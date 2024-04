Microsoft augmente ses dépenses à un rythme inégalé depuis au moins 2016...

... mais cela pourrait ne pas suffire

Microsoft n'est pas le seul fournisseur de matériel d'IA à être confronté à un problème d'approvisionnement

Copilot (l'ancien Bing Chat) est tellement gourmand en ressource que Microsoft va louer des GPU chez Oracle

Plus de la moitié (51 %) de la capacité totale des centres de données se trouve aux États-Unis, selon Synergy

Microsoft a donné jeudi des signes supplémentaires montrant que ses investissements considérables dans l'intelligence artificielle commençaient à porter leurs fruits, en annonçant une augmentation de 17 % de son chiffre d'affaires et de 20 % de son bénéfice pour les trois premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 61,9 milliards de dollars, contre 52,9 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice a atteint 21,9 milliards de dollars, contre 18,3 milliards de dollars l'année précédente. Ces résultats sont supérieurs aux attentes de Wall Street.Un an après que Microsoft a commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ses activités, l'entreprise a déclaré que les ventes de son produit phare d'informatique dématérialisée, Azure, avaient augmenté de 31 %. Plus d'un cinquième de cette croissance provenait de ses services génératifs d'IA, qui comprennent la vente d'accès à la technologie développée par son partenaire, OpenAI.Au cours des derniers trimestres, les efforts de Microsoft en matière d'intelligence artificielle lui ont permis de gagner des parts de marché sur Amazon, le principal fournisseur de services cloud. En janvier, l'entreprise a déclaré que 53 000 clients utilisaient ses services d'IA sur le cloud, dont un tiers utilisait Azure pour la première fois.« Azure est devenu un port d'escale pour pratiquement tous ceux qui réalisent des projets d'intelligence artificielle », a déclaré Satya Nadella, le directeur général, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.Il s'agissait du premier trimestre complet au cours duquel les clients commerciaux pouvaient obtenir une version de la suite de productivité de Microsoft avec des outils d'intelligence artificielle, comme la transcription de réunions virtuelles dans Teams ou le résumé de documents dans Word. Bien que la société n'ait pas précisé le nombre d'abonnements à l'IA (qui coûtent 30 dollars par mois) qu'elle a vendus, les abonnements commerciaux ont augmenté de 15 %.Nadella a déclaré qu'un certain nombre d'entreprises clientes, dont le géant pétrolier BP et le fabricant de médicaments Novo Nordisk, avaient acheté plus de 10 000 licences chacun.Microsoft a consacré 13 milliards de dollars à son partenariat avec OpenAI, le fabricant du chatbot ChatGPT, et a construit de nouveaux centres de données dans le monde entier pour répondre à ce qu'il prévoit être une demande accrue en matière d'IA. L'entreprise a dépensé 14 milliards de dollars en dépenses d'investissement et en contrats de location au cours des trois premiers mois de l'année, contre 11,5 milliards de dollars au cours du trimestre précédent.Dans son rapport de résultats de jeudi, Microsoft a déclaré que les dépenses en capital ont bondi de 79% par rapport à l'année précédente pour atteindre 14 milliards de dollars. L'entreprise dépense beaucoup plus vite qu'elle n'augmente ses revenus, les ventes ont grimpé de 17 % au cours de la période.Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré que l'entreprise continuerait à augmenter ses dépenses d'investissement et a souligné que les investissements seraient réalisés pour répondre à l'intérêt des clients. « À l'heure actuelle, la demande dépasse légèrement l'offre », a-t-elle déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.Les entreprises ont besoin d'une puissance de calcul de plus en plus importante pour exécuter des charges de travail considérables et ajouter à leurs produits des fonctions d'IA générative de type humain. Ce boom a été lancé par OpenAI et son chatbot ChatGPT, et Microsoft lui a emboîté le pas en ajoutant des assistants à l'application de communication Teams, au moteur de recherche Bing et à d'autres services. La technologie permet de résumer des transcriptions de réunions, de rédiger des courriels et d'expliquer des informations sur le web.Nvidia, le plus grand développeur de processeurs pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA générative, a été confronté à des contraintes d'approvisionnement, avec un chiffre d'affaires qui a plus que triplé au cours des trimestres consécutifs. Microsoft, l'un des principaux clients de Nvidia, en ressent maintenant les effets.Au cours du troisième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires du cloud Azure de Microsoft a augmenté de 31 %, dont 7 points de pourcentage grâce à l'IA. Hood a déclaré que le problème de capacité pourrait avoir affecté les résultats de l'IA et aura un impact sur le quatrième trimestre fiscal. Une limitation de l'offre signifie que Microsoft a moins de capacité disponible à louer aux clients pour déployer des