Mais tout le monde ne veut pas nécessairement de l'IA

La puissance des paramètres d'URL vous permet de désactiver officieusement la vue d'ensemble de l'IA de Google

Trouvez l’URL de recherche : Après avoir effectué une recherche sur Google, examinez l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous verrez une URL longue avec des informations de suivi et des paramètres de mode. Cherchez la ligne “&udm=14” dans cette URL. Ajoutez “&udm=14” à la fin de l’URL : Si vous ajoutez “&udm=14” à la fin de l’URL de recherche, vous basculerez automatiquement vers l’interface de recherche “web”. Cela affichera uniquement les 10 liens bleus traditionnels, sans publicités ni autres éléments superflus.

Allez dans les paramètres de Chrome : cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du navigateur et ce sera l'avant-dernière option. Cliquez sur l'onglet Moteur de recherche à gauche de l'écran, puis sur Gérer les moteurs de recherche et Recherche de sites. Faites défiler vers le bas jusqu'à Recherche de site et cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle entrée.

Nom : Google (Web)

Raccourci : www.google.com

URL : {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s Cliquez sur les trois points à droite de la nouvelle entrée Google (Web) et sélectionnez Faire par défaut.

Installez l’extension “Hide Google AI Overviews” depuis le Chrome Web Store. L’extension modifie le CSS de la page de résultats, rendant les résumés IA invisibles.

