Warren Buffett déclare que "l'IA est un génie qui me fait peur", et considère l'IA comme une bombe atomique des temps modernes

Warren Edward Buffett est un homme d'affaires, investisseur et philanthrope américain, cofondateur et président-directeur général de Berkshire Hathaway. Grâce à ses succès en matière d'investissement, Buffett est l'un des investisseurs les plus connus au monde. En avril 2024, sa fortune s'élevait à 139 milliards de dollars, ce qui faisait de lui la neuvième personne la plus riche du monde.Lors d'une séance de questions-réponses dans le cadre de la conférence annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, M. Buffett a comparé l'avènement de l'intelligence artificielle à son point de vue sur les armes nucléaires. Le PDG de Berkshire a fait référence aux remarques qu'il avait formulées lors de la conférence de l'année précédente, rappelant qu'il avait décrit la bombe atomique comme un génie sorti du fond de l'eau qui "" et qui lui fait "".", a déclaré M. Buffet. "Bien qu'il ne soit pas très familier avec la technologie, il a eu une expérience qui l'a rendu "" à propos de l'IA : il est tombé sur une vidéo utilisant son image générée par l'IA, "" de lui. Il craint que cela n'ouvre la voie à des escroqueries potentielles, qu'il qualifie d'"".Warren Buffett admet qu'il n'est pas un expert en intelligence artificielle, mais ce qu'il sait le rend nerveux. "", a-t-il déclaré. "Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?