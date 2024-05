Envoyé par Microsoft Envoyé par Outils pour cartographier et mesurer les risques



Nous nous sommes engagés à développer des outils et des ressources permettant à chaque organisation de cartographier, de mesurer et de gérer les risques liés à l'IA dans leurs propres applications. Nous avons également donné la priorité à l'accès libre aux outils d'IA responsable. Par exemple, en février 2024, nous avons lancé un accélérateur en équipe rouge, l'outil d'identification des risques Python pour l'IA générative (PyRIT).



PyRIT permet aux professionnels de la sécurité et aux ingénieurs en apprentissage automatique de détecter de manière proactive les risques dans leurs applications génératives. PyRIT accélère le travail des développeurs en développant leurs invites initiales de red teaming, en répondant dynamiquement aux sorties générées par l'IA pour continuer à sonder les risques de contenu, et en notant automatiquement les sorties à l'aide de filtres de contenu. Depuis sa publication sur GitHub, PyRIT a reçu 1 100 étoiles et a été copié plus de 200 fois par des développeurs pour être utilisé dans leurs propres dépôts où il peut être modifié pour s'adapter à leurs cas d'utilisation.



Après avoir identifié les risques avec un outil comme PyRIT, les clients peuvent utiliser les évaluations de sécurité dans Azure AI Studio pour effectuer des évaluations avant déploiement de la susceptibilité de leur application générative à générer un contenu de faible qualité ou dangereux, ainsi que pour surveiller les tendances après déploiement. Par exemple, en novembre 2023, nous avons publié un ensemble limité d'outils d'évaluation de l'IA générative dans Azure AI Studio pour permettre aux clients d'évaluer la qualité et la sécurité de leurs applications génératives

Des clients Azure AI mieux outillés

De nombreuses applications génératives sont construites à partir de grands modèles de langage, qui peuvent commettre des erreurs, générer des risques de contenu ou exposer les applications à d'autres types d'attaques. Bien que les approches de gestion des risques telles que les messages du système de sécurité et les filtres de contenu constituent un excellent début, il est également crucial d'évaluer les applications pour comprendre si les mesures d'atténuation fonctionnent comme prévu.



Avec les évaluations de sécurité d'Azure AI Studio, les clients peuvent évaluer les résultats des applications génératives pour les risques de contenu tels que les contenus haineux, sexuels, violents ou liés à l'automutilation. En outre, les développeurs peuvent évaluer leurs applications pour les risques de sécurité tels que les jailbreaks. Étant donné que les évaluations reposent sur un ensemble de données de test robuste, Azure AI Studio peut utiliser des modèles d'invite et un simulateur assisté par l'IA pour créer des ensembles de données générés par l'IA accusée afin d'évaluer les applications génératives. Cette capacité exploite l'apprentissage et l'innovation de Microsoft Research, développés et perfectionnés pour soutenir le lancement de nos propres Copilots, et est maintenant disponible pour les clients dans Azure dans le cadre de notre engagement pour une innovation responsable.

L'entreprise multiplie également ses efforts en matière de Red Teaming

Récemment, nous avons élargi nos pratiques d'équipe rouge pour cartographier les risques en dehors des risques de sécurité traditionnels, y compris ceux associés aux utilisateurs non antagonistes et ceux associés à l'IA responsable, comme la génération de contenus stéréotypés. Aujourd'hui, l'AI Red Team cartographie les risques liés à l'IA responsable et à la sécurité au niveau du modèle et de l'application :

Red teamin de modèles : elle permet d'identifier comment un modèle peut être utilisé à mauvais escient, d'évaluer ses capacités et de comprendre ses limites. Ces informations guident non seulement le développement d'évaluations et de mesures d'atténuation au niveau de la plateforme pour l'utilisation du modèle dans les applications, mais elles peuvent également être utilisées pour informer les futures versions du modèle.

Red teaming d'applications : le red teaming d'applications de l'IA adopte une vue du système, dont le modèle de base est une partie. Cela permet d'identifier les défaillances au-delà du modèle, en incluant les mesures d'atténuation et le système de sécurité propres à l'application. Le red teaming tout au long du développement d'un produit d'IA permet de mettre en évidence des risques précédemment inconnus, de confirmer si les risques potentiels se matérialisent dans une application et d'informer sur la mesure et la gestion des risques. Cette pratique permet également de clarifier l'étendue des capacités et des limites d'une application d'IA, d'identifier les possibilités d'utilisation abusive et de mettre en évidence les domaines à approfondir. Le red teaming, défini à l'origine comme la simulation d'attaques réelles et l'exercice de techniques que les cybercriminels persistants pourraient utiliser, est depuis longtemps une pratique de sécurité fondamentale chez Microsoft. En 2018, nous avons mis en place notre AI Red Team. Ce groupe d'experts interdisciplinaires qui se consacre à penser comme des attaquants et à sonder les applications d'IA pour détecter les défaillances a été la première équipe rouge dédiée à l'IA dans l'industrie.

