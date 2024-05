Des protections contre les contrefaçons numériques

Le 1mai, l'Ukraine a présenté une porte-parole générée par l'IA, appelée Victoria, qui fera des déclarations officielles au nom de son ministère des affaires étrangères. Le ministère a déclaré qu'il utiliserait « pour la première fois dans l'histoire » une porte-parole numérique pour lire ses déclarations, qui seront toujours rédigées par des humains. Vêtue d'un costume sombre, la porte-parole s'est présentée comme Victoria Shi, une « personne numérique », dans une présentation publiée sur les médias sociaux.« La représentante du ministère des affaires étrangères pour les affaires consulaires, Victoria Shi, est basée sur une personne réelle : la chanteuse et influenceuse ukrainienne Rosalie Nombre, qui a accepté de participer au projet du ministère à titre gracieux et de servir de prototype pour la représentante. L'équipe du projet l'a filmée et numérisée. Il est important de noter que la représentante consulaire et son prototype réel sont deux personnes différentes, et que seule la personne numérisée Victoria Shi fait des commentaires officiels au nom du service consulaire du ministère », précise le communiqué.L'IA a déjà publié un message vidéo de félicitations sur la chaîne YouTube du ministère ukrainien des affaires étrangères.« Mon nom symbolise notre objectif principal - la victoire de l'Ukraine, et mon nom de famille est celui de l'intelligence artificielle qui m'a créé. Mon travail consistera à fournir au public des informations actualisées et vérifiées provenant du département consulaire du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine. J'informerai les journalistes sur le travail des consuls pour protéger les droits et les intérêts des citoyens ukrainiens à l'étranger, répondre aux incidents ou aux urgences, ainsi que sur d'autres nouvelles », peut-on lire dans la déclaration.Les commentaires de Victoria Shi seront publiés sur les ressources officielles du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine, sur son site web et sur ses pages de médias sociaux, et seront transmis aux journalistes par le service de presse du ministère des affaires étrangères.« L'utilisation d'un personnage numérique généré par l'IA pour les commentaires consulaires vise principalement à économiser du temps et des ressources pour le ministère. Les vrais diplomates pourront être plus efficaces et se concentrer sur d'autres tâches pour aider les citoyens », a déclaré Dmytro Kuleba, ministre des affaires étrangères de l'Ukraine.Le ministre a également souligné que l'utilisation active des technologies d'intelligence artificielle dans le travail du ministère des affaires étrangères n'est pas un caprice, mais une exigence du temps de guerre. En effet, pour obtenir les résultats nécessaires au pays, il faut accélérer tous les processus et avoir une longueur d'avance.« La création d'un représentant consulaire numérique s'inscrit dans une stratégie plus large de mise en œuvre systématique des technologies de pointe utilisant l'intelligence artificielle au sein du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine. La diplomatie, non seulement en Ukraine mais aussi dans le monde entier, a toujours été une sphère conservatrice qui a été la dernière à innover. Nous sommes en train de changer cela. La diplomatie ukrainienne est en train de renforcer ses capacités et de faire un bond technologique qu'aucun autre service diplomatique au monde n'a jamais fait », a ajouté le ministre.Il convient de noter que le ministère des affaires étrangères a également mis en place plusieurs niveaux de protection pour Victoria Shi contre les contrefaçons numériques. Chaque vidéo originale de la représentante consulaire comporte un code QR qui renvoie à la version texte du même commentaire sur le site officiel du ministère des affaires étrangères. En cas d'absence d'un tel code QR ou de transition vers un autre site web, la vidéo n'est pas considérée comme authentique.En outre, un représentant consulaire ne peut se substituer à un représentant du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine. Après l'expiration du mandat d'Oleg Nikolenko, le ministère des affaires étrangères a déjà organisé un concours pour pourvoir ce poste vacant. Le lauréat a déjà été sélectionné et fait l'objet des vérifications spéciales nécessaires.Le projet de représentant consulaire AI du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine a été mis en œuvre par l'équipe de l'ONG The Game Changers avec l'aide de Nazovni Tech.Cette initiative marque un pas en avant significatif dans l’innovation numérique pour la communication gouvernementale et pourrait bien transformer la manière dont les informations consulaires sont partagées avec le public.Source : ministère ukrainien des affaires étrangères Quels sont les avantages potentiels de l’utilisation d’un avatar IA comme Victoria pour communiquer des informations consulaires ?Pensez-vous que l’adoption de la technologie IA par les agences gouvernementales pourrait transformer la manière dont les services publics sont délivrés ?Quelles pourraient être les implications éthiques de remplacer les porte-paroles humains par des avatars IA dans la communication officielle ?Comment les citoyens peuvent-ils s’assurer de la véracité des informations communiquées par un avatar IA ?L’IA pourrait-elle améliorer la transparence et l’accessibilité des informations gouvernementales pour les populations non anglophones ou ukrainophones ?