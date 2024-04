Crédibilité et influence : les Avis en Ligne Transforment l'Expérience d'Achat

Les avis sont une mesure cruciale pour évaluer la qualité des produits sur des plateformes comme Amazon depuis ses débuts. Cependant, de nombreux avis ne sont pas fiables, car des milliers de faux avis ont inondé les sites de vente en ligne comme Amazon, Walmart et eBay, en particulier pendant la pandémie de coronavirus. Les tactiques vont des groupes Facebook où des acteurs malveillants sollicitent des critiques positives payées aux bots et aux fermes à clics qui manipulent les votes pour éliminer la concurrence. Ces fausses critiques sont devenues plus sophistiquées et difficiles à repérer, et elles ont eu des répercussions graves, stimulant les ventes de produits dangereux et nuisant aux affaires des vendeurs légitimes.Les avis des utilisateurs sur Amazon sont considérés comme cruciaux pour les vendeurs sur la plateforme, influençant les décisions d'achat des clients et la visibilité des produits. Malgré les directives d'Amazon interdisant la publication de critiques en échange d'une compensation, une forme d'escroquerie a émergé, où des marques, en particulier de fabricants inconnus en Chine, ont soudoyé des réviseurs pour des critiques positives et des évaluations de 5 étoiles.La récente exposition des données via une base de données ElasticSearch ouverte a révélé l'ampleur de cette escroquerie. Bien que le propriétaire du serveur n'ait pas été identifié, il est possible que des tiers agissant au nom des fournisseurs aient contacté les réviseurs potentiels pour des critiques en échange de produits gratuits.Les avis en ligne servent de guide pour le choix des consommateurs. Avec les progrès des grands modèles de langage (LLM) et de l'IA générative, la création rapide et peu coûteuse de textes semblables à ceux des humains peut menacer la fonction de retour d'information des avis en ligne si ni les lecteurs ni les plateformes ne peuvent faire la différence entre un contenu écrit par un humain et un contenu généré par l'IA. Dans deux expériences, nous avons constaté que les humains ne peuvent pas reconnaître les avis rédigés par l'IA. Même avec des incitations monétaires à l'exactitude, les erreurs de type I et de type II étaient courantes : les avis humains étaient souvent confondus avec les avis générés par l'IA et, plus fréquemment encore, les avis générés par l'IA étaient confondus avec les avis humains.Cela s'est vérifié pour différentes évaluations, tonalités émotionnelles, longueurs d'évaluation, sexes des participants, niveaux d'éducation et expertise en matière d'IA. Les participants les plus jeunes parvenaient un peu mieux à faire la distinction entre les commentaires humains et les commentaires générés par l'IA. Une étude complémentaire a révélé que les détecteurs d'IA actuels étaient également trompés par les critiques générées par l'IA.Dans l'ère numérique, les plateformes de commerce électronique ont bouleversé la façon dont les consommateurs effectuent leurs achats, offrant une variété d'options et la commodité des achats depuis chez soi. Cependant, avec la disparition des points de vente physiques et des interactions directes avec les produits, les avis en ligne sont devenus cruciaux pour aider les consommateurs à évaluer la qualité des produits et à prendre des décisions éclairées d'achat. La croissance rapide du commerce électronique a ainsi remodelé le processus décisionnel des consommateurs, les avis en ligne émergeant comme des influenceurs majeurs dans ce paysage.Les avis en ligne sont une ressource indispensable pour les consommateurs, leur permettant de recueillir des informations et d'évaluer la qualité et la valeur des produits ou services. Perçus comme crédibles et impartiaux, ces avis aident à réduire l'incertitude des consommateurs et à orienter leurs choix. La crédibilité est d'autant plus importante, les consommateurs faisant davantage confiance aux avis provenant d'acheteurs vérifiés ou de sources réputées.Que les avis soient positifs ou négatifs, ils influencent fortement les perceptions et les préférences des consommateurs. De plus, le volume d'avis est un indicateur de confiance, les produits avec un grand nombre d'avis étant perçus comme de meilleure qualité et plus populaires. Les caractéristiques des évaluateurs, comme leur expertise et leur historique d'achats, impactent également la manière dont les avis sont perçus.Pour les entreprises opérant sur les plateformes de commerce électronique, comprendre l'impact des avis en ligne est crucial. En gérant efficacement ces avis, les entreprises peuvent améliorer la satisfaction client, augmenter leurs ventes et obtenir un avantage concurrentiel. Encourager les avis, y répondre, garantir la transparence et l'authenticité, ainsi qu'utiliser les avis positifs dans leurs efforts marketing sont des stratégies clés pour tirer parti de ce puissant outil.Les petites entreprises qui comptent fortement sur des avis authentiques pourraient subir des conséquences disproportionnées. Cette étude sonne l'alarme pour les plateformes d'évaluation, les incitant à revoir leurs procédures d'authentification, tandis que les décideurs politiques doivent envisager des mesures réglementaires pour promouvoir la transparence. La découverte selon laquelle les grands modèles de langage peuvent générer rapidement et à moindre coût des avis en ligne indiscernables des écrits humains a des implications majeures.Selon Kovács, les consommateurs pourraient se demander de plus en plus si un avis provient d'une personne ou d'une IA, une fois qu'ils auront pris conscience des capacités de ces modèles linguistiques avancés. La recherche dirigée par Balázs Kovács met en lumière le fait troublant que les critiques de restaurants générées par l'IA peuvent être si bien imitées qu'elles brouillent les frontières entre l'authenticité humaine et l'intelligence artificielle, ce qui rend difficile la distinction pour les lecteurs et même pour les outils de détection d'IA.L'étude a montré que les avis générés par l'IA étaient souvent confondus avec ceux rédigés par des humains, soulevant ainsi de sérieuses préoccupations quant à l'intégrité des plateformes d'évaluation en ligne. Ces résultats appellent à une révision urgente des mécanismes d'authentification et à des mesures réglementaires pour garantir la transparence dans ce domaine.L'opinion générale exprimée sur le sujet montre un scepticisme répandu à l'égard des avis en ligne. Certains manifestent une défiance envers ces commentaires, mettant en évidence le fait que les entreprises ont souvent des motivations à les manipuler. D'autres soulignent la faible fiabilité des avis textuels, préférant se baser sur leur propre expérience ou sur des sources non influencées par des sponsors, étant donné que certains avis peuvent être influencés ou altérés dans le but de soutenir ou de discréditer un produit.Dans l'ensemble, il est devenu clair que la confiance dans les avis en ligne est sérieusement ébranlée. Les avancées technologiques dans les modèles de langage nécessitent une vigilance accrue de la part des consommateurs et des régulateurs pour garantir l'intégrité et la transparence des avis en ligne à l'ère de l'IA.Source : Springer Marketing Les conclusions de l'étude dirigée par Balázs Kovács de la Yale School of Management sont-elles pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?