ChatGPT est un chatbot développé par OpenAI et lancé le 30 novembre 2022. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), il permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. Les invites et réponses successives de l'utilisateur sont prises en compte à chaque étape de la conversation en tant que contexte.ChatGPT est construit sur la série propriétaire de modèles de transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT) d'OpenAI et est affiné pour les applications conversationnelles en utilisant une combinaison d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain. ChatGPT a été publié en tant qu'aperçu de recherche disponible gratuitement, mais en raison de sa popularité, OpenAI exploite maintenant le service sur un modèle freemium. Les utilisateurs du niveau gratuit peuvent accéder à la version basée sur le GPT-3.5, tandis que le GPT-4 plus avancé et d'autres fonctionnalités sont disponibles dans le cadre du service d'abonnement payant "ChatGPT Plus".Après que de nombreuses personnes ont remarqué que l'une des voix du chatbot à commande vocale d'OpenAI ressemblait beaucoup à celle de la compagne IA désincarnée de Scarlett Johansson dans le film "Her" de Spike Jonze (2013), l'entreprise a suspendu cette voix pour le moment.La voix de Johansson, appelée Sky, faisait partie de la version GPT-4o d'OpenAI, lancée la semaine dernière. Le chatbot IA mis à jour peut répondre aux questions verbales des utilisateurs afin d'imiter une conversation en temps réel. Le lien avec "Her" a été explicitement établi par le PDG d'OpenAI, Sam Altman, qui, après l'événement, a partagé sur X un message d'un seul mot : "her".Dans un communiqué, la société a déclaré : "" OpenAI a déclaré : "", a déclaré OpenAI. "La voix ChatGPT de Johansson a fait l'objet d'une blague aux dépens de son mari, Colin Jost, lors de l'émission "Saturday Night Live" de ce week-end. Le gag a été écrit par Michael Che, le coanimateur de Jost à l'émission "Weekend Update", dans le cadre de leur segment annuel d'échange de blagues, dont l'objectif est de se faire mutuellement des farces avec des répliques croustillantes.Jost a lu une carte de repérage avant de se dissoudre dans un rire embarrassé.Altman a déclaré dans une interview l'année dernière que "Her" était son film préféré. Dans ce film, Joaquin Phoenix joue le rôle d'un homme qui, le cœur brisé après la fin de son mariage, tombe amoureux d'un nouveau "système d'exploitation" d'IA appelé Samantha (interprétée par Johansson).Il n'est pas clair si OpenAI a été en contact avec Johansson ou ses représentants au sujet de la voix similaire de Sky. Dans son communiqué, OpenAI a déclaré : "Nous soutenons la communauté créative et nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'industrie de l'interprétation vocale pour nous assurer que nous avons pris les bonnes mesures pour distribuer les voix de ChatGPT. Chaque acteur reçoit une rémunération supérieure à celle du marché, et cela continuera aussi longtemps que leurs voix seront utilisées dans nos produits".OpenAI a introduit pour la première fois des capacités vocales dans ChatGPT en septembre 2023. La société a déclaré qu'elle "" et qu'elle a reçu plus de 400 propositions d'acteurs de la voix et de l'écran. Elle a choisi des acteurs pour cinq voix (Breeze, Cove, Ember, Juniper et Sky), et chaque acteur s'est rendu à San Francisco pour des sessions d'enregistrement.Quel est votre avis sur le sujet ?