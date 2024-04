Humane AI Pin : un dispositif portable inutile considéré comme une escroquerie

Les cofondateurs de Humane, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, ont adopté un style vestimentaire approchant de celui de Steve Jobs, comme d'autres célèbres escrocs de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, et Ronnie Abovitz, fondateur de Magic Leap. Au fil des ans, j'ai appris à me méfier de l'apparence du prétendant au titre de Steve Jobs ; ce n'est pas une preuve absolue, mais cela devrait vous rendre méfiant.



À l'époque où le streaming, les DVD et les cassettes VHS n'existaient pas encore, la société Disney avait découvert qu'elle pouvait rééditer ses films d'animation tous les sept ans, ce qui permettait à une nouvelle génération d'enfants de penser qu'il s'agissait de nouveaux films. Disney a ensuite suivi un modèle similaire et a placé ses cassettes VHS et plus tard ses DVD dans le "Coffre-fort de Disney" entre les rééditions.



Ce schéma consistant à laisser les souvenirs s'estomper avant de les réintroduire comme "nouveaux" s'applique également à la haute technologie. En 2016, ce blog a écrit sur eyeHand dans Wrist Projector Scams - Ritot, Cicret, the new eyeHand. Ces sociétés ont montré des images truquées comiquement mauvaises qui incluaient la "projection du noir", violant toutes les lois de la physique.



Les escroqueries des petites entreprises ont incité de grandes sociétés telles que Dell et Hilton à croire au battage marketing des escrocs et à publier plusieurs "vidéos conceptuelles" apparemment basées sur ces escroqueries.



En 2018, Haier et ASU ont revisité le concept (voir la montre Haier Laser Projector Watch du CES 2018 - (Wrist Projector Scams Revisited)). Haier a montré un prototype au CES 2018, ce qui m'a permis de photographier la différence entre les images les moins manifestement fausses et leur apparence réelle.



Le gadget de Humane est sujet aux problèmes complexes des picoprojecteurs

d'où projetez-vous ? Le "grand concept" de Humane consiste à fixer magnétiquement le projecteur à votre chemise ou à votre veste, sans tenir compte du fait qu'il s'affaissera sur une chemise normale et qu'il se déplacera au gré des mouvements. Pour la vidéo de présentation de Humane, le projecteur a été fixé sur une lourde veste en cuir (ou en cuir artificiel) afin de lui donner un support ; sur quoi et où allez-vous projeter ? Le "grand concept" de Humane, inspiré des escroqueries passées sur les projecteurs laser, consiste à projeter sur la peau. Mais la peau est un écran de projection médiocre, non lisse, avec des crevasses et des qualités de réflexion médiocres. Pire encore, il faut tenir sa main à l'endroit où pointe le projecteur, qui se balade sur la "chemise" ; la lumière ambiante est la principale cause de la disparition des picoprojecteurs en raison de la perte de contraste. Humane n'a pas précisé la luminosité du projecteur (en lumens), mais il s'agit d'un laser de classe 2, qui ne peut donc pas être très lumineux lorsqu'il projette une image par rapport à la luminosité de la lumière du jour. Les vidéos de démonstration Humane sont "mises en scène" de manière à placer la surface de projection de la main dans l'ombre ou dans un environnement sombre. L'écran de Humane est garanti invisible à la lumière du jour, environ 100 fois plus brillante que l'éclairage intérieur habituel. Les écrans de projection sont en concurrence directe avec la lumière ambiante, contrairement aux écrans plats qui l'absorbent ; le projecteur de Humane manque de couleurs et de profondeur de gris. L'écran de Humane est un monochrome cyan (bleu-vert). Il n'est même pas possible de faire ressortir quoi que ce soit en couleur. Deuxièmement, la profondeur de l'échelle de gris est très limitée ; elle se limite à "on", "off" et à un demi-niveau. Même si les niveaux de gris sont théoriquement possibles avec le projecteur de Humane, la capacité de voir une image en niveaux de gris est sérieusement entravée par l'utilisation de la peau comme écran et par le manque de contraste dû à la lumière ambiante ; l'absence de mise au point de la projection laser est une arme à double tranchant. Si l'utilisation du balayage laser permet à l'image projetée d'être "sans mise au point", cela signifie également que les plus petits objets bloquant l'image projetée projettent une ombre dure qui bloque une partie de l'image.

Humaine pourrait faire face à des problèmes liés à la reconnaissance vocale

Une fois que vous avez dépassé les démonstrations inventées et les écrans merdiques, le problème de Humane est de convaincre les vraies personnes que ce qu'elles ont est mieux qu'un smartphone. Un smartphone moderne dispose d'un meilleur processeur embarqué et, par ordre de grandeur, d'un meilleur écran, prend en charge les entrées audio et vidéo, et peut communiquer avec Internet pour l'IA ou la reconnaissance vocale et les réponses associées. Un téléphone n'oblige pas à porter des vêtements capables de le supporter ou à tendre la main pour voir une image de mauvaise qualité.



