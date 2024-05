Une IA qui pourrait agir comme un coach sentimental

Le croisement entre les robots et la romance sonne déjà l'alarme pour le public

« C'est littéralement un épisode de Black Mirror »

Imaginez ceci : vous avez « fréquenté » 600 personnes à Paris sans avoir adressé un seul mot à l'une d'entre elles. Au lieu de cela, un petit robot très occupé a terminé le bavardage sans intérêt pour vous et vous a indiqué les personnes pour lesquelles vous devriez vraiment quitter votre canapé afin de les rencontrer.C'est l'avenir des rencontres, selon Whitney Wolfe Herd. Cette dernière est la fondatrice et présidente exécutive de Bumble, une plateforme de rencontre et de mise en réseau qui incite les femmes à faire le premier pas.Bien que la plateforme ait modifié cet aspect de son algorithme, Whitney Wolfe Herd a déclaré que l'entreprise garderait toujours son « étoile polaire » à l'esprit : « Une plateforme numérique plus sûre et plus gentille pour des relations plus saines et plus équitables. « En mettant toujours les femmes aux commandes, non pas pour rabaisser les hommes, mais pour recalibrer la façon dont nous nous traitons les uns les autres ».Comme toute plateforme, Bumble navigue maintenant dans un monde d'IA - ce qui signifie repenser la façon dont les humains interagiront les uns avec les autres dans une ère croissante de chatbots.Wolfe Herd a déclaré au Bloomberg Technology Summit à San Francisco cette semaine qu'il pourrait rationaliser le processus de correspondance.« Si vous voulez vraiment aller plus loin, il existe un monde où votre concierge [IA] pourrait aller draguer pour vous avec d'autres concierges », a-t-elle déclaré à l'animatrice Emily Chang. « Vraiment. Et vous n'aurez plus à parler à 600 personnes. Il scannera tout San Francisco pour vous et vous dira : 'Voici les trois personnes que vous devriez vraiment rencontrer' ».L'intelligence artificielle, qui a fait l'objet d'investissements massifs depuis qu'OpenAI a bouleversé le marché avec son modèle de langage large ChatGPT, peut aider à guider les individus sur la manière de sortir et de se présenter sous leur meilleur jour à des partenaires potentiels.« Par exemple, dans un avenir proche, vous pourriez parler à votre concierge IA et lui faire part de vos insécurités », a expliqué Wolfe Herd. « Je sors d'une rupture, j'ai des problèmes d'engagement, et l'IA pourrait vous aider à vous former à une meilleure façon de penser à propos de vous-même ». « Ensuite, il pourrait vous donner des conseils productifs pour communiquer avec d'autres personnes », a-t-elle ajouté.Si ces fonctionnalités sont effectivement intégrées à Bumble à l'avenir, elles auront un impact sur l'expérience de millions de personnes. En effet, selon les données de Business of Apps, alors que Tinder détient toujours la part de marché aux États-Unis (27 %), Bumble n'est que juste derrière (26 %).L'entreprise a également publié en février des résultats annuels qualifiés de « solides ».Au quatrième trimestre 2023, les revenus ont augmenté de 13,2% pour atteindre 273,6 millions de dollars, contre 241,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Le nombre total d'utilisateurs payants a également augmenté de 16,4 % pour atteindre 4 millions, contre 3,4 millions pour le même trimestre de l'année précédente.En 2021, l'application de compagnon IA Replika a fait l'objet d'un examen minutieux après que les autorités britanniques ont vu un homme de 19 ans planifier l'assassinat de la reine après avoir été encouragé par une petite amie IA construite à partir de l'application.Les experts se sont également inquiétés de l'absence apparente de cadre juridique ou éthique pour les applications qui encouragent les liens profonds, mais qui appartiennent à des entreprises qui, en fin de compte, ont besoin de faire des bénéfices.Les experts disent avoir constaté un stress émotionnel chez les utilisateurs après que des entreprises ont modifié leurs applications, voire les ont fermées, comme Soulmate AI l'a fait en septembre.En outre, une analyse de 11 applications de chatbot romantique publiée en février par la Fondation Mozilla, une organisation à but non lucratif, a révélé que presque toutes les applications testées vendent des données sur les utilisateurs, les partagent à des fins publicitaires ou ne fournissent pas d'informations adéquates sur ces points dans leurs politiques de protection de la vie privée.Bien que Bumble soit loin des partenaires générés par l'IA, Wolfe Herd a balayé ces inquiétudes concernant l'ensemble de l'industrie.« C'est un peu bizarre », a-t-elle déclaré. « Mais c'est une mode. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se lient d'amitié avec une forme d'IA et c'est très bien. Mais notre objectif avec l'IA est d'aider à créer des relations plus saines et plus équitables ».Les messages contre cette initiative se multiplient sur internet.« Mon chatbot IA sortira avec votre chatbot IA. Bienvenue dans la méta-rencontre ».« J'imagine la rage qui va m'envahir quand le chatbot IA fera mieux que moi en drague, tandis que je serais plongé dans le célibat »« Dernières nouvelles : un couple timide de Seattle, dans l'État de Washington, ne s'est jamais rencontré et ne s'est même jamais envoyé de textos, et pourtant il est engagé depuis trois ans dans une relation à long terme. Ils ne connaissent même pas le nom l'un de l'autre ».« À moins qu'il ne s'agisse d'un apprentissage très poussé de la personne (et qui va s'asseoir et entraîner une IA à imiter sa façon de parler ?), il s'agit essentiellement d'un jumelage de générateurs de nombres aléatoires et d'une affirmation de succès lorsqu'ils sont d'accord.« De manière réaliste, vous voulez avoir une idée de l'apparence de la personne, de sa voix, de la compatibilité de sa culture et de ses valeurs, et de l'intérêt réciproque qu'elle présente pour vous. À moins que vous ne soyez suffisamment jeune et stupide, auquel cas vous ne vous intéressez qu'au premier point.« Le fait de glisser vers la gauche ou la droite sur une application est probablement le premier filtre le plus efficace. En tant que personne qui n'est pas un « 10 », je trouve cela triste, mais c'est aussi la réalité. Dépassez ce filtre et vous pourrez passer à autre chose. En personne. Il n'y a aucun moyen d'y échapper si vous voulez quelque chose de plus qu'une rencontre sexuelle rapide basée sur l'apparence ».Sources : vidéo, annonce des résultats trimestriels Quelles sont les implications éthiques de laisser une IA gérer les premières interactions dans nos relations amoureuses ?Le ‘Concierge IA’ pourrait-il vraiment comprendre les nuances de la communication humaine pour faire des recommandations de partenaires pertinents ?Comment la confidentialité des utilisateurs est-elle protégée lorsque des IA analysent et interagissent avec des données personnelles sensibles ?Pensez-vous que l’IA pourrait remplacer l’intuition humaine et le ‘feeling’ qui se développe lors des premiers échanges entre deux personnes ?Quel impact le ‘Concierge IA’ pourrait-il avoir sur la dynamique des relations et la formation de liens authentiques ?Seriez-vous à l’aise à l’idée que votre ‘Concierge IA’ puisse potentiellement rejeter quelqu’un qui aurait pu être un bon match pour vous ?Comment Bumble pourrait-il assurer que l’IA ne renforce pas les biais inconscients dans le choix des partenaires ?Quels seraient les avantages et les inconvénients d’une telle technologie dans le contexte culturel et social de votre pays ?