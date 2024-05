Rafay Systems, fournisseur de Plateforme en tant que Service (PaaS), lance de nouvelles capacités pour son PaaS d'entreprise pour une infrastructure moderne afin de prendre en charge les charges de travail basées sur les unités de traitement graphique (GPU). Cela permet aux développeurs et aux scientifiques de données d'utiliser instantanément les ressources de calcul pour l'IA, tout en bénéficiant de protections de niveau entreprise.En plus d'appliquer ses capacités existantes aux charges de travail basées sur le GPU, Rafay a étendu son PaaS d'entreprise avec des fonctions et des capacités qui prennent spécifiquement en charge les charges de travail et l'infrastructure GPU. Les ressources de calcul axées sur l'IA peuvent ainsi être consommées instantanément par les développeurs et les scientifiques des données, ce qui permet aux clients de donner à chaque développeur et scientifique des données les moyens d'accélérer la vitesse de l'innovation axée sur l'IA et de le faire dans le respect des directives et des politiques définies par l'entreprise.", déclare Haseeb Budhani, cofondateur et PDG de Rafay Systems. "Les fonctionnalités comprennent une expérience en libre-service facile à utiliser pour demander des espaces de travail équipés de GPU ; des espaces de travail préconfigurés pour le développement de l'IA ; et l'adéquation dynamique des espaces de travail avec les GPU disponibles, ainsi que le découpage temporel et le partage de GPU multi-instances vers des GPU virtualisés.Rafay Systems pense que la gestion d'une infrastructure moderne et l'accélération de l'informatique méritent une solution PaaS moderne. Ils sont convaincus que les applications modernes peuvent être le moteur d'un avenir meilleur et qu'elles méritent une méthode de gestion mature, éprouvée et facile. Sans cela, les promesses et la valeur commerciale de ces applications de pointe construites sur le cloud sont en danger.En combinant une plateforme d'exploitation de niveau entreprise et des services d'experts, Rafay Systems aide les architectes d'entreprise et les équipes chargées de la plateforme à gérer leur infrastructure moderne. Parce qu'au cours des dernières années, les infrastructures et les technologies modernes et cloud ont évolué rapidement, ils pensent que leur architecture doit en faire autant.Quel est votre avis sur le sujet ?