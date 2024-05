OpenAI annonce des améliorations dans l'analyse des données dans ChatGPT, dont l'interaction avec des tableaux et des graphiques ou l'ajout de fichiers directement depuis Google Drive et Microsoft OneDrive

Comment fonctionne l'analyse des données dans ChatGPT

ChatGPT fait partie de ma boîte à outils pour l'analyse des données clients, qui sont devenues trop volumineuses et trop complexes pour Excel. Il m'aide à passer au crible d'énormes ensembles de données, ce qui me permet d'explorer davantage de données par moi-même et de réduire le temps nécessaire pour obtenir des informations précieuses

Ajouter des fichiers directement depuis Google Drive et Microsoft OneDrive

Travailler sur des tableaux en temps réel

ChatGPT m'accompagne dans l'analyse des données et m'aide à mieux comprendre les idées. Cela rend mon travail plus gratifiant, m'aide à apprendre et me permet de me concentrer sur des aspects plus stratégiques de mon travail.

Personnaliser des graphiques prêts à être présentés

Sécurité et confidentialité complètes

ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers la longueur, le format, le style, le niveau de détail et la langue souhaités. Les invites et les réponses successives de l'utilisateur sont prises en compte à chaque étape de la conversation en tant que contexte.Les améliorations apportées à ChatGPT s'appuient sur sa capacité à comprendre les ensembles de données et à effectuer des tâches en langage naturel. Pour commencer, téléchargez un ou plusieurs fichiers de données, et ChatGPT analysera vos données en écrivant et en exécutant du code Python en votre nom. Il peut gérer une série de tâches liées aux données, comme la fusion et le nettoyage de grands ensembles de données, la création de graphiques et la découverte d'informations. Cela permet aux débutants d'effectuer plus facilement des analyses approfondies et aux experts de gagner du temps sur les tâches routinières de nettoyage des données.David Vaughn, vice-président de The Carlyle Group, déclare :Au lieu de télécharger des fichiers sur votre bureau et de les charger ensuite dans ChatGPT, vous pouvez désormais ajouter différents types de fichiers directement depuis votre Google Drive ou Microsoft OneDrive. Cela permet à ChatGPT de comprendre plus rapidement vos fichiers Google Sheets, Docs, Slides et Microsoft Excel, Word et PowerPoint.Lorsque vous ajoutez un jeu de données, ChatGPT crée un tableau interactif que vous pouvez agrandir en plein écran afin de suivre son évolution au cours de votre analyse. Cliquez sur des zones spécifiques pour poser des questions de suivi, ou choisissez l'une des suggestions de ChatGPT pour approfondir votre analyse.Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de combiner les feuilles de calcul des dépenses mensuelles et de créer un tableau croisé dynamique classé par type de dépenses.Lauren Nowak, responsable marketing chez Afterpay, déclare :Vous pouvez désormais personnaliser les graphiques à barres, linéaires, circulaires et en nuage de points et interagir avec eux dans le cadre de la conversation. Survolez les éléments du graphique, posez des questions supplémentaires ou sélectionnez des couleurs. Une fois prêts, téléchargez-les pour les utiliser dans des présentations ou des documents.Par exemple, vous pouvez sélectionner une feuille Google avec les dernières données des utilisateurs de votre entreprise directement depuis Google Drive et demander à ChatGPT de créer un graphique montrant les taux de rétention par cohorte.Ces nouvelles fonctionnalités interactives couvrent de nombreux types de graphiques. ChatGPT générera une version statique pour les graphiques qui ne sont pas supportés.Comme pour toutes les fonctionnalités de ChatGPT, la confiance et la confidentialité des données sont au cœur de la mission d'OpenAI. Les données des clients ChatGPT Team et Enterprise ne sont pas utilisées pour la formation, et les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent se retirer de la formation par le biais de leurs contrôles de données.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces nouvelles fonctionnalités utiles et intéressantes ?