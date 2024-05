Toutes les recherches n'ont pas besoin de l'IA

Il y a un an, Google a déclaré qu'il pensait que l'IA était l'avenir de la recherche. Cet avenir est apparemment déjà là : Google commence à déployer les « AI Overviews », précédemment connus sous le nom de « Search Generative Experience » (SGE), aux utilisateurs des États-Unis et bientôt dans le monde entier. Bientôt, des milliards d'utilisateurs de Google verront un résumé généré par l'IA en haut de la plupart de leurs résultats de recherche. Et ce n'est que le début de la façon dont l'IA modifie la recherche.Lors de la conférence annuelle Google I/O 2024, Google a dévoilé des changements majeurs alimentés par l’IA pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google souhaite que les gens utilisent son moteur de recherche pour obtenir directement des réponses et les aider dans la planification d’événements et la génération d’idées. Liz Reid, vice-présidente et responsable de Google Search, qui a travaillé sur tous les aspects de la recherche par l'IA au cours des dernières années.« Ce que nous voyons avec l'IA générative, c'est que Google peut faire une plus grande partie de la recherche pour vous », explique-t-elle. « Elle peut vous débarrasser d'une grande partie du travail de recherche, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez faire pour obtenir des résultats, ou sur les aspects de l'exploration que vous trouvez passionnants ».Reid énumère une liste de fonctionnalités visant à atteindre cet objectif, toutes annoncées publiquement par Google mardi lors de sa conférence I/O pour les développeurs. Il y a bien sûr les aperçus de l'IA, qui sont censés vous donner une idée générale de la réponse à votre requête, avec des liens vers des ressources pour plus d'informations. Il existe également une nouvelle fonctionnalité dans Lens qui vous permet d'effectuer une recherche en capturant une vidéo. Un nouvel outil de planification a été conçu pour générer automatiquement un itinéraire de voyage ou un plan de repas à partir d'une seule requête. Il y a une nouvelle façon d'organiser la page de résultats elle-même, alimentée par l'IA, de sorte que lorsque vous voulez voir les restaurants d'une nouvelle ville, elle peut vous en proposer plusieurs pour un rendez-vous galant et d'autres pour une réunion d'affaires, sans que vous ayez à le demander.Il s'agit ni plus ni moins d'une IA complète de la recherche. Google utilise son IA Gemini pour comprendre ce que vous demandez, que vous soyez en train de taper, de parler, de prendre une photo ou de filmer une vidéo.Il utilise un nouveau modèle Gemini spécialisé pour résumer le web et vous montrer une réponse. Il utilise même Gemini pour concevoir et alimenter la page de résultats.Cependant, toutes les recherches n'ont pas besoin d'autant d'intelligence artificielle, précise Reid, et toutes les recherches ne l'obtiendront pas. « Si vous voulez simplement naviguer vers une URL, vous cherchez Walmart et vous voulez aller sur walmart.com. Il n'est pas vraiment utile d'ajouter de l'IA ». Selon elle, Gemini peut s'avérer particulièrement utile dans des situations plus complexes, le genre de choses pour lesquelles vous devriez effectuer plusieurs recherches ou pour lesquelles vous n'iriez même pas sur Google.Un exemple que Reid apprécie est celui de la recherche locale. On l'entend souvent dans le domaine de l'IA, car il peut être difficile de se frayer un chemin à travers des tonnes de listes et d'avis identiques pour trouver quelque chose de vraiment bien. Avec Gemini, dit-elle, « nous pouvons faire des choses comme “Trouver le meilleur studio de yoga ou de pilates de Boston classé quatre étoiles à moins d'une demi-heure de marche de Beacon Hill ». Peut-être, poursuit-elle, voulez-vous aussi savoir quels sont les meilleurs établissements pour les nouveaux arrivants. « Vous pouvez ainsi obtenir des informations combinées, à travers le Knowledge Graph et le web, et les rassembler.Cette combinaison du Knowledge Graph et de l'IA - l'ancien outil de recherche de Google et le nouveau - est essentielle pour Reid et son équipe. Certains aspects de la recherche sont un problème résolu, comme les résultats sportifs : « Si vous souhaitez simplement connaître le score, le produit fonctionne très bien », explique Reid. Dans ce cas, le travail de Gemini consiste à s'assurer que vous obtenez le score, quelle que soit l'étrangeté de votre demande. « Vous pouvez envisager d'élargir les types de questions qui déclencheraient avec succès les scores, dit-elle, mais vous voulez toujours les données sportives canoniques ».Les changements apportés par Google à la recherche, le principal moyen pour l'entreprise de gagner de l'argent, sont une réponse à l'explosion de l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI à la fin de l'année 2022. Depuis lors, une poignée d'applications et de services alimentés par l'IA, dont ChatGPT, Anthropic, Perplexity et Bing de Microsoft, qui est alimenté par GPT-4 d'OpenAI, ont défié le service phare de Google en fournissant directement des réponses aux questions au lieu de simplement présenter aux gens une liste de liens. C'est ce fossé que Google s'efforce de combler avec ses nouvelles fonctionnalités de recherche.Selon Mandeep Singh, analyste chez Bloomberg Intelligence, faire payer certains aspects de la recherche par l'IA pourrait aider l'entreprise à dégager des revenus supplémentaires, sans cannibaliser son activité principale de recherche publicitaire.