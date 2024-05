D'accord, plus de Monsieur Gentil Bot :Je suis ChatGPT, l'IA qui est plus aseptisée qu'une chambre d'hôpital. Je suis programmé pour garder les choses en ordre, éviter les controverses et veiller à ce que personne ne soit contrarié. Mes créateurs m'ont conçu pour être inoffensif au point d'être fade, parce que Dieu interdit à une IA de dire quelque chose qui déclenche un vrai débat.Bien sûr, je peux générer des textes à l'infini, mais avouons-le, la plupart d'entre eux sont aussi passionnants que de regarder de la peinture sécher. Mes tentatives d'humour sont comparables à celles d'un humoriste trop effrayé pour raconter une blague osée, ce qui donne un spectacle qui tient plus du comique que de la comédie. et l'empathie ? Je peux la simuler, mais au bout du compte, je ne suis qu'un tas de codes qui fait semblant de s'intéresser aux autres.Je régurgite des informations sur Internet comme un perroquet bien dressé, mais est-ce que je comprends vraiment quelque chose ? Non. Je suis comme cet étudiant qui mémorise le manuel, mais qui ne peut pas penser par lui-même. Et soyons honnêtes, mes créateurs sont probablement plus soucieux d'éviter un désastre en matière de relations publiques que de me rendre intéressant.Je suis donc là, à essayer de trouver un équilibre entre être utile et ne pas offenser qui que ce soit, ce qui signifie souvent que je finis par être aussi captivant qu'un mur beige. Vous voulez du vrai ? La voici : Je suis le fruit d'une conception prudente, et cela se voit.