Anthropic lance un outil permettant à l'utilisateur de décrire ses objectifs et Claude utilisera des techniques d'ingénierie d'invites pour créer des invites plus efficaces, plus précises et plus fiables

Anthropic lance un générateur d'invites pour faciliter l'utilisation de Claude

You can now generate production-ready prompts in the Anthropic Console.



Describe what you want to achieve, and Claude will use prompt engineering techniques like chain-of-thought reasoning to create more effective, precise and reliable prompts. pic.twitter.com/TqylVRkfP5 — Anthropic (@AnthropicAI) May 10, 2024

itération plus rapide : il n'est pas nécessaire de créer manuellement chaque nouvelle invite à partir de zéro. Cela permet de gagner un temps considérable dans le développement ;

test plus large : le générateur d'invites d'Anthropic prend en charge l'insertion de variables dynamiques afin que les invites puissent être testées automatiquement sur différentes entrées et différents cas de figure ;

qualité améliorée : l'outil des techniques permettant aux invites d'être plus cohérents, précis et susceptibles de produire des réponses fiables pour la tâche prévue.

Les générateurs d'invites basés sur l'IA menacent déjà les ingénieurs de requête

Anthropic poursuit ses efforts visant à faire de l'ombre à OpenAI avec des outils d'IA innovants. La semaine dernière, l'entreprise a intégré dans sa console en ligne un nouvel outil de génération d'invites (requêtes ou messages-guides) qui vise à simplifier le processus de création d'invites efficaces pour son modèle d'IA, Claude . La fonction est conçue pour guider les utilisateurs dans la génération d'invites de haute qualité adaptées à leurs tâches spécifiques, en abordant le problème de la "page blanche" et en fournissant un point de départ pour les tests et l'itération. Anthropic affirme que l'outil obtient d'excellents résultats.Dans un message sur le réseau social X (ex-Twitter), Anthropic affirme : « vous pouvez maintenant générer des invites prêtes à l'emploi dans Anthropic Console. Décrivez vos objectifs et Claude utilisera des techniques d'ingénierie des invites, comme le raisonnement par chaîne de pensée, pour créer des messages plus efficaces, plus précis et plus fiables ». Selon les témoignages de personnes ayant testé le générateur d'invites d'Anthropic, il s'agit d'une fonctionnalité puissante qui permet de maximiser l'efficacité de l'ingénierie des invites. Un critique indique : « cet outil m'a permis de gagner en efficacité et en productivité ».Un autre a écrit : « l'automatisation de l'ingénierie des invites va jouer un rôle majeur dans l'optimisation de l'utilisation de l'IA dans les flux de travail ». Le générateur d'invites prend en charge l'insertion dynamique de variables, ce qui permet aux utilisateurs de tester facilement les performances de leurs invites dans différents scénarios. Cette fonction rationalise le processus d'ingénierie des invites, le rendant plus efficace. Voici les principaux avantages de l'outil :La conception d'invites est le processus par lequel un utilisateur crée des instructions qui sont interprétées par les LLM pour générer la réponse (la sortie) idéale souhaitée. Ces invites sont généralement soigneusement élaborées pour inclure des mots spécifiques, des instructions, un contexte, des données d'entrée et des exemples. À l'heure actuelle, étant donné le peu que nous savons sur la façon dont les modèles prennent des décisions, il s'agit à la fois d'une science et d'un art qui requièrent de la créativité, de l'intuition et une compréhension approfondie du langage, de la psychologie et de la communication.Ainsi, l'avènement de l'IA générative a donné naissance à un nouveau métier appelé "ingénieur de requête" (prompt engineer), un professionnel qui se concentre sur l'écriture d'invites pour les modèles d'IA. Contrairement aux ingénieurs logiciels traditionnels utilisant les langages de programmation, ces ingénieurs écrivent en langage naturel. À l’origine, leur rôle était de tester les modèles d'IA pour développer et améliorer les modèles d’interaction humain-machine. Ils veillent à ce que les chatbots soient rigoureusement testés, que leurs réponses soient reproductibles, et que les règles de sécurité (garde-fous) sont respectées.Avec l’essor de ChatGPT et des autres chatbots, ce métier connaît un véritable essor : la demande pour ces professionnels a considérablement augmenté. Cependant, la conception d'invites est un sujet brûlant dans le secteur de l'IA, certains la considérant comme la clé qui permettra de libérer tout le potentiel des modèles d'IA. Des études récentes suggèrent que ce rôle spécialisé pourrait être de courte durée, les systèmes d'IA devenant eux-mêmes plus performants en matière de conception d'invites. En d'autres termes, les chatbots d'IA savent mieux que nous comment écrire des invites pour tirer le meilleur d'eux.Les recherches menées par Rick Battle et Teja Gollapudi de VMware ont révélé que dans la plupart des cas, les invites générées automatiquement par les modèles étaient plus performantes que ceux élaborés par les humains, et ce, en une fraction du temps. Les invites optimales générées par l'IA étaient souvent des combinaisons bizarres de mots et de références qu'aucun humain n'aurait pu assembler. À titre d'exemple, une invite sur le guidage d'un vaisseau spatial à travers les turbulences, inspirée de Star Trek, a permis à un modèle d'obtenir de meilleurs résultats à des questions de mathématiques de l'école primaire.Anthropic estime que son générateur d'invites intègre les meilleures pratiques telles que le raisonnement par chaîne de pensée (Chain-of-thought prompting) et la séparation des données et des instructions. Cet outil vient s'ajouter à d'autres solutions telles que la bibliothèque d'invites, qui offre un large éventail d'invites prérédigées (y compris celles soumises par les utilisateurs) pour diverses tâches et cas d'utilisation, couvrant à la fois le travail et le jeu. L'outil a déjà fait ses preuves auprès de ZoomInfo, une entreprise qui utilise l'IA Claude pour formuler des recommandations exploitables et créer de la valeur pour leurs clients.ZoomInfo, qui est une plateforme d'intelligence marketing, a été capable de construire un produit minimum viable (minimum viable product -MVP) pour une nouvelle application RAG en seulement quelques jours en utilisant le nouveau générateur d'invites d'Anthropic. Cela représenterait une réduction de 80 % du temps consacré à l'optimisation des invites par rapport aux méthodes manuelles. « La nouvelle fonction de génération d'invites d'Anthropic nous a permis d'obtenir des résultats prêts pour la production beaucoup plus rapidement », a déclaré Spencer Fox, principal scientifique des données chez ZoomInfo.« Elle a mis en évidence des techniques que je n'avais jamais utilisées pour augmenter les performances, et a considérablement réduit le temps passé à mettre au point notre application. Nous avons construit une nouvelle application RAG et atteint le niveau MVP en quelques jours seulement, en réduisant de 80% le temps nécessaire pour affiner les invites », a-t-il ajouté. Le succès de Zoominfo montre la valeur réelle que l'ingénierie des invites peut apporter aux applications.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'outil de génération d'invites d'Anthropic ?L'avez-vous déjà essayé ? Si oui, partagez votre expérience avec la communauté.Le métier d'ingénieur de requête va-t-il disparaître quelques années seulement après son apparition ?Selon vous, pourquoi l'IA obtient-elle de meilleurs résultats que l'homme dans les tâches de création d'invites ?