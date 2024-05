After a bumpy launch of its $700 Ai Pin, Humane is reportedly looking to sell for upwards of $1 billion. pic.twitter.com/jLdfBS2HyT — TechCrunch (@TechCrunch) May 23, 2024

AI Pin : un dispositif accrochable aux habits, destiné à remplacer les téléphones et vendu à 700 $

Quelles sont les raisons susceptibles d’expliquer le flop de l’AI Pin ?

Il faut éviter de placer l'AI Pin sur un sac, car il faut le toucher pour poser une question ou afficher l'écran projeté. Toute interaction avec l'appareil commence par le toucher, il n'y a pas un mot d'ordre, donc le placer hors de portée n'est pas une bonne idée.

L’AI Pin étant un produit conçu pour la voix, il semble exclure certains groupes d'utilisateurs. Contrairement aux smartphones (qu'il envisage de remplacer), l'AI Pin ne semble pas faciliter l'accessibilité pour les personnes sourdes-muettes et malentendantes suivantes.

L’ergonomie et les commandes gestuelles de l'AI Pin ne sont pas très pratiques et sont fortement critiquées dans la communauté. Il faut maîtriser des gestes pour être en mesure d'interagir avec le dispositif et l'image projetée par le picoprojecteur est monochrome.

Plusieurs rapports indiquent que les réponses mettent parfois plus d'une dizaine de secondes à arriver. Humane fait le choix de passer par Internet, avec un abonnement payant obligatoire pour se connecter au réseau 4G de T-Mobile.

L’assistant d'IA de Humane n'est pas fiable et se trompe très souvent, notamment sur la reconnaissance d'image. L'AI Pin étant basé sur un grand modèle de langage (LLM), il est également sujet à des hallucinations.

Il a été rapporté que le dispositif de Humane à un problème critique : il chauffe énormément. L'on n’a pas besoin d'être un expert pour comprendre que lorsque l'appareil chauffe, le contact avec la peau sera très désagréable, voire parfois dangereux.

L’AI Pin cesse parfois de fonctionner, sans que les utilisateurs sachent vraiment pourquoi. Dans certains cas, l'arrêt du fonctionnement survient lorsque l'appareil se chauffe. Il fonctionne à nouveau une fois qu'il a refroidi.

Certaines personnes trouvent également que le facteur de forme n'est pas idéal. L'AI Pin a presque les mêmes dimensions que l'Apple Watch Ultra 2 et il faut un aimant pour l’accrocher sur son vêtement, au risque de masquer la caméra.

Un autre problème critique de l'AI Pin est son autonomie : les testeurs rapportent en effet que l’autonomie n’est pas satisfaisante et force l'utilisateur à se déplacer avec une seconde batterie et un boîtier de recharge.

Le AI Pin est un dispositif portable qui s'attache aux vêtements. Le AI Pin utilise des capteurs, des projecteurs et la technologie de l'IA pour offrir diverses fonctionnalités. Il s'agit d'un appareil sans écran, léger et qui peut être porté n'importe où. Il utilise des caméras, des microphones et des accéléromètres pour fournir des informations contextuelles et contrôler d'autres appareils. L'AI Pin peut prendre des photos et envoyer des messages texte, projeter un écran sur la paume d'une personne et dispose d'un assistant virtuel comme ChatGPT.L'idée derrière l'AI Pin est simple : il s'agit d'un téléphone sans écran. Au lieu de vous demander d'ouvrir des applications et de taper sur un clavier, ce gadget portable fait abstraction de tout ce qui se passe derrière un assistant d'IA et un système d'exploitation que Humane appelle CosmOS. L'AI Pin utilise une connexion cellulaire (uniquement via T-Mobile et ce qui est ennuyeux, elle n'est pas connectée à votre numéro existant) pour rester en ligne en permanence afin que l'assistant virtuel puisse répondre à vos questions et exécuter vos commandes. Il ne s'agit pas seulement d'une application, mais de toutes les applications.Humane tente depuis l'année dernière de vendre son gadget comme le début d'un avenir post-smartphone dans lequel nous passons moins de temps la tête et l'esprit enfouis dans les écrans de nos téléphones et plus de temps dans le monde réel. L'appareil coûte 699 $ et les utilisateurs doivent souscrire un abonnement mensuel de 24 $ pour les fonctions de l'assistant virtuel et l'IA et le service 4G de l'entreprise par l'intermédiaire du géant des télécommunications T-Mobile. Mais l'utilité de l'AI Pin a été remise en cause lorsque l'entreprise a commencé à expédier l'appareil cette année. Certains sont sceptiques quant à son avenir.La lecture des différents rapports de test de l'AI Pin de Humane permet de lister les lacunes et dysfonctionnements ci-après :L'AI Pin est confronté à des défis majeurs en raison de l'absence d'un écran conventionnel, ce qui limite son utilisation pour les fonctions essentielles d'un smartphone. Et la décision de ne pas prendre en charge les applications diminue encore plus son utilité. Par exemple, l'absence d'un navigateur Web constitue un inconvénient majeur, en particulier lorsque le dispositif est destiné à remplacer un smartphone. Sans un navigateur Web, les utilisateurs peuvent être limités dans l'accès à des informations précises et en temps réel, ce qui réduit l'utilité globale de l'appareil. Cela ne permet pas de vérifier les informations douteuses.En outre, des analystes estiment que le choix d'une interaction vocale peut être une expérience inconfortable dans certains cas. L'AI Pin est conçu pour que les utilisateurs l'intègrent dans leurs activités quotidiennes comme la marche, les achats et les repas. Mais l'utilisation de commandes vocales en public peut sembler gênante et potentiellement antisociale.Par ailleurs, l'obligation de tordre la paume de la main lorsqu'elle est étendue soulève des inquiétudes quant à la faisabilité de tels mouvements dans des scénarios réels. Les utilisateurs peuvent se sentir mal à l'aise lorsqu'ils effectuent ces gestes de manière régulière. Le manque de familiarité avec ces gestes non conventionnels pourrait entraîner une certaine frustration, ce qui nuirait à la facilité d'utilisation et à la convivialité de l'appareil. Compte tenu du coût élevé, les consommateurs s'attendraient à un produit plus raffiné et plus fiable, ce qui soulève des questions quant à la proposition de valeur et l'avenir de l'IA Pin.Nombreux sont les critiques qui pensent que ces dispositifs d'IA auraient pu être développés en tant qu'applications mobiles pour Android ou iOS. Cette approche contraste toutefois avec le vœu des créateurs de ces nouveaux gadgets. Ces deniers souhaitent supprimer la dépendance des gens à leurs smartphones. Le succès de ces entreprises dépendra donc de la manière dont le grand public accueille leurs dispositifs d'IA. Cependant, à en juger par les critiques des premiers testeurs vis-à-vis de l'AI Pin, l'objectif de Humane de réduire la dépendance aux smartphones, voire de la supprimer, est peut-être une vision trop exagérée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du dispositif portable Humane AI Pin et de ses capacités ?Pensez-vous que ce dispositif a une utilité réelle ? Quel type de problème résout-il ?Quid des nombreux dysfonctionnements et lacunes rapportés par les testeurs de l’AI Pin ?Que pensez-vous de l'objectif de Humane de réduire la dépendance aux smartphones avec son gadget ?