Risque de perte d’emploi : Près de la moitié (43 %) des PDG interrogés estiment que leurs emplois sont menacés par l’IA.

Près de la moitié (43 %) des PDG interrogés estiment que leurs emplois sont menacés par l’IA. Formation : Malgré leurs inquiétudes, 76 % d’entre eux ont décidé de poursuivre en lançant des camps d’entraînement technologiques pour mieux comprendre l’IA.

Malgré leurs inquiétudes, 76 % d’entre eux ont décidé de poursuivre en lançant des camps d’entraînement technologiques pour mieux comprendre l’IA. Préparation des employés : 44 % des PDG estiment que leurs employés ne sont pas prêts à adopter l’IA, tandis que 34 % souhaitent même la bannir.

44 % des PDG estiment que leurs employés ne sont pas prêts à adopter l’IA, tandis que 34 % souhaitent même la bannir. Hypocrisie : Pourtant, 45 % d’entre eux utilisent déjà des outils d’IA pour effectuer leur travail, allant jusqu’à présenter ce travail comme le leur.

Une étude suggère que l'IA est capable de prendre en charge des rôles de gestion dans des projets de recherche à grande échelle

Conclusion

L'IA amplifie le dilemme auquel sont confrontés les PDG : un tiers d'entre eux (34 %) ont banni les outils d'IA tels que ChatGPT de leur organisation, tandis que 45 % avouent utiliser secrètement des outils d'IA tels que ChatGPT pour faire leur travail, en le faisant passer pour le leur. Pour AND Digital, cette dichotomie montre que les PDG doivent s'efforcer de comprendre l'IA et de s'y attaquer.De nombreux PDG reconnaissent clairement que l'IA peut apporter des avantages à leur entreprise, mais il existe une division évidente sur la meilleure façon de l'aborder, d'expérimenter et de valider les cas d'utilisation, ainsi que de s'assurer qu'elle est utilisée efficacement d'une manière qui est à la fois éthique et ne compromet pas la sécurité de leurs données et de leur entreprise au sens large.43 % des personnes interrogées pensent que l'IA pourrait remplacer le poste de PDG, ce qui souligne les craintes largement répandues selon lesquelles la technologie pourrait détruire les rôles professionnels traditionnels. En ce qui concerne les capacités numériques, AND Digital a également découvert que 44 % des dirigeants estiment que leur équipe de direction n'est absolument pas préparée à l'adoption de l'IA. En réponse à ces défis, les trois quarts des personnes interrogées (76 %) ont confirmé qu'elles étaient en train de recycler leur personnel pour le rendre apte au numérique.En ce qui concerne la réglementation et la gestion des risques liés à l'IA, un tiers (34 %) a dit à l'entreprise avoir banni les outils d'IA tels que le ChatGPT de son organisation. L'énigme de la mise en œuvre de la responsabilité de l'IA est également une question clé, 68 % d'entre eux déclarant que les considérations éthiques dans l'adoption de l'IA sont une priorité absolue pour eux.Une proportion similaire (44 %) a déclaré qu'elle estimait que ses employés n'étaient pas prêts à « gérer » l'adoption de l'IA, et un peu plus d'un tiers (34 %) souhaitait l'interdire. Cependant, 45 % ont admis utiliser des outils d'IA pour faire leur travail à leur place et, selon les termes du rapport, « souvent faire passer le travail pour le leur ».Voici les points saillants de cette enquête :Une étude de l'ESMT Berlin a montré que l'IA est en train de prendre en charge de nombreux rôles clés dans de nombreuses organisations et qu'elle est capable d'accomplir des tâches qui nécessitent beaucoup de coopération, d'affectation et de motivation. Les chercheurs ont découvert que l'IA peut également travailler efficacement en tant que manager. Les chercheurs de l'ESMT ont étudié l'IA non pas comme un employé ordinaire, mais comme un manager. Ils ont découvert que l'IA est capable de gérer des tâches telles que la collecte et l'analyse de données. La gestion des algorithmes (GA) en est un bon exemple, car elle modifie la manière dont les projets de recherche sont menés.L'étude publiée dans Research Policy indique que l'IA