Conclusion

Il y a un an, Google a déclaré qu'il pensait que l'IA était l'avenir de la recherche. Cet avenir est apparemment déjà là : Google commence à déployer les « AI Overviews », précédemment connus sous le nom de « Search Generative Experience » (SGE), aux utilisateurs des États-Unis et bientôt dans le monde entier. Bientôt, des milliards d'utilisateurs de Google verront un résumé généré par l'IA en haut de la plupart de leurs résultats de recherche. Et ce n'est que le début de la façon dont l'IA modifie la recherche.Lors de la conférence annuelle Google I/O 2024, Google a dévoilé des changements majeurs alimentés par l’IA pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google souhaite que les gens utilisent son moteur de recherche pour obtenir directement des réponses et les aider dans la planification d’événements et la génération d’idées. Liz Reid, vice-présidente et responsable de Google Search, qui a travaillé sur tous les aspects de la recherche par l'IA au cours des dernières années.« Ce que nous voyons avec l'IA générative, c'est que Google peut faire une plus grande partie de la recherche pour vous », explique-t-elle. « Elle peut vous débarrasser d'une grande partie du travail de recherche, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez faire pour obtenir des résultats, ou sur les aspects de l'exploration que vous trouvez passionnants ».Reid énumère une liste de fonctionnalités visant à atteindre cet objectif, toutes annoncées publiquement par Google mardi lors de sa conférence I/O pour les développeurs. Il y a bien sûr les aperçus de l'IA, qui sont censés vous donner une idée générale de la réponse à votre requête, avec des liens vers des ressources pour plus d'informations. Il existe également une nouvelle fonctionnalité dans Lens qui vous permet d'effectuer une recherche en capturant une vidéo. Un nouvel outil de planification a été conçu pour générer automatiquement un itinéraire de voyage ou un plan de repas à partir d'une seule requête. Il y a une nouvelle façon d'organiser la page de résultats elle-même, alimentée par l'IA, de sorte que lorsque vous voulez voir les restaurants d'une nouvelle ville, elle peut vous en proposer plusieurs pour un rendez-vous galant et d'autres pour une réunion d'affaires, sans que vous ayez à le demander.Il s'agit ni plus ni moins d'une IA complète de la recherche. Google utilise son IA Gemini pour comprendre ce que vous demandez, que vous soyez en train de taper, de parler, de prendre une photo ou de filmer une vidéo.Il utilise un nouveau modèle Gemini spécialisé pour résumer le web et vous montrer une réponse. Il utilise même Gemini pour concevoir et alimenter la page de résultats.Historiquement, Google Search a été synonyme de recherche sur le web, fournissant une liste de liens vers des pages web en réponse aux requêtes des utilisateurs. Cependant, avec l’intégration croissante de l’IA, la nature même de la recherche est en train de changer. La nouvelle fonctionnalité, baptisée “AI Overview”, remplace les liens web traditionnels par un résumé généré par l’IA pour les principales requêtes de recherche.Dans une démarche qui fait écho aux premiers jours de la recherche sur internet, Google a lancé un nouveau filtre « Web » qui simplifie les résultats de recherche jusqu'à l'essentiel : les liens textuels. Cette nouvelle fonctionnalité répond aux commentaires des utilisateurs et s'adresse à ceux qui préfèrent une expérience de recherche sans encombrement ou qui ont des besoins spécifiques, comme la recherche d'articles longs ou l'utilisation d'appareils dont la bande passante est limitée. Il vous suffit d'aller dans les nombreux filtres du moteur de recherche, de chercher le filtre « Web » et c'est tout : vous verrez tous les résultats de recherche textuels qui sont pertinents pour votre recherche. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez trouver un lien vers un site web et que vous ne voulez pas voir d'autres informations en haut de la page. C'est aussi simple que possible.Si vous en avez assez des résumés de l'IA de Google qui extrait ses informations d'internet puis conseille aux utilisateurs de mettre de la colle sur les pizzas pour empêcher le fromage de glisser, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en quelque sorte. Google affirme que sa boîte d'IA en haut des résultats de recherche est l'avenir et qu'il est impossible de la désactiver, mais cela ne tient pas compte du fonctionnement de la recherche sur Google : de nombreuses options sont basées sur des paramètres d'URL. Cela signifie que vous pouvez désactiver la recherche AI grâce à cette simple astuce !Cette méthode pour en finir avec les résumés IA consiste à utiliser par défaut le nouveau filtre de recherche « web », que Google a récemment lancé comme un moyen de rechercher sur le web sans l'aide de l'IA de qualité alpha de Google. Ce filtre est en fait plutôt agréable, puisqu'il n'affiche que les 10 liens bleus traditionnels, ce qui vous donne une page de résultats propre (à l'exception des publicités) et épurée, qui semble dater de 2011. Malheureusement, l'interface utilisateur de Google ne permet pas de faire de la recherche « web » la recherche par défaut, et pour y accéder, il faut fouiller dans le menu déroulant des options « plus » après avoir effectué une recherche, ce qui nécessite quelques clics à chaque fois.De plus, vous pouvez configurer la barre d'adresse de Chrome pour qu'elle affiche par défaut la recherche sur le Web, ce qui vous évite d'avoir à la configurer manuellement à chaque fois. La procédure est d'une simplicité déconcertante :Et c'est tout : en tapant une recherche dans la barre d'adresse de Chrome, vous accédez directement à la recherche sur le Web. Les options sont un peu plus limitées sur mobile, mais au moins sur PC, ce bastion du contrôle et de la personnalisation par l'utilisateur, vous pouvez cultiver un jardin zen où la recherche Google fonctionne davantage comme vous le souhaitez.Firefox peut nécessiter un peu plus de travail, car vous devez d'abord activer les moteurs de recherche personnalisés. Tapez d'abord « about:config » dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée, puis recherchez « browser.urlbar.update2.engineAliasRefresh » et appuyez sur le bouton « plus ». Allez ensuite dans Paramètres -> Recherche, descendez jusqu'à la section des moteurs de recherche et cliquez sur « Ajouter ».Dans les deux navigateurs, vous ne pourrez probablement pas modifier la liste Google existante. Vous devrez donc créer un nouveau raccourci de recherche, l'appeler Google Web et utiliser https://www.google.com/search?q=%s&udm=14 comme URL.La troisième case du paramétrage du moteur de recherche s'appelle « raccourci » ou « alias », selon votre navigateur, et n'a aucune importance si vous envisagez d'en faire votre nouveau moteur de recherche par défaut. Si vous ne souhaitez pas qu'il devienne votre moteur de recherche par défaut, la fonction raccourci/alias vous permettra de lancer sélectivement cette recherche à partir de la barre d'adresse en commençant votre requête par le texte du raccourci. Les instructions de udm14.com suggèrent « gw », de sorte que la saisie de « gw est-ce que je peux manger des pierres » lancera la recherche « web ». Si vous omettez « gw », la boîte à idées de l'IA de Google se lancera quand même, et vous dira probablement que les cailloux sont délicieux.Pour utiliser ce moteur de recherche en permanence, retrouvez-le dans la liste après l'avoir créé, cliquez sur le bouton de menu à côté de la liste et choisissez « Rendre par défaut ». Le raccourci n'est alors plus nécessaire : tout ce qui est tapé dans la barre d'adresse/boîte de recherche est dirigé directement vers la recherche sur le web.Pendant que vous êtes en train de jouer avec les paramètres d'URL de Google, vous pouvez également ajouter « &tbs=li:1 ». Cette option déclenche automatiquement la recherche « verbatim », qui permet à Google d'utiliser vos données de recherche exactes au lieu d'effectuer une recherche floue, d'ignorer certains mots, de les remplacer par des synonymes et, plus généralement, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour édulcorer vos données de recherche. Si vous êtes un novice sur Google, la recherche floue par défaut vous convient, mais si vous êtes un expert qui a affiné ses compétences en matière de Google Fu depuis le bon vieux temps, la recherche floue est tout simplement ennuyeuse. Il s'agit simplement d'une option par défaut. Si vous n'obtenez aucun résultat, le bouton « Outils » vous permettra toujours de choisir entre « mot à mot » et « tous les résultats ».Pour ceux qui préfèrent initier leurs recherches directement depuis la page d’accueil de Google, il existe une extension Chrome qui permet de masquer les résumés IA. Cette personnalisation de recherche garantit une navigation plus fluide.L’utilisation de cet outil de navigation est simple et efficace, bien que Google puisse éventuellement modifier son code pour contourner cette solution.Pour modifier l'URL de recherche, vous également utiliser un site proxy comme udm14.com, qui est probablement le plus grand site à populariser cette technique. Cependant, un site proxy pourrait, s'il le souhaitait, lire toutes vos requêtes de résultats de recherche (votre requête figure également dans l'URL) ; c'est donc à vous de décider si vous faites confiance à ce site.L'astuce “udm=14” est un moyen efficace de désactiver la recherche basée sur l’IA dans Google Search. À vous de décider si vous préférez une interface plus traditionnelle ou si vous êtes prêt à explorer d’autres options !Pensez-vous que la recherche basée sur l’IA est bénéfique ou nuisible ? Certains soutiennent que l’IA améliore la pertinence des résultats, tandis que d’autres craignent que cela ne crée une bulle de filtres.Quelle est votre expérience avec les résultats de recherche basés sur l’IA ? Avez-vous déjà été frustré par des résultats qui semblaient trop personnalisés ou biaisés ?Préférez-vous une interface de recherche plus traditionnelle ou êtes-vous ouvert à de nouvelles approches ? Le paramètre “udm=14” offre une alternative, mais est-ce quelque chose que vous adopteriez ?Comment pensez-vous que cela affecte la neutralité des résultats de recherche ? Certains affirment que l’IA peut introduire des biais, tandis que d’autres pensent que c’est inévitable dans toute technologie de recherche.