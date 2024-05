Envoyé par rabbit Inc. Envoyé par

Nous sommes conscients qu'il existe des émulateurs d'applications et de sites Web non officiels de rabbit OS. Nous comprenons la passion des gens pour notre IA et notre LAM [Large Action Model] en attendant la livraison de leur r1. Cela dit, pour dissiper tout malentendu et mettre les choses au clair, rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec des modifications AOSP très spécifiques et des modifications de firmware de niveau inférieur.



Par conséquent, un APK bootleg local sans les points d'extrémité OS et cloud appropriés ne sera pas en mesure d'accéder à notre service. rabbit OS est personnalisé pour r1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. L'utilisation d'un APK ou d'un client Web piraté comporte des risques importants ; des acteurs malveillants sont connus pour publier des applications piratées qui volent vos données. Pour cette raison, nous recommandons aux utilisateurs d'éviter ces applications piratées de rabbit OS.



Le rabbit r1 est-il une supercherie ou une escroquerie ? L'entreprise est sous le feu des critiques après qu'une personne a démontré que le rabbit r1 fonctionne sous Android et que l'ensemble de l'interface avec laquelle les utilisateurs interagissent est pilotée par une seule application Android. Un informateur a partagé l'APK du lanceur du rabbit r1 avec Android Authority, et avec un peu de bricolage, le média a réussi à l'installer sur un téléphone Android, plus précisément un Pixel 6a. Après l'installation, l'équipe a pu configurer le téléphone Android comme s'il s'agissait d'un vrai rabbit r1, avec presque toutes les fonctionnalités.La touche volume haut du téléphone correspond à la touche matérielle du rabbit r1, ce qui a permis à l'équipe de suivre l'assistant de configuration, créer un compte "rabbithole" et commencer à parler à l'assistant IA. Comme le rabbit r1 a un écran nettement plus petit avec une faible résolution que le Pixel 6a, l'interface de l'écran d'accueil n'occupe qu'une infime partie de l'écran du téléphone. Néanmoins, l'équipe a pu envoyer une question à l'assistant d'IA comme si elle utilisait le matériel du rabbit r1, comme le montre la vidéo ci-dessus. Mais selon l'équipe, certaines fonctionnalités pourraient manquer à l'appel.L'article indique : « l'application de lancement du rabbit r1 est destinée à être préinstallée dans le micrologiciel et à bénéficier de plusieurs autorisations privilégiées au niveau du système - dont certaines seulement ont pu être accordées - de sorte que certaines des fonctions échoueraient probablement si nous essayions ». Mais le fait que le logiciel fonctionne sur un téléphone de milieu de gamme datant de près de deux ans suggère qu'il a plus en commun avec une simple application Android qu'avec une autre. Jesse Lyu, fondateur et PDG de rabbit, n'est pas d'accord avec cette caractérisation. Le compte X de rabbit déclare :Une déclaration partagée avec les médias indique : « rabbit r1 n'est pas une application Android... Après l'OTA [la mise à jour over-the-air] d'aujourd'hui, nous avons mis en œuvre de multiples améliorations de vérification dans le cloud pour valider les demandes des appareils/clients. Nous nous réservons tous les droits pour toute activité de cybersécurité malveillante et illégale à l'égard de nos services ». Mais si rabbit et son PDG tentent désespérément de nier que le rabbit r1 n'est pas une application mobile ou aurait pu l'être, c'est le contraire qui s'est produit, notamment avec des déclarations qui n'ont convaincu personne.En effet, un résumé de leurs déclarations pourrait ressembler à ceci : « le rabbit r1 est construit sur AOSP (Android Open Source Project). La société est consciente que des personnes ont réussi à le faire fonctionner via un APK, alors ils ont mis à jour le service pour s'assurer qu'il fonctionne uniquement sur le matériel dédié au rabbit r1 ». Avec cela, ils ont clairement indiqué que le rabbit r1 devait être une application pour téléphone dès le début. Lyu et ses collaborateurs font l'objet de critiques sur la toile, les détracteurs du dispositif portable affirmant que l'équipe voulait juste surfer sur la vague de l'IA avec son appareil.« J'opterais certainement pour une application plutôt que pour un appareil dédié ; surtout s'il n'y a pas de capteurs spéciaux ou autres. Pourquoi diable créer plus de déchets électroniques alors que mon téléphone a déjà un grand écran, un appareil photo et un processeur (conçu avec l'IA), sa propre connexion de données cellulaires, etc. Il s'agit clairement d'une tentative ratée de tirer profit de la frénésie suscitée par l'IA. Le rabbit r1 rappelle l'histoire de Juicero, l'entreprise qui voulait devenir le Nespresso du jus de fruits et légumes frais, mais qui est finalement devenue la risée du monde », peut-on lire dans les commentaires.Pour rappel, le rabbit r1 a été annoncé comme un petit gadget qui pourrait vous aider lors de vos déplacements grâce à son assistant d'IA qui est capable de répondre à vos questions. L'un de ses principaux arguments de vente était l'utilisation de grands modèles d'action qui pouvaient être entraînés à gérer des actions dans diverses applications et services, laissant ainsi l'IA faire le travail une fois que vous lui avez montré comment faire. Le rabbit r1 a l'air amusant et pourrait attirer certaines personnes, mais beaucoup cherchent en effet à comprendre pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une application Android ou iOS.Il s'avère que le rabbit r1 peut être converti en une application Android avec un peu de bricolage. Le rabbit r1 lui-même n'est en fait qu'un écran tactile et un appareil photo qui tient dans votre poche, comme votre téléphone. Comme l'indiquent les premiers utilisateurs, le rabbit r1 est un produit plutôt rudimentaire en l'état. La batterie est épouvantable, l'écran tactile est inutilement limité et le logiciel est incohérent. Ces nouveaux dispositifs portables visent à réduire le temps passé sur nos smartphones, mais pour les critiques, il ne s'agit que d'une escroquerie basée sur l'utilisation du mot "IA" pour attirer les plus naïfs.Le rabbit r1 n'est pas le seul. Certains testeurs suggèrent que le dispositif portable Humane AI Pin semble également fonctionner sur une version du logiciel libre d'Android, bien qu'aucune démonstration ne confirme pour l'instant. Selon Karl Guttag, expert en dispositif électronique d'affichage, le Humane AI Pin est non seulement coûteux et inutile, mais également le rebondissement à 230 millions de dollars d'une vieille escroquerie.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la possibilité de faire tourner le logiciel du rabbit r1 sur un téléphone Android ?Que pensez-vous des déclarations de fabricant du rabbit r1 ? Démontrent-elles que le rabbit r1 n'est pas une application Android ?Quid de tous ces nouveaux dispositifs qui font leur apparition avec l'avènement de l'IA générative ? Y en a-t-il parmi eux que vous trouvez utile ?