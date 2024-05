Elon Musk says the ultimate goal of Neuralink is to mitigate the risk of digital superintelligence by allowing us to have a high bandwidth connection with computers pic.twitter.com/Tt88P4usAY — Tsarathustra (@tsarnick) May 23, 2024

Envoyé par Elon Musk Envoyé par En fin de compte, ce dispositif implantable permet, je pense, de traiter presque toutes les lésions du cerveau ou de la colonne vertébrale. Le premier produit que nous avons là s'appelle Telepathy, il vous permet d'utiliser votre téléphone ou votre ordinateur simplement par la pensée. Vous pouvez donc déplacer le curseur littéralement avec les yeux fermés. Il lit les signaux du cortex moteur dans le cerveau. Le dernier produit est Blindsight, qui permettra aux personnes qui ont perdu leurs deux yeux ou qui n'ont aucune vision de voir. Il s'agit d'une interface directe avec les zones de traitement optique du cerveau. Je pense donc qu'il s'agit d'un progrès intéressant.



En fin de compte, l'objectif de Neuralink est de disposer d'une interface à large bande passante afin d'atténuer le risque de superintelligence numérique. Je ne dis pas que cela fonctionnera pour atténuer le risque. C'est juste que cela pourrait aider. Et cela devient quelque peu ésotérique. Mais le facteur limitant, je pense, pour l'alignement de l'IA à long terme, sera probablement la bande passante. À quelle vitesse nous pouvons communiquer avec notre moi numérique tertiaire.

Elon Musk est un homme d'affaires et un investisseur. Il est le fondateur, président, PDG et directeur technique de SpaceX. Il est également investisseur providentiel, PDG, architecte de produits et ancien président de Tesla, Inc ; propriétaire, président exécutif et directeur technique de X Corp ; fondateur de la Boring Company et de xAI ; cofondateur de Neuralink et d'OpenAI ainsi que président de la Fondation Musk. Il est l'une des personnes les plus riches du monde. En avril 2024, Forbes a estimé sa valeur nette à 196 milliards de dollars américains.Neuralink Corp. est une entreprise américaine de neurotechnologie qui a développé, à partir de 2024, des interfaces cerveau-ordinateur implantables (BCI), et qui est basée à Fremont, en Californie. Fondée par Elon Musk et une équipe de sept scientifiques et ingénieurs, Neuralink a été lancée en 2016 et a fait l'objet d'une première déclaration publique en mars 2017. La société vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux, et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle.L'intelligence artificielle générale (AGI) est un type d'intelligence artificielle (IA) qui égale ou dépasse les capacités humaines dans un large éventail de tâches cognitives. Elle s'oppose à l'IA faible (étroite), qui est conçue pour des tâches spécifiques. L'AGI est considérée comme l'une des diverses définitions de l'IA forte. La création d'une AGI est l'un des principaux objectifs de la recherche en IA et des entreprises telles qu'OpenAI. Toutefois, le temps nécessaire pour atteindre une véritable AGI fait l'objet d'un débat permanent entre les chercheurs et les experts.