Le revenu universel de base est un paiement récurrent versé à tous les adultes d'une population donnée, indépendamment de leur richesse et de leur situation professionnelle, sans aucune restriction quant à la manière dont ils dépensent l'argent. Les chercheurs en IA, les futurologues et les chefs d'entreprise s'intéressent de près à cette idée, qu'ils considèrent comme un moyen d'atténuer l'impact économique de l'IA.L'idée fait également son chemin dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Inde, qui y voient un moyen de lutter contre la pauvreté. Aux États-Unis, de nombreuses villes et certains États ont expérimenté des revenus de base garantis, qui prévoient également des versements mensuels sans conditions, mais à un groupe de personnes ciblé.Le professeur Geoffrey Hinton, pionnier des réseaux neuronaux qui constituent la base théorique de l’explosion actuelle de l’intelligence artificielle, a quitté Google l’année dernière afin de pouvoir parler plus librement des dangers de l’IA non régulée. Il a conseillé au gouvernement britannique que le RBU était une bonne idée, car il est « très inquiet que l’IA prenne beaucoup d’emplois routiniers ».Selon Hinton, l'IA augmentera la productivité et créera plus de richesses. Mais à moins que le gouvernement n'intervienne, elle ne fera qu'enrichir les riches et nuire aux personnes qui pourraient perdre leur emploi. « Ce sera très mauvais pour la société », a-t-il déclaré.Hinton a également réitéré ses inquiétudes concernant les menaces d’extinction humaine émergentes. Les développements de l’année dernière ont montré que les gouvernements étaient réticents à limiter l’utilisation militaire de l’IA. La concurrence pour développer rapidement des produits signifie qu’il existe un risque que les entreprises technologiques ne « mettent pas assez d’effort dans la sécurité ».Le professeur Hinton a déclaré : « Je pense que d'ici cinq à vingt ans, il y a une probabilité de moitié que nous soyons confrontés au problème de l'IA qui tente de prendre le dessus ». Cela entraînerait une « menace d'extinction » pour les humains, car nous pourrions avoir « créé une forme d'intelligence qui est tout simplement meilleure que l'intelligence biologique... C'est très inquiétant pour nous ».L'IA pourrait « évoluer », a-t-il déclaré, « pour trouver la motivation de produire davantage d'elle-même » et pourrait, de manière autonome, « développer un sous-objectif de prise de contrôle ». Il a ajouté qu'il existait déjà des preuves que de grands modèles de langage - un type d'algorithme d'IA utilisé pour générer du texte - choisissaient d'être trompeurs.Il a ajouté que les applications récentes de l'IA pour générer des milliers de cibles militaires n'étaient que la « partie émergée de l'iceberg ». « Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ces applications puissent prendre de manière autonome la décision de tuer des gens », a-t-il déclaré.Le professeur Hinton a déclaré que quelque chose de similaire aux Conventions de Genève - les traités internationaux qui établissent des normes juridiques pour le traitement humanitaire en temps de guerre - pourrait être nécessaire pour réglementer l'utilisation militaire de l'IA. « Mais je ne pense pas que cela se produira avant que des choses très désagréables ne se soient produites », a-t-il ajouté.L’échange avec la BBC met en lumière les préoccupations de Geoffrey Hinton concernant l’impact potentiel de l’intelligence artificielle sur l’emploi et la nécessité d’envisager un revenu de base universel (RBU) comme solution possible. Cependant, il est important de noter qu'il ne va pas plus loin que l'évocation du RBU, ne discutant pas en profondeur des défis pratiques liés à la mise en œuvre du RBU. Par exemple, il ne traite pas des questions de financement, de l’impact sur l’incitation au travail, ni des conséquences économiques à long terme d’une telle politique.D'ailleurs, ses détracteurs estiment qu'il serait extrêmement coûteux de mettre en place le RBU et que ce dernier détournerait des fonds des services publics, sans pour autant contribuer à réduire la pauvreté. De plus, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à la BBC qu'il n'y avait « aucun projet d'introduction d'un revenu de base universel ».Ensuite, si Hinton parle de ses inquiétudes sur les risques de sécurité liés à l’IA, il ne fournit pas de solutions concrètes pour atténuer ces risques. La discussion sur les menaces d’extinction humaine est provocatrice, mais elle pourrait bénéficier d’une exploration plus nuancée des mesures de sécurité et des cadres éthiques qui pourraient être mis en place pour réguler le développement de l’IA.L’intelligence artificielle va bouleverser le marché du travail des cols blancs et créer « un nombre important de perdants » qui seront contraints de quitter leur emploi, selon l’un des cofondateurs du laboratoire d’IA DeepMind, racheté par Google. Mustafa Suleyman, un pionnier de l’IA qui est récemment devenu directeur général de Microsoft AI, a rejoint une liste croissante d’experts (dont son ancien patron, le PDG d’Alphabet Sundar Pichai) qui ont mis en garde contre les conséquences potentiellement néfastes des progrès rapides de la technologie.