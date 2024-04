Eric Schmidt says we should develop AI as fast as we can because its potential is so profound pic.twitter.com/4zsutOS6to — Tsarathustra (@tsarnick) April 25, 2024

Le potentiel de l'IA est si riche en termes de capacités. Par exemple, un médecin IA, un tuteur IA. Pensez à tous les problèmes que nous rencontrons dans la société, et je crains que nous ne ralentissions cette évolution d'une manière ou d'une autre. Je préférerais la développer aussi vite que possible. Je pense que c'est une histoire américaine du moment, avec notre partenaire le Canada et quelques autres, et je veux que nous en profitions. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est trois choses différentes qui se produisent en même temps. Aujourd'hui, vous pensez d'une langue à l'autre. Mais très rapidement, vous allez voir ce que l'on appelle des fenêtres contextuelles infinies, des tas de recettes et de choses à faire. Vous pouvez développer des agents qui apprennent des choses. Et enfin, vous pouvez avoir un programmeur qui fait ce que vous voulez en lui disant ce que vous voulez et il écrira le code pour vous. Tout cela est très puissant et très excitant.

Eric Schmidt est un homme d'affaires américain et un ancien ingénieur logiciel qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020.L'intelligence artificielle (IA), au sens large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. De telles machines peuvent être appelées IA.Eric Schmidt déclare :Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?