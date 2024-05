NetBSD interdit tous les commits de code généré par l'IA : le code généré par un grand modèle de langage (ChatGPT, GitHub Copilot, Code Llama) est présumé corrompu

Les corrections "évidentes" peuvent être livrées sans aucune discussion ou révision préalable. (La définition de "évident" dans le projet GCC est : "ne peut susciter d'objection de la part de quiconque". Cette définition est adoptée ici)



Tous les autres correctifs (c'est-à-dire les correctifs "non évidents") doivent faire l'objet d'une revue.



L'implémentation de nouvelles fonctionnalités (significatives) nécessite une discussion préalable sur une liste de diffusion technique appropriée.



L'ajout d'un paquetage complètement nouveau (par exemple openldap) nécessite une discussion préalable sur une liste de diffusion et l'approbation du noyau.

NetBSD est un système d'exploitation Unix libre et gratuit basé sur la Berkeley Software Distribution (BSD). Il continue d'être activement développé et est disponible pour de nombreuses plateformes, y compris les serveurs, les ordinateurs de bureau, les appareils portables et les systèmes embarqués. Le projet NetBSD met l'accent sur la clarté du code, une conception soignée et la portabilité sur de nombreuses architectures informatiques. Son code source est accessible au public et sous licence permissive.La Fondation NetBSD annonce une nouvelle politique de développement : le code généré par un grand modèle de langage ou une technologie similaire (par exemple ChatGPT, GitHub Copilot) est présumé corrompu (c'est-à-dire dont le copyright n'est pas clair, qui ne correspond pas aux objectifs de licence de NetBSD) et ne peut pas être livré dans NetBSD.Les directives de validation suivantes définissent les standards du projet pour les commits dans l'arbre des sources :Si vous n'êtes pas sûr que le code que vous prévoyez de livrer est acceptable (par exemple, lorsque vous prenez du code qui a été soumis avec un rapport de problème), demandez à un développeur qui est familier avec cette partie du système de le réviser. Si vous êtes nouveau dans le projet, consultez votre sponsor.Si vous livrez du code qui n'a pas été écrit par vous-même, vérifiez que la licence de ce code autorise l'importation dans le dépôt des sources de NetBSD, et autorise la distribution libre. Vérifiez avec le ou les auteurs du code, assurez-vous qu'il est le seul auteur du code et vérifiez avec lui qu'il n'a pas copié d'autre code.Le code généré par un grand modèle de langage ou une technologie similaire, comme Copilot de GitHub/Microsoft, ChatGPT d'OpenAI, ou Code Llama de Facebook/Meta, est présumé être du code corrompu, et ne doit pas être livré sans l'approbation écrite préalable du noyau.Ne pas livrer de code provenant d'un arbre extrait de n'importe où sauf de cvs.NetBSD.org. Notez que tous les développeurs ont accès au service privéAssurez-vous que votre code fonctionne réellement comme prévu, en compilant et en exécutant le code affecté par votre changement avec les outils de votre système. Si vous avez modifié une page de manuel, assurez-vous que groff/nroff crée la page de manuel formatée que vous attendez.Pour les commits normaux (vers le tronc), testez que votre code fonctionne sur -current. Avant de demander un pull-up vers une branche, testez les changements que vous demanderez à releng sur la branche de sortie correspondante.Exécutez tous les tests pertinents à partir deou idéalement toute la suite de tests. Les logs des tests automatisés sont actuellement disponibles. Les régressions à long terme (rupture de la compilation ou échec des tests) ne sont pas acceptables et les changements qui en sont la cause seront annulés si les régressions ne sont pas corrigées.Le rototiling d'une variable make qui affecte 50 Makefiles devrait donner lieu à un commit pour tous ensemble.Ne corrigez pas 3 bogues avec le même commit et ne transformez pas cela en "Correction de quelques bogues". Corrigez-en un, testez, validez, faite le propre, répétez. Cela rend la vie infiniment plus facile à releng pour extraire les correctifs car souvent tout ne s'applique pas à une branche donnée.Faites-les séparément (en dehors de l'exigence générale que les changements soient faits de manière à ce qu'il soit facile de discerner ce que chaque correction a fait, comme décrit dans le point 6, il y aura des problèmes de remontée avec des fichiers largement modifiés de tronc->branche lorsque vous mélangez l'espace blanc avec des corrections de fonctionnalité).Détaillez dans une certaine mesure ce qui a été modifié et pourquoi. Cela n'a pas besoin d'être une revue de code/walkthrough mais cela devrait être informatif pour quelqu'un qui lit le journal et regarde le diff dans 6 mois. L'accent doit être mis sur le "pourquoi" puisque le public cible qui lit les journaux peut généralement comprendre le "quoi" en regardant les différences.Si votre changement corrige un PR, documentez-le avec un message approprié. L'utilisation du modèle "PR category/bug-id" dans votre commit l'ajoutera également au rapport de problème correspondant dans la base de données des bogues.Si vous livrez du code qui a été soumis dans un PR, donnez le crédit approprié.Si vous n'êtes pas d'accord avec le commit d'un autre développeur, ne l'annulez pas de votre propre chef. Contactez l'autre développeur et expliquez-lui les problèmes que vous rencontrez avec le commit en question. Demandez à l'autre développeur d'annuler les modifications au lieu de le faire vous-même.Quel est votre avis sur cette nouvelle directive de NetBSD ?