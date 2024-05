Les deepfakes sont des médias synthétiques qui ont été manipulés numériquement pour remplacer de manière convaincante l'image d'une personne par celle d'une autre. Inventé en 2017 par un utilisateur de Reddit, le terme a été élargi pour inclure d'autres créations numériques telles que des images réalistes de sujets humains qui n'existent pas dans la vie réelle. Si la création de faux contenus n'est pas nouvelle, les deepfakes exploitent des outils et des techniques d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, notamment des algorithmes de reconnaissance faciale et des réseaux neuronaux artificiels tels que les autoencodeurs variationnels (VAE) et les réseaux antagonistes génératifs (GAN). De son côté, le domaine de la criminalistique des images développe des techniques pour détecter les images manipulées.Un porte-parole de la société Arup, basée à Londres, a déclaré qu'elle avait informé la police de Hong Kong en janvier de l'incident de fraude et a confirmé que de fausses voix et de fausses images avaient été utilisées.« Malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans les détails à ce stade, car l'incident fait toujours l'objet d'une enquête. Toutefois, nous pouvons confirmer que des voix et des images truquées ont été utilisées », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.« Notre stabilité financière et nos activités commerciales n'ont pas été affectées et aucun de nos systèmes internes n'a été compromis », a-t-il ajouté.La police de Hong Kong a déclaré en février qu'au cours de cette escroquerie complexe, l'employé, qui travaillait dans le département finance, avait été amené à participer à un appel vidéo avec des personnes qu'il croyait être le directeur financier et d'autres membres du personnel, mais qui s'avéraient toutes être des recréations deepfake. Les autorités n'ont pas donné le nom de l'entreprise ou des parties impliquées à l'époque.Selon la police, le salarié a d'abord soupçonné qu'il avait reçu un courriel d'hameçonnage provenant du bureau britannique de l'entreprise, car il spécifiait la nécessité d'effectuer une transaction secrète. Cependant, l'employé a mis ses doutes de côté après l'appel vidéo, car d'autres personnes présentes ressemblaient à des collègues qu'il avait reconnus.Il a ensuite accepté d'envoyer un total de 200 millions de dollars de Hong Kong, soit environ 25,6 millions de dollars. Le montant a été envoyé en 15 transactions, a rapporté la chaîne publique de Hong Kong RTHK, citant la police.Le terme « Deepfake » désigne normalement les fausses vidéos créées à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et qui semblent extrêmement réalistes.Au début de l'année, des images pornographiques de la pop star Taylor Swift générées par l'IA se sont répandues sur les réseaux sociaux, soulignant le potentiel de nuisance de la technologie de l'IA.ArupQuel est votre avis sur le sujet ?