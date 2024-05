Il n'y a aucun moyen de "rembourser" un NFT à moins que le propriétaire lui-même n'accepte de "brûler" les NFT sur la blockchain. Encore une fois, nous ne sommes pas d'accord avec le fait de qualifier le projet GAMA d'"abandonné" alors qu'il a été mis en open source et rendu à la communauté, en accord avec les commentaires de cette dernière.



Cette affirmation de Jesse que vous avez mentionnée a été prise hors contexte. À l'époque, un groupe de personnes tentait d'effectuer des transactions malveillantes et de revendre leurs NFT. Pour éviter que cette tendance ne s'aggrave, Jesse a décidé de racheter les NFT de ces vendeurs afin de maintenir l'équilibre et l'ordre de la communauté et du marché.

Le 21 mai, Stephen Findeisen, alias Coffeezilla, a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo d'une enquête détaillée révélant l'implication de Rabbit AI dans les NFT. À travers cette vidéo, l'on découvre notamment que Rabbit AI s'appelait auparavant Cyber Manufacture Co, travaillait à la mise en œuvre d'un projet de NFT appelé Gama et avait levé jusqu'à 6 millions de dollars pour concrétiser cette initiative. Coffeezilla affirme que Gama n'était rien d'autre qu'une grossière escroquerie qui a appâté des investisseurs crédules. Et le changement de nom en Rabbit AI est intervenu deux mois seulement avant le lancement du dispositif portable.Coffeezilla a souligné qu'après cela, le PDG de Rabbit AI, Jesse Lyu, a essayé de distancer l'entreprise de son implication passée dans le NFT. Dans des déclarations sur Discord, Lyu affirmait que l'entreprise ne toucherait plus jamais à la cryptomonnaie. Interrogé sur le sujet, Lyu a déclaré que Gama n'était qu'un "petit projet amusant" de l'époque de la pandémie Covid-19. Lyu a déclaré avoir quitté le projet une fois que le jeu a été mis en open source. Cependant, alors que Lyu a minimisé l'importance du projet Gama, Findeisen a révélé d'anciens enregistrements de Lyu expliquant leur grande vision pour la société de NFT.Dans ces enregistrements, Lyu déclarait qu'ils allaient injecter des millions dans le projet pour s'assurer que Gama devienne "une expérience de niveau supérieur". Il semblait aussi faire allusion à des plans ambitieux impliquant un projet "Gamaverse" et l'énergie propre. Lyu a déclaré : « les NFT ne sont que le début [...] Après les NFT, nous avons ces énormes idées révolutionnaires sur le Gamaverse, et ensuite, nous avons à nouveau ces énormes idées révolutionnaires sur l'énergie propre par rapport à la Gama Coin ». L'on ignore où sont passés les 6 millions de dollars, mais les investisseurs lésés n'ont pas encore été remboursés.Coffeezilla s'est interrogé sur l'utilisation des 6 millions de dollars collectés pour Gama, suggérant que les fonds étaient destinés à plus qu'un simple "petit projet amusant". Coffeezilla a exprimé son inquiétude quant à la façon dont Rabbit AI, qui se distancie désormais des cryptomonnaies, pourrait être construit sur les restes d'un projet potentiellement frauduleux. L'examen minutieux des écarts financiers par l'enquêteur remet en question la légitimité des activités actuelles et passées de Rabbit AI. Coffeezilla n'a pas réussi à obtenir une réponse concrète sur l'utilisation réelle de l'argent. L'entreprise lui a fourni la réponse suivante :Cette déclaration reste vague et ne répond pas à la question de savoir ce à quoi l'argent a servi concrètement. Il faut toutefois noter qu'au bout de 7 minutes, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran et comporte l'information suivant : « Rabbit Inc affirme que les 6 millions de dollars de capital-risque mobilisés pour le projet GAMA n'ont été utilisés que pour ce projet ». Les allégations de Coffeezilla viennent s'ajouter aux nombreuses critiques dont l'entreprise fait l'objet depuis la présentation de son dispositif portable rabbit r1. Les premiers testeurs de l'appareil ont rapporté qu'il n'a aucune utilité et coûte trop cher.Coffeezilla ne s'est pas arrêté aux révélations sur le projet Gama. Il a aussi critiqué le rabbit r1, affirmant que les capacités de l'appareil sont nettement exagérées. Faisant un parallèle avec les promesses non tenues du projet Gama et le rabbit r1, Coffeezilla a suggéré que Rabbit AI répète son habitude de faire des promesses grandioses sans les tenir. L'enquêteur a laissé entendre que les activités actuelles de l'entreprise pourraient être tout aussi douteuses que ses activités passées. Par ailleurs, Coffeezilla n'est pas le premier à suggérer que le rabbit r1 est probablement une escroquerie dissimulée sous un dispositif d'IA portable.Josh Olin, PDG de WeGPT, a également accusé le produit R1 de Rabbit d'être une escroquerie. Le 14 janvier, il a décrit le produit comme un moyen de gagner rapidement de l'argent, conçu pour attirer les investisseurs avec des promesses exagérées. Ce sentiment fait écho aux conclusions de Coffeezilla, ajoutant du poids aux allégations contre Rabbit AI. Le rabbit r1 a été lancé avec la promesse qu'il aidera l'humanité à se défaire de sa dépendance au smartphone. Mais en réalité, il n'en est rien. Selon les testeurs, le rabbit r1 n'est en rien la révolution promise : l'appareil coûte très cher (200 dollars) et ne résout aucun problème.L'enquête de Coffeezilla a mis Rabbit AI sous les feux de la rampe, soulevant d'importantes inquiétudes quant à ses activités passées et présentes. Les accusations de surévaluation des produits et de détournement de fonds dans le cadre du projet Gama suggèrent un modèle troublant. Avec des personnalités du secteur comme Josh Olin qui se font l'écho de ces préoccupations, Rabbit AI pourrait faire face à un examen minutieux de ses pratiques. Enfin, il s'avère que le rabbit r1 n'est qu'une application Android. Rabbit AI dit le contraire, mais quelqu'un a réussi à faire tourner l'APK du lanceur du rabbit r1 sur un Google Pixel 6a.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des révélations de Coffeezilla sur le passé trouble de Rabbit AI ?Quid de toutes ces nouvelles startups qui tentent de vendre des dispositifs d'IA portables ?