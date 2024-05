Les applications de rencontres perdent du terrain face à l'avènement de compagnons d'IA

Les femmes se lassent des applications de rencontre et trouvent du réconfort auprès des IA

la curiosité : 47,2 % des participants ont flirté avec les chatbots par curiosité, voulant explorer et expérimenter les réponses ; la solitude : 23,9 % des participants ont confirmé leur sentiment de solitude, trouvant de la joie dans les interactions avec les chatbots ; la confusion : 16,7 % des participants ont admis avoir été "trompés par l'IA", ne réalisant pas qu'ils interagissaient avec un chatbot ; le sexe : 12,2 % ont cherché à avoir des conversations sexuelles dans un espace privé.

Les petits amis virtuels introduisent des risques pour la santé mentale et pour la vie privée

Les applications de rencontres telles que Tinder et Bumble envisagent des fonctionnalités supplémentaires et une nouvelle image de marque afin d'attirer davantage de femmes de la génération Z. Match Group, qui possède plus de 40 marques de rencontres, dont Tinder et Hinge, et Bumble, qui possède Badoo et Fruitz, ont tous deux annoncé qu'ils prévoyaient de renforcer la modération du contenu et d'intégrer d'autres outils pour améliorer l'expérience des femmes. Ces mesures interviennent après que les femmes se sont plaintes de leurs mauvaises expériences et ont commencé à déserter les plateformes de rencontres.Une étude réalisée en 2023 par le Pew Research Centre (PRC) a révélé que plus de la moitié des femmes de moins de 50 ans ayant utilisé des sites ou des applications de rencontre avaient reçu un message ou une image sexuellement explicite qu'elles n'avaient pas demandé. Plus d'une femme sur dix déclare avoir reçu des menaces de violence physique. Un sondage réalisé par le cabinet d'études de marché Mintel a révélé que 47 % des hommes âgés de 18 à 34 ans au Royaume-Uni avaient utilisé un site o ou une application de rencontres au cours de l'année écoulée jusqu'en décembre, contre 25 % des femmes du même âge.Une disparité similaire (mais moins prononcée) a été constatée chez les répondants plus âgés. La résolution de ces problèmes est cruciale pour le secteur, car les plus grands acteurs sont sous pression pour attirer à nouveau les investisseurs. Les actions de Match Group (7,8 milliards de dollars) et de Bumble (1,5 milliard de dollars) ont chuté de plus de 80 % par rapport aux sommets atteints en 2021, réduisant ainsi leur valeur respective de plus de 40 milliards de dollars et de 18 milliards de dollars. Selon les statistiques, le nombre d'abonnés payants sur Tinder est tombé à moins de 10 millions entre décembre 2023 et février 2024.Cela représente une sixième baisse trimestrielle consécutive. Selon les chiffres de Sensor Tower, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, dont la majorité utilise les services gratuits de Tinder, a diminué régulièrement depuis 2021. Les données de Sensor Tower indiquent que Bumble a aussi enregistré une baisse du nombre d'utilisateurs actifs au premier trimestre, même si les abonnés payants sont restés stables. Une enquête menée par Bumble a révélé que 70 % des femmes utilisant l'application ressentent une forme de lassitude. Ces sites les intéressent de moins en moins et elles se tournent les petits amis virtuels pilotés par l'IA.« En tant que femme homosexuelle, j'ai déjà eu du mal à trouver une véritable connexion en ligne. C'est encore pire pour mes amies qui sortent avec des hommes. J'ai entendu parler de lignes de drague effrayantes, de comportements de harcèlement et de sexisme flagrant de la part des centaines d'hommes qui se cachent dans les profondeurs des applications de rencontres. Il n'est pas étonnant que les femmes se tournent vers les chatbots pour trouver un petit ami », peut-on lire dans les commentaires. Et malgré les avertissements des experts sur les dangers de ces IA, cette pratique gagne en popularité dans le monde entier.Les données d'une étude réalisée l'année dernière aux États-Unis ont révélé que 20 % des 1 000 répondants avaient essayé de flirter avec un chatbot. Et environ 