modèles d'IA au stade de l'inférence, a-t-elle déclaré.Azure est la clé de l'avenir de Microsoft, contribuant à des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre et se développant plus rapidement que la plupart des autres secteurs de l'entreprise. Au sein d'Azure, les services d'intelligence artificielle constituent un point fort, attirant de nouveaux clients à mesure que Microsoft s'oppose à Amazon Web Services.Hood a déclaré que les dépenses d'investissement augmenteront « de manière significative » au cours du trimestre actuel, principalement pour l'infrastructure cloud. Elle a également annoncé une augmentation des dépenses d'investissement pour le nouvel exercice fiscal, qui débutera le 1juillet.Microsoft a l'intention de « s'adapter pour répondre à la demande croissante de nos produits de cloud et d'intelligence artificielle », a-t-elle assuré.De nouvelles données de Synergy Research Group montrent que le nombre de grands centres de données exploités par des fournisseurs hyperscale est passé à 992 à la fin de 2023, et a franchi la barre du millier au début de 2024. Entre-temps, il n'aura fallu que quatre ans pour que la capacité totale des centres de données hyperscale double, le nombre d'installations augmentant rapidement et leur capacité moyenne continuant de grimper.L’accord, annoncé en novembre , prévoit que Microsoft utilisera l’infrastructure d’IA d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI), en complément de son infrastructure d’IA Azure, pour effectuer l’inférence des modèles d’IA qui sont optimisés pour alimenter les recherches conversationnelles de Copilot quotidiennement. L’inférence est le processus qui consiste à utiliser un modèle d’IA entraîné pour produire des résultats à partir de données nouvelles ou inconnues.« Grâce à notre collaboration avec Oracle et à l’utilisation de l’infrastructure cloud d’Oracle ainsi que de notre infrastructure d’IA Azure, nous pourrons étendre l’accès aux clients et améliorer la vitesse de nombreux de nos résultats de recherche », a déclaré Divya Kumar, qui dirige l'équipe marketing de recherche et d'IA de Microsoft.Le partenariat se résume essentiellement à ceci : Microsoft a besoin de plus de ressources de calcul pour suivre la prétendue « croissance explosive » de ses services d'IA et Oracle dispose de dizaines de milliers de GPU Nvidia A100 et H100, qui offrent des performances élevées pour le calcul parallèle, l’analyse de données et l’apprentissage automatique. En utilisant l’interconnexion Oracle pour Microsoft Azure, Microsoft est en mesure d’utiliser des services gérés comme Azure Kubernetes Service (AKS) pour orchestrer le calcul OCI à une échelle massive pour soutenir la demande croissante de recherche conversationnelle Bing.« L’IA générative est un bond technologique monumental et Oracle permet à Microsoft et à des milliers d’autres entreprises de construire et d’exécuter de nouveaux produits avec nos capacités d’IA OCI », a déclaré Karan Batta, vice-président senior d’Oracle Cloud Infrastructure. « En renforçant notre collaboration avec Microsoft, nous sommes en mesure d’apporter de nouvelles expériences à plus de personnes dans le monde entier », a-t-il ajouté.Depuis juillet 2023, date du début du dernier exercice fiscal de Microsoft, l'entreprise a livré plus de 500 mégawatts de nouvelles capacités de centres de données, révèle un document, qui faisait partie d'un diaporama confidentiel de l'équipe Cloud Operations and Innovation de l'entreprise qui a été présenté plus tôt cette année. Business Insider, qui a pu obtenir ledit document, explique que sous le titre « Commercial Cloud and AI Demands : Fueling our Expansion », il est indiqué que Microsoft a dépassé les 5 gigawatts de capacité totale installée dans les centres de données au cours du premier semestre de son dernier exercice fiscal.Les données de Synergy montrent que les États-Unis représentent toujours 51 % de la capacité mondiale, mesurée en MW de charge informatique critique, l'Europe et la Chine représentant chacune environ un tiers du reste. Synergy prévoit que la capacité totale des centres de données à grande échelle doublera encore au cours des quatre prochaines années. Alors que chaque année, quelque 120 à 130 centres de données hyperscale supplémentaires seront mis en ligne, la croissance de la capacité sera de plus en plus alimentée par l'échelle encore plus grande de ces centres de données nouvellement ouverts, la technologie générative de l'IA étant une des principales raisons de cette échelle accrue.Sources : Microsoft L’IA dans le cloud est-elle un moteur essentiel de l’innovation ou une menace pour la confidentialité des données ?Comment les entreprises peuvent-elles gérer la demande croissante d’IA tout en évitant les pénuries d’infrastructure ?Quelles sont les implications de la course à l’IA entre les géants du cloud comme Microsoft et Amazon Web Services ?Pensez-vous que l’IA générative, telle que celle utilisée dans le chatbot ChatGPT, est un atout ou une préoccupation pour la société ?Quelles solutions technologiques pourraient aider à résoudre la pénurie d’infrastructure de centre de données pour l’IA ?