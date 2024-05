Envoyé par ElevenLabs Envoyé par Voici un aperçu de ElevenLabs Music.



Toutes les chansons de ce fil ont été générées à partir d'un seul texte, sans aucune modification.



Titre : It Started to Sing



Style : « Pop-rock, country, chanson du top des charts ».

Here’s an early preview of ElevenLabs Music.



All of the songs in this thread were generated from a single text prompt with no edits.



Title: It Started to Sing



Style: “Pop pop-rock, country, top charts song.” pic.twitter.com/Ge9tz3I4iR — ElevenLabs (@elevenlabsio) May 9, 2024

Envoyé par ElevenLabs Envoyé par Titre : It Started to Sing (Jazz Version)



Style : « Une chanson pop jazz qui figure au hit-parade avec des voix émouvantes, un refrain accrocheur et des solos de trompette.

Title: It Started to Sing (Jazz Version)



Style: “A jazz pop top charts song with emotional vocals, catchy chorus, and trumpet solos.” pic.twitter.com/djILUxGudU — ElevenLabs (@elevenlabsio) May 9, 2024

Envoyé par ElevenLabs Envoyé par Titre : Broke my Heart



Style : « R&B contemporain doux avec des éléments électroniques subtils, comprenant un rythme de boîte à rythmes de 104 BPM, des synthés filtrés, un piano électrique luxuriant et des cordes envolées, avec une ambiance intime.

Title: Broke my Heart



Style: “Smooth Contemporary R&B with subtle Electronic elements, featuring a pulsing 104 BPM drum machine beat, filtered synths, lush electric piano, and soaring strings, with an intimate mood.” pic.twitter.com/18nW9aOS6E — ElevenLabs (@elevenlabsio) May 9, 2024

Un cocktail de possibilité

Le paysage de l'IA musicale évolue rapidement

Des implications potentielles dévastatrices

J'ai écouté plusieurs chansons disponibles dans la bibliothèque. Je dois être honnête, c'est vraiment déprimant. Je reste largement optimiste et je pense que la musique s'en sortira à long terme, d'une manière ou d'une autre. Cependant, pourquoi faire ça ? Pourquoi automatiser l'art ? L'automatisation n'est-elle pas censée nous faciliter la vie ? J'ai l'impression que ces nouveaux outils n'arrivent que pour rendre la vie moins satisfaisante.



Par ailleurs, le fait que presque tous les exemples que j'ai écoutés sont des chansons parodiques/romanes m'interpelle beaucoup. S'agit-il simplement du fruit le plus facile à cueillir ou cela en dit-il long sur l'utilisation finale de ce type d'outil ? Peut-être que sans l'aspect comique, la valeur de ce contenu diminue considérablement. J'ai écouté plusieurs chansons disponibles dans la bibliothèque. Je dois être honnête, c'est vraiment déprimant. Je reste largement optimiste et je pense que la musique s'en sortira à long terme, d'une manière ou d'une autre. Cependant, pourquoi faire ça ? Pourquoi automatiser l'art ? L'automatisation n'est-elle pas censée nous faciliter la vie ? J'ai l'impression que ces nouveaux outils n'arrivent que pour rendre la vie moins satisfaisante.Par ailleurs, le fait que presque tous les exemples que j'ai écoutés sont des chansons parodiques/romanes m'interpelle beaucoup. S'agit-il simplement du fruit le plus facile à cueillir ou cela en dit-il long sur l'utilisation finale de ce type d'outil ? Peut-être que sans l'aspect comique, la valeur de ce contenu diminue considérablement.

Des artistes de renom parmi des centaines d'autres mettent en garde contre le remplacement des musiciens par l'IA

