La police du comté de Baltimore a arrêté l'ancien directeur sportif du lycée de Pikesville et l'a accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour se faire passer pour le principal Eric Eiswert, laissant croire au public que ce dernier tenait des propos racistes et antisémites à huis clos.Dazhon Darien, 31 ans, a été inculpé pour avoir perturbé les activités scolaires, après que les enquêteurs ont déterminé que Darien avait imité la voix d'Eiswert et fait circuler l'audio sur les médias sociaux en janvier, selon le bureau du procureur du comté de Baltimore. Le surnom de Darien, DJ, figurait parmi les noms mentionnés dans les clips audio qu'il aurait falsifiés.", a écrit la police dans les documents d'inculpation. Il a non seulement entraîné le renvoi temporaire d'Eiswert de l'école, mais a également déclenché une vague de messages haineux sur les médias sociaux et de nombreux appels à l'école. L'enregistrement a également causé d'importantes perturbations pour le personnel et les élèves de l'école. Il est également accusé de vol et de représailles à l'encontre d'un témoin, en rapport avec les paiements illicites qu'il aurait versés à un entraîneur sportif de l'école, ainsi que de harcèlement, ont déclaré les procureurs.Le chef de la police du comté de Baltimore, Robert McCullough, l'exécutif du comté, Johnny Olszewski, et la directrice de l'école, Myriam Rogers, ont annoncé une conférence de presse à pour discuter de l'affaire.La voix d'Eiswert, que la police et les experts en intelligence artificielle estiment avoir été simulée, contenait des commentaires désobligeants à l'égard des élèves noirs et de la communauté juive environnante, et a largement circulé sur les médias sociaux.Des questions sur l'authenticité de l'audio ont rapidement suivi. La police a écrit dans les documents d'inculpation que Darien avait accédé au réseau de l'école à plusieurs reprises en décembre et en janvier à la recherche d'outils OpenAI, et utilisé des "" qui pratiquent "" Ils ont également relié Darien à un compte de messagerie qui avait distribué l'enregistrement.De nombreux étudiants actuels et anciens croient que M. Eiswert est responsable des remarques offensantes, tandis que d'anciens collègues ont dénoncé l'enregistrement et défendu la personnalité de M. Eiswert. Eiswert lui-même a nié avoir fait ces commentaires et a déclaré qu'ils ne correspondaient pas à ses opinions. L'enregistrement, publié sur le compte Instagram populaire, a donné lieu à une enquête des écoles publiques du comté de Baltimore et de la police du comté de Baltimore. Eiswert ne travaille plus dans l'école depuis le début de l'enquête.La voix fait référence à des "" et s'interroge sur la difficulté d'amener ces élèves à répondre aux attentes du niveau scolaire. L'orateur cite des noms de personnes qui semblent être des membres du personnel et dit qu'ils n'auraient pas dû être embauchés et qu'il devrait se débarrasser d'une autre personne "". "", dit la voix.Darien faisait l'objet d'une enquête depuis décembre dans le cadre d'une enquête pour vol, initiée par Eiswert. La police affirme que Darien avait autorisé un paiement de 1 916 dollars à l'entraîneur de basket-ball de l'école, qui était également son colocataire, sous prétexte qu'il était entraîneur adjoint de football féminin. Ce n'était pas le cas, ont déclaré les responsables de l'école. Eiswert a déterminé que Darien avait soumis le paiement au système de paie de l'école, en contournant les procédures appropriées. Darien a été informé de l'enquête, a déclaré la police.La police affirme que le clip a été reçu par trois enseignants la nuit avant qu'il ne devienne viral. Le premier était Darien ; un troisième a déclaré avoir reçu le courriel et a ensuite reçu un appel de Darien et de l'enseignante Shaena Ravenell lui disant de vérifier son courriel. Shaena Ravenell a déclaré à la police qu'elle avait transféré l'e-mail sur le téléphone portable d'un élève, "", et qu'elle l'avait également envoyé aux médias et à la NAACP, a indiqué la police. Elle n'a pas mentionné avoir reçu le message de Darien jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à son implication. Ravenell n'a pas été inculpée.Darien et Ravenell ont tous deux présenté leur démission au système scolaire, selon un document du conseil scolaire daté du 16 avril. Les démissions sont datées du 30 juin.En janvier, M. Rogers, le directeur de l'école, a qualifié les commentaires de "" et de "."Billy Burke, directeur du Council of Administrative & Supervisory Employee, le syndicat qui représente M. Eiswert, a été le seul responsable à suggérer que l'audio avait été généré par l'intelligence artificielle. M. Burke s'est dit déçu que le public ait présumé de la culpabilité de M. Eiswert. Lors d'une réunion du conseil scolaire en janvier, il a déclaré que le principal avait besoin d'une présence policière à son domicile parce que lui et sa famille avaient été harcelés et menacés. Burke avait également reçu des courriels de harcèlement, avait-il déclaré à l'époque.La police a déclaré que le personnel de l'accueil de l'école était "". L'afflux d'appels a rendu difficile le traitement des appels téléphoniques des parents essayant de prendre des dispositions pour leurs enfants et d'autres fonctions de l'école, ont déclaré les responsables à la police. "", a déclaré la police.Les enseignants, qui avaient l'impression que l'enregistrement était authentique, "", a déclaré la police. "", a déclaré la police. "Des experts en détection de faux enregistrements audio et vidéo ont déclaré au journal The Banner en mars qu'il existait des preuves irréfutables que la voix était générée par une intelligence artificielle. Ils ont noté que le ton plat, les bruits de fond inhabituellement propres et l'absence de respiration cohérente ou de pauses étaient des caractéristiques de l'IA. Ils ont également soumis le fichier audio à plusieurs techniques de détection de l'IA, qui ont toutes conclu qu'il s'agissait d'un faux, même s'ils ne pouvaient en être sûrs à 100 %.La police a également fait appel à l'expertise de deux professeurs familiarisés avec la détection de l'IA pour l'aider dans son enquête. Catalin Grigoras, analyste judiciaire et professeur à l'université du Colorado à Denver, a conclu que "", selon les documents d'inculpation. Henry Farid, de l'université de Californie à Berkley, qui est également un expert en analyse médico-légale, a déterminé que "", selon les documents.Les outils de génération de voix par IA sont désormais largement disponibles en ligne, et une seule minute d'enregistrement de la voix d'une personne peut suffire à la simuler avec un outil d'IA à 5 dollars par mois, a rapporté le Nieman Journalism Lab en février. Il existe peu de réglementations pour empêcher les imitations d'IA, appelées "", et peu d'auteurs sont poursuivis en justice.Cindy Sexton, présidente de l'association des enseignants du comté de Baltimore, a déclaré que l'IA devrait préoccuper tout le monde, en particulier les éducateurs. "", a-t-elle déclaré. "" Elle ajoute que l'Association nationale de l'éducation s'efforce de répondre aux préoccupations des éducateurs, mais qu'en attendant, elle n'est pas sûre de ce qu'il faut faire d'autre. "", a déclaré Mme Sexton.: Robert McCullough, chef de la police du comté de BaltimoreQuel est votre avis sur cette affaire ?