Cependant, les unités de red-teaming ont du pain sur la planche

Microsoft a licencié son équipe chargée de l'éthique IA

Un engagement en faveur de l'amélioration continue

Un nouveau rapport de Microsoft décrit les mesures prises par l'entreprise pour mettre en place des plateformes d'IA responsables l'année dernière.Dans son rapport de transparence sur l'IA responsable, qui couvre principalement la période 2023, Microsoft vante ses réalisations en matière de déploiement de produits d'IA en toute sécurité. Le rapport annuel sur la transparence de l'IA est l'un des engagements pris par l'entreprise après avoir signé un accord volontaire avec la Maison Blanche en juillet de l'année dernière. Microsoft et d'autres entreprises ont promis de mettre en place des systèmes d'IA responsables et de s'engager en faveur de la sécurité.Dans son rapport, Microsoft indique qu'elle a créé 30 outils d'IA responsable au cours de l'année écoulée, qu'elle a renforcé son équipe d'IA responsable et qu'elle a demandé aux équipes qui créent des applications d'IA générative de mesurer et de cartographier les risques tout au long du cycle de développement. L'entreprise indique qu'elle a ajouté des certificats de contenu (Content Credential) à ses plateformes de génération d'images, ce qui permet d'apposer un filigrane sur une photo et de la marquer comme ayant été créée par un modèle d'IA.L'entreprise explique qu'elle a donné aux clients d'Azure AI l'accès à des outils qui détectent les contenus problématiques tels que les discours haineux, les contenus sexuels et l'automutilation, ainsi qu'à des outils permettant d'évaluer les risques de sécurité. Il s'agit notamment de nouvelles méthodes de détection de jailbreak, qui ont été étendues en mars de cette année pour inclure les injections indirectes d'invite, où les instructions malveillantes font partie des données ingérées par le modèle d'IA.L'entreprise évoque également les équipes rouges internes qui tentent délibérément de contourner les dispositifs de sécurité de ses modèles d'IA, ainsi que les applications en équipe rouge pour permettre à des tiers de les tester avant de lancer de nouveaux modèles.Pour mémoire, l'équipe rouge désigne un groupe prétendant être un ennemi. Ce groupe est missionné par une organisation pour effectuer une intrusion physique ou numérique contre celle-ci et produire un rapport afin que l'organisation puisse améliorer sa sécurité. Les équipes rouges sont embauchées par l'organisation. Leur travail est légal, mais peut surprendre les employés ignorants les activités de l'équipe rouge, ou trompés par celle-ci. Certaines définitions de l'équipe rouge sont plus larges et incluent tout groupe, au sein d'une organisation, chargé de sortir des sentiers battus et d'examiner des scénarios alternatifs considérés comme moins plausibles. L'objectif étant de protéger une entreprise des fausses hypothèses et de la pensée de groupe.L'équipe rouge « technique » se concentre sur l'attaque des réseaux informatiques. Elle peut faire face à une équipe bleue, un terme désignant les employés de la cybersécurité chargés de défendre l'organisation contre les attaques informatiques.Les déploiements de l'entreprise en matière d'IA n'ont pas été épargnés par les controverses.Lors du premier déploiement de l'IA de Bing en février 2023, les utilisateurs ont constaté que le chatbot énonçait avec assurance des faits incorrects et, à un moment donné, enseignait aux gens des insultes ethniques. En octobre, les utilisateurs du générateur d'images de Bing ont découvert qu'ils pouvaient utiliser la plateforme pour générer des photos de Mario (ou d'autres personnages populaires) pilotant un avion vers les tours jumelles. En janvier, des images nues profondément truquées de célébrités telles que Taylor Swift ont fait le tour de X. Ces images proviendraient d'un groupe partageant des images réalisées avec Microsoft Designer. Microsoft a fini par combler la faille qui permettait de générer ces images. À l'époque, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, avait déclaré que ces images étaient « alarmantes et terribles ».Si Microsoft se vante de ses avancées en matière d'IA responsable, il faut rappeler que l'entreprise a licencié toute son équipe chargée d'assurer l'utilisation éthique des logiciels d'IA à un moment où la grande enseigne du logiciel intensifiait son utilisation de la technologie d'apprentissage automatique. Microsoft s'est débarrassé de l'équipe, qui était au sein de son organisation d'intelligence artificielle, dans le cadre des 10 000 suppressions d'emplois que l'entreprise a annoncées.Le coup porté à cette unité particulière pourrait supprimer certaines barrières de sécurité destinées à garantir que les produits de Microsoft qui intègrent des fonctionnalités d'apprentissage automatique respectent les normes de la méga-corporation en matière d'utilisation éthique de l'IA. Et cela est survenu alors que la discussion faisait rage sur les effets des modèles controversés d'intelligence artificielle sur la société dans son ensemble.Natasha Crampton, responsable de l'IA responsable chez Microsoft, a souligné que l'IA responsable est un voyage continu sans point final définitif. « L'IA responsable n'a pas de ligne d'arrivée, nous ne considérerons donc jamais que notre travail dans le cadre des engagements volontaires en matière d'IA est terminé. Mais nous avons réalisé des progrès considérables depuis leur signature et nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée cette année », a déclaré Crampton.Alors que Microsoft navigue dans le paysage complexe du développement de l'IA, son engagement à améliorer et à étendre ses pratiques en matière d'IA responsable reste crucial pour relever les défis actuels et les innovations futures.Source : Microsoft ( 1 Quels sont les principaux défis que vous pensez que Microsoft et d’autres entreprises technologiques doivent surmonter dans le développement de l’IA ?Comment les entreprises peuvent-elles garantir que l’IA respecte la vie privée et les données personnelles des utilisateurs ?Quel rôle les utilisateurs finaux devraient-ils jouer dans le développement de l’IA responsable ?La transparence est-elle suffisante pour établir la confiance dans les systèmes d’IA, ou faut-il des mesures réglementaires plus strictes ?Comment pouvons-nous équilibrer l’innovation technologique avec les préoccupations éthiques liées à l’IA ?Quelles sont vos opinions sur l’utilisation des “Content Credentials” pour les images générées par l’IA ? Est-ce une étape suffisante vers la responsabilité ?En quoi l’approche de Microsoft en matière d’IA responsable influence-t-elle votre perception de l’entreprise et de ses produits ?