Conclusion

La startup ElevenLabs, spécialisée dans l'IA vocale, a présenté en avant-première un nouveau modèle qui transforme un message en paroles de chanson. Pour sensibiliser le public, elle suit un schéma similaire à celui utilisé par Sam Altman lorsqu'OpenAI a présenté Sora, son IA génératrice de vidéos, en sollicitant des idées sur les médias sociaux et en les transformant en paroles de chansons.Fondée par d'anciens employés de Google et de Palantir, ElevenLabs se spécialise dans l'utilisation de l'apprentissage machine (ML) pour le clonage et la synthèse vocale dans différentes langues. Elle propose de nombreux outils, dont un capable de doubler des films complets. Sans surprise, l'entreprise a jeté son dévolu sur l'industrie musicale.Plusieurs échantillons sont disponibles sur le compte X de l'entreprise.L'outil est encore en cours de développement et, pour l'instant, ElevenLabs en limite l'accès à ses employés.Imaginez les possibilités d'utilisation de ce modèle : vous pouvez créer une berceuse amusante à faire écouter à vos enfants pour les endormir, produire un jingle pour une campagne de marketing, développer une intro musicale accrocheuse pour votre podcast et bien plus encore. Est-il possible que quelqu'un utilise l'IA d'ElevenLabs pour développer la prochaine chanson à succès ? De nombreuses startups spécialisées dans l'IA musicale ont déjà vu le jour, notamment Harmonai, Lyrical Labs, Suno AI, Loudly et bien d'autres.Il est également possible que les utilisateurs vendent ces chansons générées par l'IA sur la place de marché d'ElevenLabs, lancée en janvier. La bibliothèque vocale de la société permet actuellement aux utilisateurs de vendre leur voix clonée par l'IA contre de l'argent, tout en gardant le contrôle sur sa disponibilité et sur la manière dont ils sont rémunérés.Nous pouvons parler par exemple des avancées récentes comme le premier morceau de Suno qui a dépassé le million d'écoutes, et les voix hyperréalistes d'Udio. ElevenLabs Music pourrait placer la barre encore plus haut.Si la génération de musique par l'IA reste un sujet très controversé en raison des problèmes liés aux droits d'auteur et de l'impact potentiel sur les moyens de subsistance des artistes, elle offre également des possibilités d'expression créative. ElevenLabs a également investi dans des produits tels que sa place de marché Voice Library, lancée en janvier, qui permet aux utilisateurs de vendre leurs voix clonées par l'IA tout en gardant le contrôle sur la disponibilité et la rémunération.ElevenLabs Music a le potentiel de changer la donne. Grâce à sa capacité à générer des morceaux complets de haute qualité à partir d'un simple message, il pourrait démocratiser la création musicale et ouvrir de nouvelles voies à l'expression créative. À mesure que le produit passera du stade de la prévisualisation à celui du lancement, il sera intéressant de voir comment les musiciens, l'industrie, les passionnés et la société dans son ensemble réagiront.L’annonce d’ElevenLabs concernant son générateur de musique IA a suscité un vif intérêt dans le monde de la musique et de la technologie. Cependant, il est essentiel d’aborder cette innovation avec un regard critique pour en comprendre pleinement les implications.Bien que l’IA puisse générer de la musique qui semble authentique, elle reste limitée par les données sur lesquelles elle a été entraînée. L’IA peut manquer de la capacité de comprendre et d’exprimer les nuances émotionnelles et la profondeur artistique que les musiciens humains insufflent dans leur travail. La musique est souvent le reflet de l’expérience humaine, et l’IA, sans conscience, ne peut pas véritablement saisir le contexte et les sentiments qui donnent à la musique sa résonance émotionnelle.L’adoption généralisée de la musique générée par IA pourrait avoir un impact négatif sur les musiciens et les compositeurs, menaçant potentiellement leurs moyens de subsistance. Il est crucial de se demander si l’efficacité et la commodité offertes par l’IA justifient la diminution potentielle de la demande pour les artistes humains.La musique générée par IA soulève également des questions éthiques importantes. Qui détient les droits d’auteur d’une œuvre créée par une machine ? Comment les revenus générés par de telles œuvres devraient-ils être partagés ? Et comment garantir que l’IA ne reproduit pas simplement des styles existants sans apporter de véritable innovation ?Avec la facilité de production offerte par l’IA, il y a un risque de surabondance de contenu musical, ce qui pourrait diluer la qualité globale de la musique disponible. Le marché pourrait être inondé de pistes génériques, rendant plus difficile pour les œuvres véritablement innovantes et touchantes de se démarquer.Udio a la même capacité que Suno à créer un morceau complet à partir d'une invite textuelle, ce qui est impressionnant. « La capacité à capturer non seulement l'émotion d'une chanson, mais aussi à générer du bizarre et de l'inattendu, tout en maintenant la fidélité et la cohésion musicales, est stupéfiante », affirme un critique qui a essayé Udio. Toutefois, tous les testeurs ne partagent pas cet avis. D'autres dénoncent cette forme d'automatisation de l'art :Des artistes musicaux de renom, dont Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont joints à plus de 200 autres dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la création musicale. Cette lettre appelle à mettre fin à l'utilisation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains, dénonçant ainsi une menace existentielle pour leur art. La protestation contre l'IA générative s'étend désormais à divers domaines créatifs, y compris la musique, en raison de préoccupations concernant la violation des droits d'auteur et la dévalorisation du travail artistique. Les artistes soulignent les risques posés par l'utilisation irresponsable de l'IA, mentionnant des cas où des entreprises ont utilisé des données protégées par le droit d'auteur pour former des modèles d'IA sans autorisation.L'argument selon lequel l'IA pourrait stimuler la créativité humaine est contestable. En réalité, la prolifération de contenu généré par l'IA pourrait noyer les voix des artistes humains et créer un paysage culturel uniformisé, privant les créateurs de leur individualité et de leur capacité à être rémunérés équitablement pour leur travail.Le générateur de musique IA d’ElevenLabs est sans aucun doute une prouesse technologique impressionnante. Cependant, il est impératif de considérer les conséquences potentielles sur l’expression artistique, l’emploi des artistes et les questions éthiques qui l’accompagnent. La musique est une forme d’art qui doit rester expressive, significative et authentiquement humaine. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l’adoption de nouvelles technologies et la préservation de l’essence de la créativité humaine.Source : ElevenLabs Quel impact pensez-vous que l’intelligence artificielle aura sur la créativité des artistes et des compositeurs ?Les œuvres musicales créées par IA devraient-elles être considérées comme de l’art à part entière ?Comment l’industrie de la musique devrait-elle réguler l’utilisation de l’IA pour s’assurer que les droits des créateurs humains sont protégés ?Croyez-vous que le public acceptera facilement la musique générée par IA ou y aura-t-il une résistance ?Quelles pourraient être les conséquences positives et négatives d’une interdiction des imitations vocales par l’IA ?Comment les gouvernements devraient-ils équilibrer la protection de la vie privée avec les avantages de l’IA dans le domaine de la synthèse vocale ?Les artistes et les créateurs de contenu devraient-ils avoir un droit de regard sur l’utilisation de leur voix par des technologies d’IA, même après avoir donné leur consentement initial ?Quel rôle les entreprises technologiques devraient-elles jouer pour garantir l’authenticité des voix synthétisées et prévenir les abus ?Les lois actuelles sont-elles suffisantes pour lutter contre les deepfakes et autres formes de désinformation générées par l’IA ? Sinon, quelles mesures supplémentaires devraient être prises ?