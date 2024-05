Les États-Unis et la Chine cherchent à approfondir une politique sur des armes nucléaires et la croissance de l'IA

Le monde s'interroge sur la manière de règlementer l'IA

Les armes nucléaires

Envoyé par ICANW Envoyé par

la Russie les États-Unis la Chine la France le Royaume-Uni Le Pakistan L'Inde Israël La Corée du Nord

Ensemble, ces États possèdent 12 700 ogives nucléaires, dont 9 400 sont des stocks militaires actifs. Bien qu'il s'agisse d'une baisse significative par rapport aux quelque 70 000 ogives détenues par les États dotés d'armes nucléaires pendant la guerre froide, les arsenaux nucléaires devraient augmenter au cours de la prochaine décennie et les forces d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes.



Qui possède le plus d'armes nucléaires ?



La Russie possède le plus grand nombre d'armes nucléaires confirmées, avec 5 997 têtes nucléaires. Les États-Unis suivent avec 5 428 armes nucléaires, réparties entre les États-Unis et cinq autres pays : Turquie, Italie, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Le nombre total d'ogives nucléaires détenues par ces deux pays représente à lui seul 90 % des armes nucléaires dans le monde.



Le nombre total d'ogives de la Corée du Nord et d'Israël n'est pas confirmé. Toutefois, on estime que la Corée du Nord possède suffisamment de matières fissiles pour développer entre 40 et 50 armes individuelles, tandis qu'Israël possède des matières pour en fabriquer jusqu'à 200, avec un nombre d'ogives estimé à 90.



Que signifie la possession d'armes nucléaires par ces pays ?



Une seule ogive nucléaire pourrait tuer des centaines de milliers de personnes, avec des conséquences humanitaires et environnementales durables et dévastatrices. La détonation d'une seule arme nucléaire au-dessus de New York causerait environ 583 160 morts.



Ensemble, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord possèdent un total estimé à environ 13 000 armes nucléaires, dont la plupart sont beaucoup plus puissantes que l'arme nucléaire larguée sur Hiroshima. Trente-deux autres États font également partie du problème, cinq nations hébergeant des armes nucléaires et vingt-sept autres approuvant leur utilisation.