« Sans aucun doute, beaucoup des tâches dans le domaine des cols blancs seront très différentes dans les cinq à dix prochaines années », a déclaré Suleyman lors d’un événement au Bridge Forum de GIC à San Francisco, selon le Financial Times. « Il y aura un nombre important de perdants [et ils] seront très malheureux, très agités », a-t-il ajouté.Les experts estiment que les avancées de l’IA pourraient être une arme à double tranchant pour l’économie mondiale - stimulant la productivité tout en provoquant des changements radicaux dans les entreprises et les industries. Goldman Sachs a publié une analyse affirmant que les outils d’IA « pourraient entraîner une augmentation de 7 % (ou près de 7 000 milliards de dollars) du PIB mondial et une hausse de la croissance de la productivité de 1,5 point de pourcentage sur une période de 10 ans ». Cependant, cela pourrait également entraîner « une perturbation significative » de la main-d’œuvre, avec jusqu’à 300 millions d’emplois potentiellement exposés à l’automatisation.Suleyman a déclaré que les gouvernements devraient réfléchir à la manière de soutenir ceux qui perdraient leur emploi à cause de la technologie, le revenu universel de base étant une solution potentielle : « Cela nécessite une compensation matérielle… C’est une mesure politique et économique dont nous devons commencer à parler sérieusement ».Le président d'OpenAI, la structure derrière ChatGPT, a lui aussi plaidé pour un revenu de base universel (RBU) : « [...] une société qui n'offre pas suffisamment d'égalité des chances pour que chacun progresse n'est pas une société qui durera », a écrit Altman dans un billet de blog en 2021. La politique fiscale telle que nous l'avons connue sera encore moins capable de lutter contre les inégalités à l'avenir, a-t-il poursuivi. « Bien que les gens aient toujours des emplois, bon nombre de ces emplois ne créeront pas beaucoup de valeur économique dans la façon dont nous pensons à la valeur aujourd'hui ».Il a proposé qu'à l'avenir - une fois que l'IA « produira la plupart des biens et services de base dans le monde » - un fonds puisse être créé en taxant la terre et le capital plutôt que le travail. Les dividendes de ce fonds pourraient être distribués à chaque individu pour qu'il les utilise à sa guise - « pour une meilleure éducation, des soins de santé, un logement, la création d'une entreprise, peu importe », a écrit Altman.Le RBU assurerait donc la sécurité du revenu tout en créant des incitations à quitter les emplois mal rémunérés pour des options plus risquées, mais potentiellement plus lucratives, comme le travail indépendant, l’entrepreneuriat ou la formation continue. Le climat d’innovation qui en résulte réduit la dépendance aux bas salaires et le besoin de concurrencer la technologie. Avec un revenu garanti qui ne dépend pas de la recherche d’emploi, les travailleurs ne prendront un emploi que s’ils le trouvent attrayant, ce qui diminue le déclassement et améliore leur pouvoir de négociation.Pourtant, Sam Altman ne semble pas disposer à partager les bénéfices éventuels qui reviendraient à OpenAI.Bien que le RBU ait été mentionné dans des interviews récentes, il n'a pas figuré de manière significative dans les plans d'OpenAI. En l'occurrence, la structure de « bénéfices plafonnés » d'OpenAI stipule que les bénéfices supérieurs à un certain montant appartiennent à son entité à but non lucratif. Lorsqu'il lui a été demandé si OpenAI prévoyait de « prendre les recettes que vous présumez que vous allez gagner un jour et... l'offrir à la société », Altman a hésité. Oui, l'entreprise pourrait distribuer « de l'argent à tout le monde », a-t-il déclaré. Ou alors « nous [allons] investir tout cela dans une organisation à but non lucratif qui fait beaucoup de science ».Le RBU présente des avantages potentiels, tels que la réduction de la pauvreté et de l’insécurité économique, le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, la promotion de l’autonomie et de la liberté individuelles, et la simplification du système de protection sociale. Il présente également des inconvénients potentiels, tels que le coût fiscal élevé, le découragement du travail ( comme le note Yahiko « Avec un tel système, plus personne ne voudra bosser, en tout cas pour les boulots ingrats, mais indispensables comme éboueurs, femme de ménage, manutention, bâtiment, etc. ») et de la productivité, la diminution de la solidarité sociale et de la responsabilité collective, et le risque d’inflation ou de stagnation.Le RBU n’est pas une solution miracle qui peut résoudre tous les problèmes liés à l’automatisation. Il doit être évalué en fonction de ses objectifs spécifiques, de ses modalités pratiques et de son contexte institutionnel. Source : échange avec Geoffrey HintonQuelles pourraient être les conséquences économiques à long terme de l'implémentation d'un revenu de base universel ?Comment le gouvernement devrait-il financer le RBU sans compromettre les services publics existants ?Le RBU pourrait-il réellement compenser les pertes d'emplois dues à l'automatisation, ou existe-t-il des alternatives plus viables ?Quelles mesures de sécurité spécifiques devraient être mises en place pour prévenir les risques associés à l'IA avancée ?Comment pouvons-nous équilibrer le développement rapide de l'IA avec des considérations éthiques et de sécurité ?Le RBU est-il une solution temporaire ou une stratégie à long terme pour faire face aux défis de l'IA ?Quel rôle les entreprises technologiques devraient-elles jouer dans la régulation de l'IA et la protection de l'emploi ?Comment la société peut-elle s'assurer que l'IA est développée et utilisée de manière responsable et équitable ?