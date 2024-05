TikTok a annoncé sur "GMA" qu'à partir de maintenant, le géant des médias sociaux étiquettera automatiquement les contenus générés par l'intelligence artificielle lorsqu'ils seront téléchargés à partir de certaines plateformes." a déclaré Adam Presser, responsable des opérations, de la confiance et de la sécurité chez TikTok. "Le géant des médias sociaux affirme qu'il devient la première plateforme de partage de vidéos à mettre en œuvre la technologie Content Credentials, une norme technique ouverte qui permet aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs de retracer l'origine de différents types de médias. "", a expliqué Dana Rao, Chief Trust Officer d'Adobe.Adobe est l'un des membres fondateurs de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), une coalition d'entreprises qui travaillent ensemble pour faire avancer l'adoption de cette nouvelle norme numérique. Les Content Credentials (étiquettes nutritionnelles numériques) sont de plus en plus utilisés comme norme pour certifier le contenu numérique.Au début de l'année, OpenAI a annoncé qu'elle ajouterait cette technologie à toutes les images créées et éditées par DALL.E 3, son dernier modèle d'image. OpenAI a également déclaré qu'elle prévoyait d'intégrer les certificats de contenu à son modèle de génération de vidéos, Sora, une fois qu'il sera lancé à plus grande échelle. D'autres produits dotés de capacités d'IA générative, comme Adobe Firefly, Photoshop, Express et Microsoft Copilot, utilisent déjà la technologie pour intégrer des métadonnées dans le contenu visuel créé à l'aide de leurs plateformes.", remarque Sam Gregory, directeur exécutif de Witness et expert en matière de "deepfakes". "TikTok a déclaré que le déploiement de ce nouveau label commence aujourd'hui et s'appliquera à tous les utilisateurs à l'échelle mondiale dans les semaines à venir. Au cours des prochains mois, TikTok commencera également à attacher des références de contenu au contenu, qui resteront sur le contenu lorsqu'il sera téléchargé, ce qui permettra à d'autres plateformes de lire les métadonnées.Avec l'élection présidentielle américaine qui se profile à l'horizon et les élections qui s'enchaînent dans le monde entier, les demandes de détection en ligne des contenus générés par l'IA se font de plus en plus pressantes.", a expliqué M. Gregory. "Rao pense que nous nous dirigerons vers un monde en ligne où les contenus qui portent ces étiquettes nutritionnelles numériques pourraient être plus dignes de confiance ou plus valorisés que ceux qui n'en portent pas. "", souligne M. Rao. "Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?TikTok permet aux utilisateurs de diffuser des deepfakes de Joe Biden générés par l'IA malgré les politiques de la plateforme, qui interdisent les contenus pouvant induire en erreur sur des faits réels