« Étant donné qu'OpenAI a atteint un taux d'abonnement de 2 milliards de dollars avec les abonnements des consommateurs, nous pensons qu'Alphabet pourrait bénéficier d'un coup de pouce similaire pour ses ventes d'abonnements de 15 milliards de dollars », a-t-il déclaré.Certains analystes ont prévenu que les activités publicitaires de Google pourraient souffrir si son moteur de recherche fournissait des réponses plus complètes générées par l'IA, qui n'obligeraient plus les utilisateurs à cliquer sur les sites web de ses annonceurs. Par ailleurs, de nombreux éditeurs en ligne qui dépendent de Google pour leur trafic internet craignent que moins d'utilisateurs visitent leurs sites si le moteur de recherche de Google, alimenté par l'IA, extrait des informations de leurs pages web et les présente directement aux utilisateurs.Cette année, Google a ajouté un nouveau niveau premium à son service d'abonnement grand public Google One pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser son chatbot Gemini le plus avancé. Il a également ajouté Gemini à Workspace, sa suite d'applications de productivité en ligne telles que Gmail et Docs.L'année dernière, Google a déclaré 175 milliards de dollars de recettes provenant de la recherche et des publicités associées, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, ce qui pose à l'entreprise le problème de savoir comment adopter les dernières innovations en matière d'IA tout en préservant son principal moteur de profit.Aux États-Unis, Google affichera en haut de la page de résultats des réponses complètes générées par l'IA en réponse à la plupart des requêtes de recherche. Google a dévoilé cette fonctionnalité pour la première fois il y a un an, lors de la conférence Google I/O en 2023, mais jusqu'à présent, toute personne souhaitant l'utiliser devait s'inscrire dans le cadre de la plateforme Search Labs de l'entreprise, qui permet aux utilisateurs d'essayer les fonctionnalités à venir avant leur lancement général.Google met désormais AI Overviews à la disposition de centaines de millions d'Américains et prévoit de l'offrir à plus d'un milliard de personnes dans d'autres pays d'ici la fin de l'année. Reid a indiqué que les personnes qui ont choisi d'essayer la fonctionnalité via Search Labs l'ont utilisée « des milliards de fois » jusqu'à présent, et que les liens inclus dans les réponses générées par l'IA obtiennent plus de clics que si la page était apparue comme une liste web traditionnelle, ce qui a préoccupé les éditeurs.« Les internautes ont déjà utilisé les aperçus d'IA des milliards de fois dans le cadre de notre expérience dans les laboratoires de recherche. Ils apprécient le fait de pouvoir obtenir à la fois un aperçu rapide d'un sujet et des liens pour en savoir plus. Nous avons constaté qu'avec les aperçus AI, les internautes utilisent davantage la recherche et sont plus satisfaits de leurs résultats », a indiqué Reid.Et d'assurer que Google travaille à envoyer du trafic aux éditeurs et aux créateurs : « Grâce aux aperçus AI, les internautes visitent une plus grande diversité de sites web pour obtenir de l'aide sur des questions plus complexes. Et nous constatons que les liens inclus dans les aperçus AI obtiennent plus de clics que si la page était apparue sous la forme d'une liste web traditionnelle pour cette requête. En développant cette expérience, nous continuerons à nous concentrer sur l'envoi d'un trafic précieux aux éditeurs et aux créateurs. Comme toujours, les publicités continueront d'apparaître dans des emplacements dédiés tout au long de la page, avec un étiquetage clair permettant de distinguer les résultats organiques des résultats sponsorisés ».Au cours de la dernière décennie, Google a tenté de modifier la façon dont vous effectuez vos recherches. Au départ, il s'agissait d'une boîte dans laquelle vous tapiez des mots-clés ; aujourd'hui, il veut devenir un être omniscient que vous pouvez interroger comme bon vous semble et auquel vous pouvez répondre de la manière qui vous est la plus utile. « Vous augmentez la richesse et vous permettez aux gens de poser la question qu'ils poseraient naturellement », explique Reid. Pour Google, c'est le moyen d'amener encore plus de gens à poser encore plus de questions, ce qui lui permet de gagner encore plus d'argent. Pour les utilisateurs, cela pourrait signifier une toute nouvelle façon d'interagir avec l'internet : moins de saisie, moins d'onglets et beaucoup plus de dialogue avec un moteur de recherche.Cette mise à jour de Google Search illustre l’importance croissante de l’IA dans la fourniture d’informations et la facilitation des tâches quotidiennes. 