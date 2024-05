Les enjeux des partenariats entre OpenAI et les éditeurs de presse

OpenAI a encouragé les possibilités de partenariat avec les éditeurs de presse par le biais de son programme. Cette initiative a débuté en juillet 2023 par un accord de licence avec l'Associated Press. D'autres partenariats ont été conclus avec Axel Springer, le Financial Times, Prisa et Dotdash Meredith.Leest réservé à des partenaires éditoriaux sélectionnés et de grande qualité. Son objectif est de faciliter la découverte et l'engagement des utilisateurs de ChatGPT avec les marques et le contenu des éditeurs. Les membres du programme bénéficient d'un placement prioritaire et d'une expression plus riche de leur marque dans les conversations de chat, et leur contenu bénéficie d'un traitement des liens plus proéminent.Les incitations financières pour les éditeurs participants sont divisées en deux catégories : la valeur garantie et la valeur variable. La valeur garantie est un paiement de licence qui rémunère l'éditeur pour avoir permis à OpenAI d'accéder à ses données, tandis que la valeur variable dépend du succès de l'affichage, une mesure basée sur le nombre d'utilisateurs qui s'engagent avec le contenu lié ou affiché.En échange de ces paiements, OpenAI obtient la possibilité de s'entraîner sur le contenu d'un éditeur et la licence d'affichage de ces informations dans les produits ChatGPT, avec attribution et liens. Elle peut également annoncer l'éditeur en tant que partenaire privilégié.Le programme est conçu pour améliorer l'expérience des utilisateurs d'OpenAI et orienter l'engagement vers la navigation, c'est-à-dire des requêtes qui aboutissent à des réponses avec des liens. Environ 25 % des utilisateurs de ChatGPT utilisent déjà la fonction de navigation, mais l'entreprise s'attend à ce qu'une majorité d'utilisateurs le fasse une fois que la fonction sera largement déployée.La relation entre les éditeurs numériques et OpenAI est complexe en raison du statut juridique incertain de la méthodologie d'extraction de données qu'OpenAI utilise pour alimenter ses modèles de langues étendues. Certains éditeurs, dont le New York Times et huit titres d'Alden Global Capital, ont poursuivi OpenAI pour avoir utilisé sans autorisation des articles protégés par le droit d'auteur. Cependant, OpenAI cherche à attirer davantage d'éditeurs dans son programme de partenariat.Ce programme sélectif aurait offert aux éditeurs participants un accès privilégié aux produits de l'OpenAI, leur garantissant une visibilité accrue dans les interactions avec ChatGPT, l'outil phare de l'entreprise. En échange, les éditeurs auraient pu bénéficier de paiements de licence combinant des montants garantis et variables, ces derniers étant liés à l'engagement des utilisateurs avec le contenu fourni.Les avantages pour les éditeurs auraient pu aller au-delà des paiements financiers, comprenant une exposition accrue à travers différents produits d'affichage de contenu. Cependant, cette initiative aurait pu soulever des questions sur la relation entre les éditeurs et OpenAI, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur.Bien que certains éditeurs auraient pu déjà conclu des partenariats avec OpenAI, d'autres auraient pu rester réticents en raison de préoccupations juridiques et éthiques. Cependant, l'entreprise aurait pu espérer changer cette dynamique en attirant davantage d'éditeurs dans son programme de partenariat, comme en témoignerait son engagement public lors de conférences sur l'intelligence artificielle et les médias.L'initiative de partenariat entre OpenAI et des éditeurs de presse semble être une stratégie logique pour l'entreprise afin d'accéder à un contenu actualisé et de qualité pour améliorer ses modèles d'intelligence artificielle. Cependant, plusieurs aspects de cette initiative soulèvent des préoccupations.Tout d'abord, la révélation de cette initiative par le biais d'une fuite pourrait éroder la confiance des partenaires potentiels, en particulier des éditeurs, quant à la transparence et à la confidentialité des négociations avec OpenAI. Cela pourrait également compliquer les futurs accords, car les éditeurs pourraient être réticents à s'engager dans des partenariats perçus comme étant divulgués de manière non autorisée.De plus, les incitations financières proposées par OpenAI aux éditeurs semblent être un point de friction potentiel. Les montants proposés, allant de un à cinq millions de dollars par an, pourraient sembler insuffisants pour compenser adéquatement les éditeurs pour l'utilisation de leur contenu dans le développement des modèles d'IA. Cette insuffisance financière pourrait conduire à des tensions dans les négociations et à une réticence accrue de la part des éditeurs à participer à ces partenariats.En outre, il est essentiel de considérer les implications éthiques de l'utilisation du contenu des éditeurs dans les modèles d'IA. Il est important que les éditeurs soient correctement rémunérés et que leurs droits d'auteur soient respectés. De plus, les éditeurs devraient avoir un contrôle sur la manière dont leur contenu est utilisé et représenté dans les produits d'OpenAI.Bien que le programme Preferred Publishers Program d'OpenAI puisse offrir des avantages mutuels pour l'entreprise et les éditeurs de presse, il est crucial que les négociations se déroulent de manière transparente, que les éditeurs soient justement rémunérés et que les questions éthiques liées à l'utilisation du contenu soient soigneusement examinées et traitées.Source : Media reportQuel est votre avis sur le sujet ?Comment OpenAI justifie-t-elle l'utilisation du contenu des éditeurs de presse dans le cadre de son programme de partenariat ?Comment les éditeurs de presse peuvent-ils s'assurer que leurs droits d'auteur et leur propriété intellectuelle sont protégés dans le cadre de ce programme de partenariat avec OpenAI ?