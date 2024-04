Mistral, qui a levé 415 millions de dollars lors de son cycle de financement de série A en décembre et atteint une valorisation d'environ 2 milliards de dollars, a récemment commencé à générer des revenus, selon le rapport. La société compte Andreessen Horowitz et Lightspeed Venture Partners parmi ses investisseurs.Les milliards de dollars investis dans les start-ups de l'IA, qui conduisent à des valorisations de plusieurs milliards de dollars, ont fait naître des sceptiques qui mettent en garde contre une bulle des valeurs technologiques rappelant la bulle Internet qui a éclaté en 2000. Toutefois, des experts ont déclaré que les deux bulles étaient différentes et que les craintes d'un éclatement de la bulle étaient à courte vue.", a déclaré Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, au sujet du boom de l'IA en février. "En février, Microsoft a annoncé un partenariat pluriannuel de 16,3 millions de dollars avec Mistral, axé sur la commercialisation de ses modèles phares et sur l'intensification du développement et du déploiement de l'IA. Dans le cadre de ce partenariat, les grands modèles de langage (LLM) de Mistral sont disponibles sur la plateforme Azure AI de Microsoft, a déclaré Microsoft, ce qui donne à la startup davantage de possibilités de promouvoir, de vendre et de distribuer ses modèles à des clients du monde entier.Toutefois, ce partenariat, qui fait suite à l'investissement beaucoup plus important de Microsoft dans l'entreprise américaine OpenAI, fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'Union européenne dans le cadre de ses efforts visant à examiner l'impact des accords entre "" sur le marché européen.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Comment entrevoyez-vous l'avenir de la startup française Mistral AI ?