peut non seulement prendre en charge le travail des managers humains, mais aussi le faire bien mieux qu'eux. Les chercheurs ont étudié la gestion des algorithmes et ont conclu que l'IA remplit les cinq fonctions les plus importantes qui en font un bon candidat pour les postes de direction. Ces fonctions sont la planification, l'organisation, la coordination, la direction et le soutien à l'apprentissage.Les chercheurs ont appris à mieux connaître les capacités de l'IA en discutant avec des développeurs d'IA, des participants à des projets et en interrogeant certains organisateurs. L'objectif était de comprendre le fonctionnement de l'IA et l'efficacité qu'elle peut avoir dans les fonctions de gestion. Il s'est rapidement avéré que l'adoption de la GA pouvait améliorer la productivité de la recherche en gérant des projets complexes et de grande envergure mieux que les humains.L'étude a également révélé que les projets qui utilisent la GA sont plus importants que ceux qui ne l'utilisent pas. Ces projets ont également accès à des outils d'IA, ce qui signifie que la GA nécessite une infrastructure technique pour que les projets puissent être mis à l'échelle. Même si l'IA peut prendre en charge des fonctions de gestion, cela ne signifie pas que les rôles et les positions des gestionnaires dans les entreprises vont disparaître. Les managers et les dirigeants humains devront toujours élaborer des stratégies et accomplir des tâches sociales que l'IA n'est pas encore en mesure de réaliser.Il est important de noter que l’IA, telle que nous la connaissons, n’est pas une machine consciente, mais plutôt un système d’apprentissage automatique qui traite d’énormes quantités de données, souvent protégées par des droits d’auteur. Elle ne devrait pas être considérée comme une avancée technologique à laquelle il faut simplement se soumettre, mais plutôt comme un outil à utiliser de manière réfléchie.Toutefois, il est extrêmement malhonnête de la part des dirigeants de dire à leurs employés « nous ne pensons pas que vous êtes prêts pour l'IA », d'interdire aux employés de l'utiliser et de jeter l'opprobre sur leur propre utilisation de l'IA, puis de dire « en fait, oui, je l'utilise pour faire avancer mon travail ».Le rapport suggère que l'apprentissage automatique prouve que les cadres sont souvent en surnombre. Parce qu'ils se sentent désormais en danger eux-aussi, les employeurs cherchent à égaliser les chances avec des formations en IA. Le monde du travail a déjà connu des situations similaires où les règles ne s’appliquent pas de la même manière à tous.En somme, l’IA est un outil puissant, mais il est essentiel de l’utiliser de la manière la plus adaptée possible, en reconnaissant ses avantages tout en minimisant ses effets négatifs sur l’emploi. Les PDG doivent être conscients de leur propre utilisation de l’IA et veiller à ce que leurs employés soient correctement formés pour l’adopter de manière productive.Source : rapport Craignez-vous que l’IA puisse remplacer certaines fonctions de direction ? Pensez-vous que les PDG et les cadres supérieurs devraient s’inquiéter de l’automatisation de certaines tâches ?Comment les entreprises devraient-elles préparer leurs dirigeants à l’ère de l’IA ? Quelles stratégies de formation et d’adaptation les entreprises devraient mettre en place pour aider les dirigeants à naviguer dans ce nouvel environnement technologique ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA pour les emplois de direction ? Selon vous, quelles sont les opportunités offertes par l’IA et quels sont les défis potentiels qu’elle pose pour les dirigeants ?L’IA peut-elle améliorer la prise de décision des dirigeants ? Pensez-vous que l’IA peut être un outil précieux pour aider les dirigeants à prendre des décisions plus éclairées ?Quelles sont les responsabilités des dirigeants en matière d’IA ? Quelles sont les implications de l’utilisation de l’IA dans le monde des affaires et comment les dirigeants devraient gérer ces questions ?