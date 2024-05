Envoyé par Sam Altman Envoyé par

Je pense donc qu'il est important, compte tenu de ce que nous croyons qu'il va se passer, d'exprimer notre point de vue sur ce que nous croyons qu'il va se passer. Mais plus que cela, la façon de procéder est de mettre le produit entre les mains des gens et de laisser la société "coévoluer" avec la technologie. Laissons la société nous dire ce qu'elle attend collectivement et individuellement de la technologie. Comment la produire de manière à ce qu'elle soit utile...



Là où le modèle fonctionne très bien, où il ne fonctionne pas très bien. Donner à nos dirigeants et à nos institutions le temps de réagir. Donner aux gens le temps de comprendre comment l'intégrer dans leur vie, d'apprendre à utiliser l'outil. Je suis sûr que certains d'entre vous trichent sur leurs devoirs avec cet outil, mais certains d'entre vous font probablement des choses très étonnantes et merveilleuses avec lui aussi.



Et au fur et à mesure des générations, je pense que cela va s'étendre et cela signifie que nous expédions des produits imparfaits, mais nous avons une boucle de rétroaction très serrée et nous apprenons et nous nous améliorons. Cela craint un peu de livrer un produit dont on est gêné, mais c'est bien mieux que l'autre solution.



Et dans ce cas en particulier, où je pense que nous devons vraiment à la société un déploiement itératif, une chose que nous avons apprise est que l'IA et la surprise ne vont pas bien ensemble. Les gens ne veulent pas être surpris. Les gens veulent un déploiement progressif et la possibilité d'influencer ces systèmes. C'est ainsi que nous allons procéder...



Et il pourrait tout à fait y avoir des choses à l'avenir qui changeraient et qui nous feraient penser que le déploiement itératif n'est pas une si bonne stratégie. Mais c'est la meilleure approche que nous ayons actuellement. Et je pense que nous avons beaucoup gagné en faisant cela. Et, vous savez, j'espère que le monde entier a aussi gagné quelque chose.



« Que nous brûlions 500 millions de d dollars, 5 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars par an, cela m'est égal. Je m'en fiche vraiment tant que nous pouvons rester sur une trajectoire où nous créons finalement beaucoup plus de valeur pour la société que cela et tant que nous pouvons trouver un moyen de payer les factures. Nous sommes en train de créer l'AGI, et cela va coûter cher, mais cela en vaut vraiment la peine », a déclaré Altman lors d'une récente apparition dans l'émission Stanford eCorner. Cela montre à quel point Altman est prêt brûler des milliards en courant après une technologie encore hypothétique.L'AGI est considérée comme l'objectif final de la recherche sur l'IA, le Saint Graal pour les entreprises d'IA. Il s'agit d'une IA dite "forte" qui devrait être capable de penser au même titre que les humains et de s'attaquer n'importe quelle tâche. L'industrie s'attend à ce que l'AGI soit capable d'effectuer ou d'apprendre pratiquement n'importe quelle tâche cognitive propre aux humains ou autres animaux. Mais bien que l'IA se soit considérablement développée à ce jour, ses capacités restent extrêmement limitées et elle est encore loin d'atteindre l'AGI. Mais encore, il n'existe aucune définition concrète ni consensuelle de l'AGI.Ce qui en fait une technologie hypothétique à laquelle chaque personne ou chaque entreprise propose sa propre définition. Malgré cela, l'AGI est l'objet de toutes les convoitises depuis quelques années et attire des dizaines de milliards d'investissements. Microsoft a d'abord injecté un premier milliard dans OpenAI en 2019 dans le cadre d'un partenariat "ambigu" et a considérablement augmenté sa mise l'année dernière. Le montant du nouvel investissement de Microsoft n'est pas révélé, mais certaines sources ont rapporté que la firme de Redmond a plus que décuplé sa mise initiale, renforçant ainsi son partenariat avec OpenAI.Les propos d'Altman ont suscité des réactions mitigées, certains critiques défendant l'idée et d'autres affirmant que l'AGI va saigner des dizaines de milliards et qu'en fin de compte, cette quête n'amènera nulle part. D'autres ne comprennent tout simplement pas pourquoi les investisseurs seraient prêts à dépenser de telles sommes d'argent dans la course à l'AGI alors que l'humanité est confrontée à des défis plus urgents. « Ce n'est pas son propre argent, alors il n'a aucune raison de s'en soucier. Par contre, il doit s'inquiéter des problèmes de consommation d'énergie élevée de l'IA et de la pollution qui en découle », note un critique.Altman a fait savoir que lorsqu'il a commencé à travailler avec OpenAI, il n'avait pas réalisé qu'ils auraient besoin d'autant d'argent pour le calcul. « Nous ne savions pas que nous allions avoir cette belle activité », a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif de départ était simplement de faire avancer la recherche sur l'IA. Les critiques n'ont pas manqué de lui faire remarquer que le montant de 50 milliards de dollars surpasse largement le PIB de certains pays. Plus tôt cette année, il a été rapporté qu'Altman cherchait des investisseurs pour lever jusqu'à 7 000 milliards de dollars pour remodeler le business des puces destinées à l'IA.Cependant, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, pense que "ce rêve est complètement loufoque". Il estime que cet argent permettrait d'acheter toutes les entreprises importantes de fabrication de puces, mais que le développement de l'IA ne se limite pas à accumuler de la puissance de calcul. Il pense que le développement de l'IA ne coûterait pas autant que l'argent qu'Altman cherche à réunir. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente près de 14 fois le revenu total de l'ensemble du marché des semiconducteurs l'année dernière. Mais il convient de noter qu'il s'agit d'une rumeur et qu'Altman ne l'a pas encore commenté.Interrogé sur ChatGPT, Altman a répondu que c'était embarrassant. « GPT-4 est le modèle le plus stupide que chacun d'entre vous aura à utiliser », a-t-il ajouté, précisant qu'il est important de livrer tôt et souvent et que l'entreprise croit au déploiement itératif. Plus précisément, il pense qu'il existe des risques dans le fait de livrer une technologie en cours de développement, mais que cela est nécessaire pour convaincre le grand public de son utilité. « Si nous construisons l'AGI au sous-sol, le monde marchera avec les yeux béatement bandés », a-t-il ajouté, précisant que cela ne ferait pas d'OpenAI un bon voisin. Altman a expliqué :Altman a également ajouté que GPT-5 sera beaucoup plus intelligent que GPT-4 et que GPT-6 sera plus intelligent que le GPT-5. « Nous sommes loin d'avoir atteint le sommet de cette courbe... et elle va toujours s'améliorer », a-t-il ajouté. Lors du Sommet mondial des gouvernements (WGS) à Dubaï en février, Altman a déclaré que "GPT-5 sera plus intelligent, plus rapide, plus polyvalent et meilleur dans toutes les tâches que GPT-4". Plus récemment, il a assuré que GPT-5 fera un bond en avant en matière de capacité de raisonnement. En attendant, le modèle d'IA Claude 3 d'Anthropic est le nouveau leader du marché.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du montant qu'Altman se dit prêt à brûler par an dans la course à l'AGI ?Pourquoi l'AGI suscite-t-il autant de convoitises ? Cette technologie sera-t-elle un jour une réalité ?Pourquoi le secteur de l'IA attire-t-elle aujourd'hui autant d'investissements ?