Armes nucléaires tactiques



Conclusion

Un haut fonctionnaire américain a exhorté jeudi la Chine et la Russie à s'aligner sur les déclarations des États-Unis et d'autres pays selon lesquelles seuls les humains, et jamais l'intelligence artificielle, prendraient les décisions relatives au déploiement d'armes nucléaires.Lors d'une conférence en ligne, Colin Clark, du Breaking Defense à Sydney, en Australie, lui a demandé : « Depuis un certain temps, la politique américaine veut qu'un humain soit toujours l'acteur final ou le décideur dans la chaîne d'exécution de l'IA. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les cyberattaques peuvent se produire et du fait qu'elles peuvent ne pas être cinétiques, les États-Unis sont-ils susceptibles d'insister sur une double approche de cette politique de prise de décision dans leurs discussions avec la Chine ? »Paul Dean, secrétaire adjoint principal au Bureau du Contrôle des Armements, de la Dissuasion et de la Stabilité, a déclaré que Washington avait pris un « engagement clair et fort » en faveur d'un contrôle total des armes nucléaires par les humains, ajoutant que la France et le Royaume-Uni avaient fait de même :« Je ne suis pas sûr que vous ayez les armes nucléaires à l'esprit ou non lorsque vous posez cette question, mais cela nous rappelle que nous avons pris un engagement très clair et très fort pour que, en cas d'utilisation du nucléaire, la décision soit prise uniquement par un être humain. Nous ne confierions jamais une décision d'utilisation nucléaire à l'intelligence artificielle. Nous nous en tenons fermement à cette déclaration et nous l'avons faite publiquement avec nos collègues britanniques et français.« Nous serions heureux que la Chine et la Fédération de Russie fassent une déclaration similaire. Je pense qu'il s'agit d'une norme extrêmement importante de comportement responsable, et nous pensons qu'elle serait très bien accueillie dans le contexte du P5 »Cette déclaration intervient alors que l’administration du président américain Joe Biden cherche à approfondir les discussions séparées avec la Chine sur la politique des armes nucléaires et la croissance de l’intelligence artificielle. Les ministères de la défense des deux pays ont repris les discussions sur les armes nucléaires en janvier, mais des négociations formelles sur le contrôle des armes ne sont pas attendues de sitôt.La Chine, qui étend ses capacités en matière d’armes nucléaires, a exhorté en février que les plus grandes puissances nucléaires négocient d’abord un traité de non-première utilisation entre elles. La diffusion de la technologie de l’intelligence artificielle a été abordée lors de discussions approfondies entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi à Pékin le 26 avril. Les deux parties ont convenu de tenir leurs premiers pourparlers bilatéraux sur l’intelligence artificielle dans les semaines à venir, a déclaré Blinken, ajoutant qu’ils partageraient des points de vue sur la meilleure façon de gérer les risques et la sécurité entourant la technologie.La déclaration de Dean intervient alors que les nations du monde entier s'interrogent sur la manière de réglementer l'IA et que les entreprises se lancent dans une course au développement et au déploiement de systèmes de plus en plus puissants. La course à l'armement en matière d'IA a incité les dirigeants du secteur technologique, du monde universitaire et de la société civile à appeler à la prudence avant de développer et de déployer des systèmes d'IA de plus en plus avancés, avertissant que l'IA pourrait poser un risque existentiel pour l'humanité et qu'elle constitue déjà une menace réelle pour les droits de l'homme et le bien-être des populations.Malgré les efforts déployés à l'échelle mondiale pour coordonner la réglementation sur l'IA, les applications militaires ont été manifestement absentes de nombreuses discussions. Lors de récents pourparlers à Vienne, les dirigeants ont averti que les armes autonomes défiaient les moyens traditionnels de contrôle des armements et que l'IA approchait rapidement de son « moment Oppenheimer », en référence à l'un des inventeurs de la bombe atomique.Si l'utilisation militaire de l'IA est une préoccupation croissante sur la scène internationale, les armes nucléaires pèsent depuis longtemps sur les relations internationales et les tensions sont montées en flèche ces dernières années. Le Kremlin a menacé à plusieurs reprises d'utiliser ses armes nucléaires en Ukraine et contre ses ennemis, éventuellement en première frappe, ce qui constitue une escalade rhétorique notable. La Chine a également développé son arsenal nucléaire au cours des dernières années, bien que Pékin affirme qu'elle est engagée dans une politique de « non première frappe » qu'elle encourage activement les autres États nucléaires à adopter.Mais une déclaration d'une nation est-elle suffisante ? Prenons le cas de la Russie. Les États-Unis ont officiellement accusé Moscou de violer la convention sur les armes chimiques et de déployer des armes chimiques contre les troupes ukrainiennes ce mercredi. Dans un communiqué, le département d'État a déclaré que la Russie avait utilisé de la chloropicrine contre les forces ukrainiennes, un produit chimique largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale mais dont l'usage militaire n'est plus autorisé.Il s'agit d'un irritant et d'un agent étouffant qui provoque une irritation des poumons, de la peau et des yeux et peut causer des vomissements et des diarrhées, selon le CDC. Le département d'État a déclaré que sa décision s'ajoutait aux évaluations précédentes concluant que la Russie avait utilisé « des agents antiémeutes comme méthode de guerre en Ukraine », ce qui constituait également une violation du traité international. « L'utilisation de ces produits chimiques n'est pas un incident isolé et est probablement motivée par le désir des forces russes de déloger les forces ukrainiennes de leurs positions fortifiées et de réaliser des gains tactiques sur le champ de bataille », a déclaré Washington. Moscou, qui a été accusée à plusieurs reprises de bafouer le traité par des attaques chimiques au cours des dernières années, a nié avoir commis des actes répréhensibles et a rejeté les allégations comme étant « sans fondement ».Au total, neuf pays possèdent des armes nucléaires dans le monde, selon la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICANW pour International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Outre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité énumérés ci-dessus - les seuls pays officiellement reconnus comme possédant des armes nucléaires par le traité de non-prolifération nucléaire - Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord sont soupçonnés de manière crédible d'en posséder. L'ICANW estime que ces pays possèdent à eux tous 12 700 ogives. La grande majorité d'entre elles se trouvent en Russie et aux États-Unis.L’appel à une telle déclaration est un rappel que, malgré les avancées technologiques, la responsabilité humaine reste au cœur de la sécurité mondiale. C’est un appel à la prudence et à la responsabilité dans l’utilisation de l’IA, en particulier dans des domaines aussi critiques que le contrôle des armes nucléaires. La déclaration des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne établit une norme de comportement responsable, et l’adhésion de la Chine et de la Russie serait un pas important vers la consolidation de cette norme au niveau international.Sources : US Department of State ( 1 2 ), CDC Pensez-vous que l’intelligence artificielle devrait avoir un rôle dans la prise de décision concernant l’utilisation des armes nucléaires ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les risques et les avantages potentiels de l’implication de l’IA dans la gestion des arsenaux nucléaires ?Comment les pays peuvent-ils s’assurer que l’IA, si elle est utilisée, reste sous le contrôle strict des humains ?La déclaration d’un pays sur l’absence de contrôle de l’IA sur les armes nucléaires vous rassure-t-elle sur la sécurité mondiale ?Quelles mesures de transparence et de vérification pourriez-vous suggérer pour renforcer la confiance entre les nations sur cette question ?Quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer pour réguler l’utilisation de l’IA dans les domaines critiques tels que les armes nucléaires ?