Google procède à des changements pour optimiser ses efforts en matière d'IA

Les changements de Google pourraient être confrontés à un conflit d'intérêts

Google annonce des changements majeurs au sein de ses équipes dans un contexte de rivalité avec Microsoft sur le marché de l'IA. La nouvelle unité "Platforms and Devices" supervisera tous les produits Pixel, Android, Chrome, ChromeOS, Photos, et plus encore. L'équipe sera dirigée par Rick Osterloh, qui était auparavant le SVP des appareils et des services, supervisant tous les efforts de Google en matière de matériel. Hiroshi Lockheimer, qui a longtemps dirigé Android, Chrome et ChromeOS, s'occupera d'autres projets au sein de Google et d'Alphabet. Selon Rick Osterloh, il n'y a qu'une seule raison à cette modification : l'IA.« La consolidation des équipes nous aide à être en mesure de réaliser des innovations complètes lorsque c'est nécessaire », explique Osterloh. Il a cité les GPU comme un exemple. « Google a consacré des ressources à ses produits Tensor afin de rester à la hauteur de Nvidia et d'autres, et le fait de garder le matériel et les logiciels proches l'un de l'autre et au courant du travail de chacun permet de s'améliorer plus rapidement. C'est le genre de choses que l'on peut essayer de faire avec deux équipes, dit-il, mais lorsqu'il s'agit d'une seule équipe avec un seul chef et un seul objectif, tout peut être plus rapide », a-t-il déclaré.Quelle qu'en soit la raison, il s'agit clairement d'une réorganisation majeure qui, selon Google, a pris du temps à se mettre en place, dans le but d'intégrer l'IA dans tous les produits de Google. D'après Pichai, ce nouveau département aidera l'entreprise à dynamiser les écosystèmes Android et Chrome, et à apporter plus rapidement les meilleures innovations à ses partenaires. Pichai a ajouté dans son billet que l'équipe DeepMind changeait également pour accélérer ses modèles d'IA Gemini et apporter des améliorations à la recherche. La division DeepMind a également subi quelques modifications au cours de l'année écoulée.Les équipes de Google Research fusionneront désormais avec des équipes similaires au sein de la division Google DeepMind. Le billet de blogue de Pichai précise : « l'ensemble de ce travail sera maintenant regroupé au sein de Google DeepMind et permettra d'accroître notre capacité à fournir une IA performante à nos utilisateurs, nos partenaires et nos clients. Cela simplifiera le développement en concentrant la construction de modèles à forte intensité de calcul en un seul endroit et en établissant des points d'accès uniques pour les AP qui cherchent à prendre ces modèles et à construire des applications d'IA générative ».Osterloh a fait valoir que la technologie des téléphones est déjà de plus en plus dépendante de l'IA, citant le développement de l'appareil photo Pixel (qui utilise notamment la technologie pour des fonctions qui améliorent les photos de nuit ou qui choisissent automatiquement la meilleure de plusieurs photos prises à des moments rapprochés). La conception de l'appareil photo Pixel il y a plusieurs années, a-t-il déclaré dans l'interview, a nécessité une connaissance approfondie non seulement des systèmes matériels et logiciels complexes impliqués, mais aussi des modèles d'IA utilisés à l'époque pour le traitement de l'image.Google a rapidement ajouté des outils d'IA à presque tout ce à quoi vous pouvez penser, de l'ajout de Gemini AI dans la barre d'adresse de Chrome à des outils tels que VLOGGER et Instrument Playground. L'entreprise transférera également les équipes responsables de l'IA de Google Research à Google DeepMind, et ses autres équipes responsables seront transférées à la division Trust and Safety. Il sera intéressant de voir comment ces changements organisationnels se dérouleront dans les mois et les années à venir. Pour l'instant, il est difficile de se prononcer sur la question, mais la restructuration soulève des préoccupations.Il n'y a pas si longtemps, Google a isolé le développement d'Android de la division matérielle, expliquant qu'il voulait éviter de donner à ses concepteurs de téléphones "un avantage injuste" sur les autres grands fabricants de smartphones qui utilisent Android - notamment Samsung et Motorola, ainsi que des entreprises chinoises telles que Oppo et Xiaomi. Puis, il y a quelques années, Google a commencé à positionner son téléphone Pixel comme un produit phare pour démontrer ce que l'IA pouvait accomplir et s'est fortement penché sur le développement de fonctionnalités axées sur l'IA qui pourraient démontrer son potentiel.Cela s'est traduit par une intégration plus poussée du matériel et des logiciels d'IA pour faire. Mais selon les critiques des changements apportés par Google cette semaine, l'entreprise risque de créer un conflit d'intérêts, notamment en s'octroyant un avantage déloyal au détriment des fabricants de smartphones rivaux. « Ainsi, l'équipe en charge du système d'exploitation dont les fournisseurs de matériels informatiques du monde entier détiennent la licence est la même que celle qui est chargée de créer du matériel informatique concurrent ? Je dirais que cela crée un énorme conflit d'intérêts », a écrit un commentateur.Toutefois, un autre critique a écrit : « la première initiale d'Android est de concurrencer l'iPhone. Tout arrangement personnel pour que le Pixel ait une plus grande part du gâteau Android serait loin sur la liste, et probablement contre-productif. C'était déjà possible dans la structure précédente de toute façon ». Avi Greengart, fondateur et analyste principal chez Techsponential, a déclaré qu'Osterloh devra réaliser un numéro d'équilibriste en intégrant Android, l'IA et les appareils Pixel "tout en gardant Samsung et les autres détenteurs de licences heureux. Google a besoin d'eux pour maintenir son emprise sur le marché.« La combinaison des équipes est un moyen pour Google d'aller encore plus vite dans l'intégration de l'IA dans ses fonctions. Cette intégration matériel-logiciel-AI a vraiment montré comment l'IA pouvait totalement transformer l'expérience de l'utilisateur. C'était important. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui », a déclaré Osterloh. Pichai a souligné dans son billet de blogue que Google prévoit d'apporter des outils d'IA à d'autres fabricants d'appareils Android, en mentionnant spécifiquement "Circle to Search" qui a fait ses débuts sur le Galaxy S24 cette année.Mais Greengart affirme que le danger pour Google est qu'il se concentre sur l'intégration d'Android sur Pixel au détriment de l'écosystème Android plus large. Selon Greengart, pour l'utilisateur moyen, il ne faut pas s'attendre à voir des mises à jour ou des changements massifs chez Google ou sur les appareils Android avant au moins un an, voire deux. Il faudra du temps pour que les équipes de Google modifient leur façon de travailler au sein de cette nouvelle équipe.Greengart pense que les prochains produits utiliseront davantage les processeurs Tensor qui exécutent des modèles d'IA sur les appareils plutôt que dans le cloud. Et il pourrait y avoir une intégration plus étroite entre les appareils Pixel et les appareils domestiques Nest, comme le partage d'une base de données commune.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des changements apportés par Google à ses équipes ?Quels impacts pourraient-ils avoir sur les utilisateurs des produits et services Google à l'avenir ?Pensez-vous que ces changements créent un conflit d'intérêts pour la firme de Mountain View ?Quels impacts cela pourrait-il avoir sur le marché des smartphones dans un avenir proche ?Ces changements aideront-ils Google à gagner la course à l'IA ? Selon vous, quels sont les avantages ?