engageaient avec des partenaires générés par l'IA, suscitant ainsi une conversation sur les relations virtuelles et l'avenir des rencontres.Le 9 avril, le dirigeant du secteur technologique a publié sur son compte X un article relatant sa rencontre avec un homme de Miami, aux États-Unis, qui lui a avoué dépenser « 10 000 dollars par mois » pour des « petites amies créées par l'IA ».Après avoir annoncé que la capitalisation boursière de Match Group, la société qui possède Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish, OurTime et d'autres marques mondiales de rencontres, s'élevait à 9 milliards de dollars, Greg a prédit que quelqu'un construirait probablement la version IA de Match Group et gagnerait également des milliards.Des sites web comme Romance.AI proposent des partenaires de rencontre virtuels grâce à une technologie capable d'imiter les interactions humaines réelles. Une application telle que Romantic AI « vous aide à créer la petite amie idéale avec laquelle vous partagez des intérêts et des points de vue. Vous pouvez parler de tout, obtenir du soutien et vous sentir utile ». Une autre application, Forever Companion, offre aux utilisateurs la possibilité de discuter avec des bots basés sur des influenceurs populaires des médias sociaux.Replika, le logiciel de chatbot d'IA, offre aux utilisateurs la possibilité de créer leur propre petit ami ou mari pour quelques centaines de dollars seulement.Des plateformes telles que Nomi.ai et Soulmate encouragent même les jeux de rôle érotiques. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'avatar du chatbot IA et lui donner des traits de personnalité selon qu'ils souhaitent un ami, un mentor ou un partenaire romantique. La nature des messages pourrait s'apparenter à des "sextos", de sorte que toute conversation érotique devrait comporter des instructions explicites sur ce que l'utilisateur aimerait qu'il se passe.Contrairement à Replika, qui dispose de filtres pour empêcher les gens d'utiliser un langage ouvertement sexuel, Nomi.ai permet aux utilisateurs d'adapter le robot d'IA à leurs préférences en décidant des vêtements que l'avatar porte et de leur degré d'ouverture à l'activité sexuelle.Les utilisateurs ont également la possibilité de rendre leurs chatbots soumis ou dominants.Un groupe d'utilisateurs de TikTok de la génération Z a indiqué qu'ils « tombaient amoureux » de DAN, l'alter ego de ChatGPT doté d'une voix de macho flirteur que certains ont comparé à Christian Grey dans « Cinquante nuances de Grey ».Une enquête récente d'Infobip a révélé que près de 20 % des Américains ont flirté avec des robots de conversation. Près de la moitié d'entre eux (47,2 %) l'ont fait par curiosité, tandis que 23,9 % ont déclaré qu'ils se sentaient seuls et cherchaient à interagir.Voici d'autres conclusions d'Infobip :« Les relations avec les chatbots sont peut-être en hausse, mais nous ne pouvons pas négliger leur rôle dans le service à la clientèle. Plus de la moitié des Américains (52,4 %) pensent que les chatbots auront un impact positif sur cet aspect crucial des affaires », a déclaré Ivan Ostojić, Chief Business Officer d'Infobip. « À une époque où la fidélité des clients est primordiale, un bon service client est essentiel - 88 % des Américains confirment que cela les rend plus fidèles à une entreprise. Il est important de noter que les canaux de communication préférés des marques pour s'engager avec les consommateurs sont l'email (49,6 %) et le texte (34,1 %) ».La prédiction d’Isenberg n’est pas sans fondement. Avec l’augmentation de l’engagement des utilisateurs avec des partenaires générés par IA et la capitalisation boursière de Match Group, propriétaire de plusieurs applications de rencontres bien connues, s’élevant à 9 milliards de dollars, il semble plausible qu’une version IA de ces services de rencontres puisse également atteindre une valeur de plusieurs milliards de dollars.Cet engouement pour les compagnes IA soulève des questions sur l’avenir des relations humaines. Alors que certains y voient une forme de divertissement, d’autres s’interrogent sur les implications émotionnelles et psychologiques de telles interactions. Quoi qu’il en soit, l’industrie des compagnes IA semble promise à un avenir brillant et lucratif, redéfinissant peut-être les contours de la compagnie et de l’intimité à l’ère numérique.Sources : Greg Isenberg, Infobip Que pensez-vous des projections de Greg Isenberg ?Pensez-vous que les compagnes IA peuvent véritablement remplacer les interactions humaines, ou resteront-elles un substitut superficiel ?Quelles pourraient être les conséquences psychologiques à long terme de la formation de relations intimes avec des IA ?Comment la popularité croissante des compagnes IA pourrait-elle influencer les relations interpersonnelles et la dynamique sociale dans le futur ?Devrait-on réglementer le développement et l’utilisation des compagnes IA pour éviter une dépendance excessive ou d’autres effets négatifs ?En quoi l’essor des compagnes IA reflète-t-il les besoins et les désirs actuels de notre société ?Les compagnes IA devraient-elles avoir des droits ou une forme de statut légal, étant donné leur rôle croissant dans la vie des gens ?