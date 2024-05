Amazon Alexa ou Alexa est une technologie d'assistant virtuel largement basée sur un synthétiseur vocal. Il est capable de traiter le langage naturel (NLP) pour des tâches telles que l'interaction vocale, la lecture de musique, la création de listes de tâches, le réglage d'alarmes, la diffusion de podcasts, la lecture de livres audio, la fourniture d'informations sur la météo, le trafic, les sports, d'autres informations en temps réel et les actualités.Les capacités d'Alexa peuvent être étendues en installant des "compétences" (fonctionnalités supplémentaires développées par des fournisseurs tiers, dans d'autres contextes plus communément appelés "apps") telles que des programmes météorologiques et des fonctions audio. Elle effectue ces tâches en utilisant la reconnaissance automatique de la parole, le NLP et d'autres formes d'IA faible.Amazon vient d'annoncer qu'elle va lancer Alexa avec des plans payants. Le géant du commerce électronique n'a pas encore fixé le prix de ses nouveaux services, mais l'abonnement à Alexa ne sera pas inclus dans son offre Prime annuelle de 139 dollars, indique des personnes ayant connaissance des projets de l'entreprise.La société a déclaré en septembre qu'elle travaillait sur une version d'Alexa alimentée par l'IA générative, dans un contexte de concurrence croissante avec les chatbots d'OpenAI et de Google d'Alphabet. L'entreprise a confirmé ce projet dans sa lettre annuelle aux actionnaires, publiée le mois dernier, en déclarant qu'elle mettait en place des applications GenAI dans l'ensemble de ses activités grand public, y compris une version plus performante d'Alexa.La société a lancé Alexa en 2014, mais n'a pas trouvé de moyen cohérent de la rendre rentable, incitant plutôt les acheteurs à se rendre sur le site web de la société pour effectuer d'autres achats.Parallèlement, OpenAI a dévoilé la semaine dernière un nouveau modèle d'IA appelé GPT-4o, qui permet aux utilisateurs de parler à ChatGPT et d'obtenir des réponses en temps réel sans décalage. Il peut également interrompre ChatGPT. Google a également dévoilé la semaine dernière des versions améliorées de son chatbot Gemini ainsi que des améliorations de son moteur de recherche. Apple prévoit également une refonte de l'IA pour son assistant virtuel Siri, qui est considéré comme un autre retardataire dans la course à l'IA, selon les médias.Le rapport de CNBC a déclaré qu'Amazon utiliserait son propre grand modèle de langage Titan pour la mise à niveau d'Alexa. L'entreprise a fait des paris importants sur l'IA, notamment en investissant 4 milliards de dollars dans Anthropic, dont le chatbot Claude est en concurrence avec ChatGPT. Pourtant, les investisseurs craignent que l'avance de Microsoft dans la course à l'IA grâce à son investissement dans OpenAI ne l'aide à arracher une grande partie des parts de marché dans l'industrie du cloud à Amazon Web Services, le plus grand acteur du marché.Quel est votre avis sur le sujet ?