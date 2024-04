« J'ai d'abord pensé que je détesterais cela », a déclaré Hoffman. « Mais en fait, j'ai trouvé cela plutôt intéressant »

La question de l'emploi

La question de Mustafa Suleyman, PDG d'Inflection AI, qui a rejoint Microsoft

Conclusion

Le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, entrepreneur, auteur, podcasteur, investisseur en capital-risque et membre du conseil d'administration de Microsoft, est en première ligne de la révolution de l'intelligence artificielle. Même en tant que pionnier dans le domaine de l'IA, il était un peu inhabituel (mais instructif) de voir Hoffman s'asseoir pour une interview de 14 minutes avec un jumeau virtuel d'IA de lui-même, échangeant avec un GPT personnalisé formé sur 20 ans de podcasts, de discours et de livres de Hoffman.C'est ce que l'on appelle « Hoffman sur Hoffman ».L'investisseur, fervent partisan de l'IA, a expliqué qu'il souhaitait expérimenter la technologie et la vidéo tout en apprenant comment il pourrait être confronté à un deepfake connu sous le nom de Reid AI. Malgré sa position en faveur de l'IA, il a admis qu'il avait des appréhensions sur une interview.La première « personne » a posé une question est le vrai Reid. Après avoir demandé à son jumeau numérique de se présenter, il a voulu le tester : « Prenons un exemple concret : j'ai écrit un livre de 336 pages,. Comment l'expliquerais-tu en une phrase à une personne intelligente, à un enfant de 5 ans et, pour les fans de Star Trek, en klingon et comme Jerry l'expliquerait dans Seinfeld [ndlr. un sitcom des années 80] ? »Son jumeau a alors répondu en précisant à chaque fois les cas qu'il traitait.Par exemple, pour la personne intelligente, il a expliqué : «est une accélération stratégique de la croissance de l'organisation afin de dominer le marché en donnant la priorité à une expansion rapide plutôt qu'à l'efficacité, en tirant parti du capital et des effets de réseau pour devancer les concurrents dans une situation de, malgré les risques qui en découlent pour l'évolutivité et la stabilité opérationnelle ».Dans une situation où il y a rendements croissants ou coûts fixes, les entreprises de plus grand taille ont des prix plus bas que les autres et finissent pas prendre tout le marché («the winner takes all»). Les entreprises qui partent d'un marché intérieur de grande taille sont donc plus efficaces pour conquérir ensuite les marchés mondiaux.Pour l'enfant de 5 ans, il a expliqué : «consiste à construire la plus grande tour super rapidement avant les autres, même si c'est un peu désordonné, afin d'être le leader du jeu de la tour ».Pour le fan de Star Trek en klingon... rendez-vous à 1:56 de la vidéo :Au cours de leur conversation, les deux Reid ont discuté de la réglementation de l'IA, de ses capacités et de la manière dont Hoffman peut améliorer son profil LinkedIn. Il a parlé des avantages de l'utilisation de jumeaux numériques pour « établir plus de connexions humaines ». Interrogé sur l'éthique des « deepfakes », Hoffman a déclaré qu'il était important de fixer des « règles de conduite » pour les citoyens publics et privés.Reid : quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer dans la réglementation de l'intelligence artificielle et en particulier dans la promotion de l'innovation, parce que l'avenir est si important ?Reid AI : en discutant de la réglementation de l'IA, les gouvernements doivent trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et le maintien de l'éthique, encourager les collaborations interdisciplinaires à l'échelle mondiale et rester flexibles dans l'élaboration des politiques pour s'adapter à l'évolution rapide de la technologie. Il est nécessaire de mettre en place un cadre qui non seulement alimente l'innovation, mais garantit également que les avantages de l'IA sont équitablement répartis, tout en se concentrant sur l'amélioration du bien public.Reid AI, ironiquement, a également posé une question sur les risques que la technologie vole des emplois à des personnes réelles. Le vrai Hoffman a comparé cela à l'invention de la machine à vapeur.Reid AI : Comment concilier ces progrès rapides avec la crainte réelle que beaucoup ont de voir leur emploi disparaître ? Que leur diriez-vous ? Vous avez mentionné que l'adaptation est essentielle, mais en réalité, n'y a-t-il pas des personnes qui ne peuvent pas s'adapter ou qui ont vraiment du mal à le faire ?Reid : Il s'agit évidemment d'un sujet très difficile et très sérieux, car notre cœur devrait toujours être avec les personnes qui s'engagent dans la difficulté de ces transformations, qu'il s'agisse d'une transformation d'emploi ou d'une perte d'emploi. La vérité, c'est qu'en fin de compte, nous bénéficions vraiment en tant que société, nos enfants, de la réorganisation de la façon dont le travail fonctionne et nous gagnons en l'adoptant d'abord, en apprenant tôt et en le faisant en tant que société, même si cela crée une certaine douleur lors de la transition.C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Europe a été une force si dominante dans le monde entier lorsqu'elle a adopté très tôt la machine à vapeur et c'est ce que nous sommes en train de faire : une révolution industrielle cognitive, une machine à vapeur de l'esprit.Il ne s'agit pas de minimiser les difficultés que certains rencontreront. Je pense que de nombreuses personnes pourront s'adapter très facilement, d'autres pourront s'adapter difficilement et d'autres encore ne pourront pas s'adapter.Reid AI : Qui est alors responsable d'aider ceux qui ne peuvent pas s'adapter ou qui ont des difficultés à s'adapter ?Reid : Je pense que la réponse courte est « tout le monde ». Je pense que les entreprises technologiques doivent construire l'IA afin d'y contribuer et doivent être en mesure d'essayer d'embarquer autant de personnes que possible dans l'utilisation de l'IA parce que vous savez que de nombreux emplois humains seront remplacés par des humains utilisant l'IA.Les entreprises technologiques peuvent donc faire beaucoup de choses ; les gouvernements, comme dans l'histoire, doivent faire beaucoup de choses, ils doivent fournir des filets de sécurité sociale, aider les gens à faire ce genre d'ajustements ; mais aussi, bien sûr, les universités, l'éducation et les systèmes scolaires, ainsi que les entreprises en termes de formation et d'intégration des personnes.Le vrai Hoffman a été interrogé sur le pivot d'Inflection AI (une société cofondée par Hoffman) et sur l'impact du transfert du cofondateur et PDG Mustafa Suleyman vers Microsoft le mois dernier en tant que PDG du groupe Microsoft AI nouvellement formé.Hoffman a qualifié Inflection AI « d'agent merveilleux », formé autant sur les émotions que sur le QI.« Il s'agit d'un excellent produit de consommation », a déclaré Hoffman à son interlocuteur. « L'une des choses dont nous nous sommes rendu compte, c'est que Mustafa voulait vraiment construire un produit grand public à grande échelle. Mais le développement de l'activité allait prendre des années et des années. En revanche, l'activité des développeurs - l'activité API - est en fait l'endroit où se trouve la véritable opportunité pour les startups ».En rejoignant Microsoft, Hoffman a déclaré que Suleyman pouvait se concentrer sur les opportunités pour le grand public, pour lesquelles les mécanismes du modèle commercial n'ont pas besoin d'être prouvés immédiatement.De son côté, Sean White, qui a été nommé PDG d'Inflection AI le mois dernier et qui travaillait auparavant chez Mozilla, peut se concentrer sur la nouvelle orientation commerciale de la startup.Hoffman a déclaré que cette vision était comme la découverte d'une « magie dont on ne soupçonnait même pas l'existence ».L’interview a permis de tester les capacités de Reid AI et de mesurer à quel point ses réponses correspondent à la réflexion de Reid Hoffman. Le résultat a été à la fois intrigant et stimulant. Qui aurait pensé que l’interviewer serait son propre double numérique ? Les questions ont porté sur l’intelligence artificielle et la technologie, et Reid Hoffman a finalement trouvé l’expérience intéressante et enrichissante.Cette rencontre entre l’homme et son jumeau IA soulève des questions profondes sur l’avenir de l’intelligence artificielle, l’identité numérique et la façon dont nous interagirons avec nos propres créations.À mesure que la technologie progresse, le milliardaire s'est fait le champion de l'adoption de l'IA pour « l'élévation de l'humanité ». Hoffman a déclaré au Time que le « blitzscaling », une stratégie qui place la croissance d'une entreprise au-dessus de tout, devrait être appliqué à l'IA.Source : vidéo de l'interviewQuelle est votre opinion sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer des versions numériques de nous-mêmes ? Pensez-vous que cela pourrait être bénéfique ou problématique ?Comment percevez-vous l’identité numérique ? 