Peu de gens croiront qu'une startup possède une meilleure technologie de reconnaissance vocale et de base de données que Google, Apple, Microsoft et d'autres géants. Si Humane disposait réellement d'une meilleure technologie, pourquoi ne pas l'avoir développée sous forme d'application logicielle plutôt que de mettre au point ce terrible appareil ? Humane n'a aucun avantage et présente d'énormes inconvénients par rapport à un smartphone, et il semble que la plupart des personnes travaillant dans le domaine de la technologie soient arrivées à la même conclusion d'après ma lecture des réponses.



Il y a quelques personnes "tout le monde reçoit un trophée" et "tout est possible" qui ont l'esprit ouvert (ou vide ?) à ce concept. Je ne comprends pas comment tant d'hommes d'affaires ont pu amener leur entreprise à débourser 230 millions de dollars. J'attends le programme d'IA qui pourra l'expliquer... Pas vraiment ; il s'agit probablement d'une combinaison d'ego, de manque de volonté de faire preuve de diligence raisonnable et de peur de manquer, autant de problèmes très humains.



Ces mêmes "hommes d'affaires" passeront la plupart des startups à la moulinette pour quelques millions d'euros de capital-risque et organiseront ensuite un feu de joie avec Humane AI et Magic Leap (une autre société qui avait initialement déclaré aux investisseurs que sa technologie clé était la projection laser). Heureusement, cette fois-ci au moins, ils ne volent pas l'argent des particuliers sur Kickstarter ou Indigogo comme l'ont fait Ritot, Cicret et eyeHand, même si le montant est de deux ordres de grandeur plus élevé.



