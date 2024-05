OpenAI a lancé GPT-4o lundi dernier. Ce grand modèle de langage (LLM) est capable de traiter du texte, de la parole et de la vidéo avec une réactivité en temps réel et plusieurs options de voix émotives, ce qui le rend encore plus puissant que les versions précédentes. OpenAI a annoncé que GPT-4o serait disponible gratuitement sur le Web, mais pas pour les utilisateurs de l'application mobile ChatGPT. Les utilisateurs de l'application sont invités à en faire l'expérience en activant "ChatGPT Plus", un abonnement mensuel de 19,99 $. De façon surprenante, cette stratégie a stimulé la demande d'abonnements sur mobile.L'augmentation du nombre d'abonnements a permis à OpenAI d'enregistrer sa plus forte hausse de revenus avec l'application mobile ChatGPT. Appfigures, une société d'intelligence applicative, a relevé une croissance de 22 % des revenus nets de l'application mobile ChatGPT le jour du lancement de GPT-4o, soit le lundi 13 mai 2024. En se basant sur les données à sa disposition, Appfigures affirme que cette croissance de 22 % représente déjà le revenu le plus élevé que l'application ait connu en une seule journée depuis le lancement de l'application mobile. Toutefois, les conséquences positives ne s'arrêtent pas là.Le jour qui a suivi le lancement de GPT-4o, les revenus ont encore augmenté, atteignant presque le double de la moyenne journalière du mois de mai. Plus précisément, Appfigures indique que les revenus nets liés à l'application mobile ChatGPT sont passés d'une moyenne quotidienne de 491 000 $ à près de 900 000 $. Appfigures insiste sur le fait qu'il s'agit bien ici de revenus nets, c'est-à-dire de ce qu'OpenAI conserve après avoir donné sa part à Apple et à Google. Et il ne s'agit pas d'un pic ponctuel. Dans son rapport, Appfigures affirme que ses récentes observations montrent que la tendance se maintient, voire s'accentue.Selon les estimations d'Appfigures, entre le lundi 13 et le vendredi 17 mai 2024, l'application mobile ChatGPT a permis à OpenAI d'engranger un total de 4,2 millions de dollars de revenus nets sur l'App Store et Google Play (mais surtout sur l'App Store). Avant cela, le deuxième pic le plus important de ChatGPT avait eu lieu en avril, mais il était beaucoup moins important : il s'agissait simplement d'un jour où les revenus étaient anormalement élevés, et non d'un saut massif. La croissance des revenus montre l'intérêt des clients à expérimenter l'IA sur leurs appareils mobiles, et les experts pensent que la tendance va se poursuivre.Comme souligné ci-dessus, l'App Store d'Apple a contribué à la majorité des nouveaux revenus, à hauteur de 81 %, et les États-Unis ont été le premier marché, avec 1,8 million de dollars de revenus. Les autres pays les plus importants sont l'Allemagne (282 000 $), le Royaume-Uni (212 000 $), le Japon (210 000 $), la France (147 000 $), le Canada (134 000 $), la Corée (123 000 $), le Brésil (117 000 $), l'Australie (102 000 $) et la Turquie (89 000 $). OpenAI semble avoir repris le dessus sur ses concurrents, notamment Anthropic et Google, avec le lancement de GPT-4o, qui bat des records sur les différents benchmarks.Au fur et à mesure qu'OpenAI intègre GPT-4o dans ChatGPT, la voix deviendra plus importante. La nouvelle interface conversationnelle permettra aux utilisateurs de discuter en temps réel avec une IA à la voix naturelle et imitant les émotions humaines. Toutefois, la subtilité émotionnelle accrue de ChatGPT Voice soulève des inquiétudes quant aux abus ou aux contrefaçons profondes. Les analystes accusent OpenAI de chercher à vendre son nouveau chatbot comme un compagnon féminin coquet et obéissant, notamment en raison de sa voix qui ressemble étrangement à la voix de l'actrice Scarlett Johansson dans le film "Her".Dans ce film de 2013, Scarlett Johansson incarne un système doté d'une IA "superintelligente" qui s'éprend d'un écrivain solitaire, joué par Joaquin Phoenix. De nombreux experts et critiques craignent que ce type de technologie exploite les vulnérabilités humaines et renforce certains de nos pires instincts en tant que société. En outre, ils mettent en garde contre ces outils d'IA et affirment qu'ils constituent un remède inadéquat contre la solitude. OpenAI reconnaît ces préoccupations et s'engage à traiter ces questions au fur et à mesure qu'il développe et améliore sa technologie d'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la hausse des revenus issus de l'application mobile ChatGPT ?