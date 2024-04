Logitech n'est pas seul dans sa volonté d'associer l'accès à l'IA à un bouton matériel

L'intégration de l'IA dans les gadgets technologiques : stratégies marketing ou des véritables améliorations

Logitech a récemment lancé un nouveau produit, ce qui a suscité l'intérêt des utilisateurs familiers avec la qualité de la marque. Les attentes quant aux améliorations potentielles de ce produit étaient élevées, mais la révélation principale s'est avérée être un bouton spécifique pour lancer une fonctionnalité d'IA, ChatGPT. Ce choix de conception a déçu ceux qui espéraient des améliorations plus tangibles en termes d'expérience utilisateur.À l'heure actuelle, la souris M750 est commercialisée à un prix supérieur de 10 $ (50 $) par rapport à son prédécesseur, la Logitech Signature M650, sortie en janvier 2022. De plus, la M750 présente une similitude frappante avec la M650. Les différences résident principalement dans la préprogrammation des boutons : le bouton avant lance la dictée Windows ou macOS, tandis que le bouton arrière ouvre ChatGPT dans Options+.Un représentant de Logitech a expliqué : « La M750 se distingue de la M650 par l'ajout d'un bouton supplémentaire préprogrammé pour activer le Logi AI Prompt Builder une fois que l'application Logi Options+ est installée. En l'absence de Options+, ce bouton permet de basculer entre 1 000 et 1 600 DPI. » Cependant, l'existence d'un bouton reprogrammable au sud de la molette de défilement, capable de lancer des applications ou de régler le DPI, est assez répandue, y compris parmi les souris Logitech. Le représentant a également souligné que les deux souris utilisent des composants électroniques différents, regroupés sous le terme de "plateforme de souris" par Logitech, qui peuvent être réutilisés pour différents modèles. Cette observation soumet la M750 à une réflexion quant à la nécessité réelle des fonctionnalités d'IA générative sur les périphériques d'entrée informatique.Nothing, tout comme Logitech, cherche à offrir à ses clients un accès rapide à ChatGPT. Dans ce cas, l'accès se fait en pinçant l'appareil. Récemment, Nothing a annoncé l'intégration de ChatGPT aux oreillettes Nothing et à Nothing OS, offrant aux utilisateurs un accès instantané aux connaissances directement depuis leurs appareils les plus utilisés, les oreillettes et les smartphones.Nothing a développé deux nouveaux widgets pour offrir un accès direct à ChatGPT depuis l'écran d'accueil. Ces widgets offrent trois types d'entrées - Texte, Voix et Vision (image). Le premier widget permet à l'utilisateur de sélectionner l'une de ces options et de la placer facilement sur son écran d'accueil. Le second widget permet quant à lui de basculer aisément entre les trois options de saisie. Par exemple, si l'utilisateur est en train de lire un document PDF sur son téléphone Nothing et souhaite obtenir des informations supplémentaires sur une phrase spécifique, il lui suffit de copier cette phrase dans le presse-papiers. Une fenêtre contextuelle avec l'icônes'ouvrira alors, permettant à l'utilisateur d'accéder directement à ChatGPT en cliquant sur cette icône, avec le texte sélectionné.De plus, il est également possible d'envoyer une image à ChatGPT. Lorsque l'utilisateur regarde une image et souhaite obtenir des informations supplémentaires à son sujet, il peut simplement effectuer une capture d'écran. Une fois cette action réalisée, une fenêtre pop-up s'affichera avec une icône permettant d'envoyer directement l'image à ChatGPT pour obtenir des analyses ou des informations complémentaires.Avec les écouteurs Nothing, il est possible de parler directement à ChatGPT. Il suffit de télécharger l'application ChatGPT sur le téléphone Nothing et d'aller dans l'application NothingX et d'activer ChatGPT. Il est possible de le régler sur « pincer et maintenir » dans les paramètres du geste. Ensuite, chaque fois que l'utilisateur veut demander quelque chose à ChatGPT, il lui suffit de pincer et de maintenir l'écouteur Nothing audio et de parler. ChatGPT répondra en audio sur les oreillettes. Pas besoin de sortir le téléphone de la poche. Pour mettre fin à la discussion ChatGPT, il suffit de pincer les oreillettes une fois.Cette fonctionnalité nécessite la dernière version de Nothing OS et un téléphone Nothing avec ChatGPT installé. Par ailleurs, Nothing prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres téléphones via des mises à jour logicielles. En outre, Nothing envisage d'intégrer des « points d'entrée au niveau du système » à ChatGPT, tels que le partage de captures d'écran et des widgets de style Nothing, dans les systèmes d'exploitation des smartphones Nothing.La démarche de Nothing peut sembler moins intrusive que celle de Logitech, car les utilisateurs non équipés de ChatGPT sur leur téléphone ne seront pas affectés. Cependant, il est légitime de se demander dans quelle mesure cette fonction sera demandée et fiable. D'autre part, Microsoft a introduit le bouton Copilote sur les claviers Windows pour la première fois depuis 1994. Cependant, selon certains utilisateurs, ce bouton s'est avéré être un simple lancement de Copilote, qui ne fonctionne même pas de manière innovante.L'intégration croissante de l'IA dans les gadgets technologiques soulève des questions sur l'impact réel de ces fonctionnalités sur l'expérience utilisateur. Les récentes annonces de marques telles que Logitech, Nothing et Microsoft semblent mettre en avant des ajouts d'IA qui, au premier abord, semblent plus être des stratégies marketing que des véritables améliorations pour les utilisateurs.Prenons l'exemple de la souris "IA" de Logitech, qui propose un bouton supplémentaire pour lancer une fonctionnalité de génération de messages. Bien que cette fonction puisse sembler innovante à première vue, elle semble être une modification mineure par rapport aux modèles précédents de la même marque. De même, l'intégration de ChatGPT dans les écouteurs de Nothing ou l'ajout du bouton "Copilot" sur les claviers de Microsoft soulèvent des questions sur la pertinence réelle de ces fonctionnalités.Il serait légitime de se demander si ces ajouts d'IA sont réellement utiles pour les utilisateurs ou s'ils sont simplement là pour suivre une tendance et attirer l'attention des consommateurs. De plus, il est préoccupant de constater que ces fonctionnalités d'IA peuvent être perçues comme des arguments de vente plutôt que comme de véritables améliorations technologiques.Cette tendance à commercialiser des produits technologiques basés sur des fonctionnalités d'IA soulève des préoccupations quant à la transparence et à l'éthique dans l'industrie technologique. Les consommateurs doivent être conscients de la valeur réelle de ces fonctionnalités et être en mesure de faire des choix éclairés lors de l'achat de gadgets intégrant de l'IA.En outre, il est crucial que les marques technologiques consacrent leurs ressources au développement de fonctionnalités d'IA réellement utiles et novatrices, plutôt que de se contenter de suivre des tendances ou d'utiliser des stratégies marketing susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.Sources : Logitech, Quel est votre avis surle sujet ?Pensez-vous que l'intégration de l'IA dans les gadgets technologiques relève davantage de stratégies marketing ou de véritables améliorations ?Ces ajouts d'IA sont-ils véritablement bénéfiques pour les utilisateurs, ou sont-ils simplement mis en place pour suivre une tendance et attirer l'attention des consommateurs ?