Humane tente depuis l'année dernière de vendre son gadget comme le début d'un avenir post-smartphone dans lequel nous passons moins de temps la tête et l'esprit enfouis dans les écrans de nos téléphones et plus de temps dans le monde réel. L'appareil coûte 699 $ et les utilisateurs doivent souscrire un abonnement mensuel de 24 $ pour les fonctions de l'assistant virtuel et l'IA et le service 4G de Humane par l'intermédiaire du géant des télécommunications T-Mobile. Mais l'utilité de l'AI Pin a été remise en cause lorsque l'entreprise a commencé à expédier l'appareil cette année. Certains sont sceptiques quant à son avenir.Karl Guttag est un sceptique de l'AI Pin. Dans un billet de blogue publié en décembre, il affirme que l'AI Pin est à une vieille escroquerie réintroduite sous une nouvelle forme. Karl Guttag a 43 ans d'expérience dans les domaines des dispositifs d'affichage (LCOS et DLP) et des systèmes, y compris les affichages tête haute (Head-Up Display - HUD) et les affichages à proximité des yeux (réalité augmentée et réalité virtuelle), les processeurs et coprocesseurs graphiques et d'images, le traitement des signaux numériques (DSP), l'architecture de la mémoire, l'architecture de l'unité centrale et les appareils vidéo grand public.D'après Guttag, l'IA Pin combine deux concepts ratés consistant à utiliser un picoprojecteur pour projet sur le corps ou sur une surface. Le premier est le concept raté du milieu des années 2010 visant à utiliser un projecteur laser pour projeter sur le corps et le second est le téléphone à projecteur raté du début des années 2000. Il a déclaré à propos de l'AI Pin : « les gens rationnels se demandent ce que cela fait qu'un bon smartphone ne peut pas faire beaucoup mieux, et vous pouvez me compter comme l'une de ces personnes ». Il compare le profil des créateurs de l'AI Pin à celui de certains gourous déchus de la technologie :Depuis 2011, il est l'auteur du blogue technique "KG On Technology" (KGOnTech). KGOnTech est une source d'informations techniques sur les microécrans (LCOS, DLP, Laser Scanning, OLED et MicroLED), les petits projecteurs, les casques de réalité augmentée et les affichages tête haute pour l'automobile. Selon Guttag, les escrocs aiment associer le mot "laser" à des pouvoirs quasi mystiques qui violent toutes les lois de la physique et de la pensée rationnelle. L'autre mot favori pour tromper les gens est "hologramme" (alors qu'il n'en est rien). Le nouveau mot à la mode est "IA". De nombreux experts partagent cet avis.L'AI Pin est confronté à des défis majeurs en raison de l'absence d'un écran conventionnel, ce qui limite son utilisation pour les fonctions essentielles d'un smartphone. Et la décision de ne pas prendre en charge les applications diminue encore plus son utilité. Par exemple, l'absence d'un navigateur Web constitue un inconvénient majeur, en particulier lorsque le dispositif est destiné à remplacer un smartphone. Sans un navigateur Web, les utilisateurs peuvent être limités dans l'accès à des informations précises et en temps réel, ce qui réduit l'utilité globale de l'appareil. Cela ne permet pas de vérifier les informations douteuses.Comme l'a souligné Guttag, et plus récemment par les testeurs de l'AI Pin, Humane utilise un picoprojecteur laser de piètre qualité dans un appareil ressemblant à un téléphone. Selon Guttag, le balayage laser est un moyen épouvantable de générer une image d'affichage. « En bref, le processus de numérisation est trop lent et imprécis pour générer une image à haute résolution, et les lasers ne peuvent pas être contrôlés avec suffisamment de rapidité et de précision pour donner une bonne profondeur de couleur, sans parler du faible rendement énergétique », a déclaré Guttag. Il a relevé les problèmes clés suivants :Humane prétend avoir une résolution monochrome de 720p (1280 x 720 pixels), mais Guttag conteste cette affirmation. « Toutes les déclarations de résolution de projecteurs laser que j'ai lues au fil des ans mentent sur leur résolution, généralement d'environ 2 fois horizontalement et verticalement. Mais Humane semble les avoir surpassés en revendiquant environ 4 fois la résolution horizontale et verticale qu'ils peuvent offrir. L'image d'une Apple Watch Ultra 2 de 502 x 410 pixels se trouve à droite. La qualité d'image de Humane est pire que celle d'un téléviseur N&B bon marché des années 1960 », explique l'expert.Guttag a publié la série de photos ci-dessus pour illustrer ces propos. Selon lui, le site Web de Humane et d'autres supports promotionnels présentent une série de fausses images fixes (images "Photoshopées" superposées sur les mains). Bien que ces images soient de très faible résolution (beaucoup moins qu'une véritable image 720p), elles s'avèrent bien meilleures que ce que l'on peut voir dans les vidéos du projecteur de Humane. Les images ci-dessous sont des images fixes de la vidéo de présentation de Humane, "This is the Humane Ai Pin". Elles révèlent la mauvaise qualité de l'image et les problèmes d'affichage.Outre la résolution et le contraste inférieurs à ceux des faux clichés de Humane (de première série d'images), vous pouvez remarquer que les crevasses de la peau dégradent l'image en plus de l'assombrir. Dans la troisième photo en partant de la gauche, la main a été tournée vers le haut, captant ainsi plus de lumière (mais rien de comparable à une pièce lumineuse ou à la lumière du soleil) ; remarquez que l'image semble encore plus délavée en raison de la lumière ambiante. Certaines vidéos de Humane ont été prises dans un environnement beaucoup plus sombre, de sorte que le contraste de la projection est meilleur.Selon Guttag, l'IA améliorera probablement la reconnaissance automatique de la parole, mais elle ne sera pas parfaite. Dans de nombreuses situations, la saisie vocale est peu sûre, perturbante et/ou peu pratique (en raison, par exemple, du bruit ou du vent). Que doit-on faire avec l'appareil de Humane dans de telles situations ? Il explique : « la vidéo de présentation de Humane était un fiasco en ce sens qu'elle mettait en évidence les problèmes de reconnaissance combinée de la voix et de l'image ». Les testeurs de l'outil de Humane ont également rapporté avoir rencontré des problèmes avec la reconnaissance l'IA.Selon Guttag, dans la vidéo de présentation de Humane, les cofondateurs de l'entreprise avaient l'air guindés, essayant de chronométrer tout ce qu'ils faisaient et parlant lentement en posant des questions préétablies au "moteur d'IA", et l'appareil donnait parfois des réponses erronées. Lorsqu'on lui a demandé quel était le meilleur endroit pour voir la prochaine éclipse solaire (qui s'est produit le 8 avril dernier), l'IA a indiqué un endroit trop au sud, et lorsqu'on lui a demandé d'estimer la quantité de protéines contenue dans un petit nombre d'amandes, elle a répondu qu'une "demi-tasse contenait 15 grammes".Un porte-parole de Humane a répondu que la date de l'éclipse était correcte, mais que la localisation était un "bogue". Guttag a déclaré : « dans le monde réel, la reconnaissance vocale est beaucoup plus complexe que les exemples simplistes de Humane. L'environnement sera plus complexe et souvent bruyant. Lorsque les gens parlent, ils ne font pas attention à prononcer chaque mot clairement, en particulier lorsqu'ils doivent chuchoter pour ne pas trop déranger les personnes qui les entourent. Comme cela a été largement discuté, l'IA répondra souvent à des questions avec des informations erronées ».Les cofondateurs de Humane ont levé 230 millions de dollars auprès de SK Networks (Corée), Microsoft, LG, Volvo, Qualcomm, Sam Alman, cofondateur d'OpenAI, et d'autres investisseurs. Selon Guttag, il est vrai qu'avec autant d'entreprises de renom, l'enjeu était dérisoire pour chacun des géants, mais cela montre bien la bêtise à grande échelle. En conclusion, Guttag a écrit :Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'analyse de Karl Guttag sur l'AI Pin ?Êtes-vous prêt à dépenser 700 dollars pour acheter ce gadget ? Pourquoi ?Humane aurait-il mieux fait de développer son appareil en tant qu'application pour smartphone ?