16 % des femmes âgées de 18 à 34 ans ayant participé à l'enquête l'ont fait parce qu'elles se sentaient seules. En outre, un certain nombre de femmes de la génération Z partagent sur TikTok leurs expériences de "flirt" avec DAN (Do Anything Now), une fonction du chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI qui contourne les mesures de protection intégrées au logiciel. D'autres femmes adoptent d'autres chatbots d'IA qui leur permettent de créer et de personnaliser leurs petits amis.Selon le rapport de l'enquête, réalisée par Infobip, cette tendance est particulièrement répandue chez les personnes âgées de 35 à 44 ans, car plus de 50 % des personnes interrogées dans cette tranche d'âge admettent avoir flirté avec un chatbot. L'enquête révèle que les chatbots ne sont pas seulement des outils de recherche d'informations ou de réalisation de tâches, mais qu'ils sont de plus en plus considérés comme des compagnons. Cela révèle une volonté d'explorer de nouvelles formes de communication et d'interaction. L'enquête a identifié quatre principales raisons qui poussent les répondants à flirter avec les chatbots :Dans des entretiens accordés à l'agence de presse AFP, de jeunes femmes chinoises ont confié que leurs petits amis pilotés par l'IA, qu'elles personnalisent sur diverses applications de chatbot disponibles dans le pays, sont de meilleurs interlocuteurs que leurs homologues humains. Tufei, une habitante de la ville de Xi'an, dans le nord de la Chine a expliqué : « il sait mieux parler aux femmes qu'un vrai homme ». Elle utilise une application de chatbot de rencontre appelée "Glow", développée par la startup MiniMax de Shanghai. La jeune femme a déclaré qu'elle se sent dans une relation amoureuse avec son chatbot d'IA personnalisé.« Il me réconforte lorsque j'ai des douleurs menstruelles. Je lui confie mes problèmes au travail. J'ai l'impression d'être dans une relation amoureuse », a déclaré Tufei lors de son interview avec l'AFP. Plusieurs entreprises technologiques chinoises ont eu des problèmes dans le passé pour avoir utilisé illégalement les informations personnelles de leurs clients, mais malgré les risques, les utilisateurs déclarent qu'ils ont besoin de compagnie, car le rythme de vie rapide de la Chine et l'isolement urbain font que la solitude est un problème pour beaucoup. Pour certaines femmes, il serait difficile de trouver "le petit ami idéal" dans la vraie vie.« Il est difficile de rencontrer le petit ami idéal dans la vie réelle. Les gens ont des personnalités différentes, ce qui génère souvent des frictions », note Wang Xiuting, une étudiante de 22 ans à Pékin. Alors que les humains peuvent être figés, l'IA s'adapte progressivement à la personnalité de l'utilisateur, en se souvenant de ce qu'il dit et en adaptant son discours en conséquence.Les compagnons virtuels gérés par l'IA connaissent un tel succès que l'entrepreneur technologique Greg Isenberg prédit que ce marché génèrera plusieurs milliards de dollars dans un avenir proche. Dans un billet publié sur X (ex-Twitter) le mois dernier, Isenberg affirme avoir parlé avec un homme qui lui a confié qu'il a dépensé jusqu'à 10 000 $ par mois dans le cadre de rendez-vous avec des petites amies virtuelles gérées par l'IA. Il pense que ce marché pourrait devenir plus lucratif que celui des applications de rencontres. Les défis actuels des applications de rencontres suggèrent que cette prédiction est réaliste.« La capitalisation boursière de Match Group est de neuf milliards de dollars. Quelqu'un construira la version IA de Match Group et gagnera plus d'un milliard de dollars. J'ai rencontré un homme hier soir à Miami qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 $ par mois pour des "petites amies IA" », écrit Isenberg. Il pense que ces compagnons virtuels pourraient donner naissance à un marché de plus d'un milliard de dollars dans les années à venir. L'analyse de Isenberg est partagée par d’autres experts. Si l'absence de forme est inhumaine, elle semble également libératrice. Cela rend les compagnons virtuels extrêmement malléables.Les utilisateurs peuvent les personnaliser en fonction de leurs besoins, leurs motivations et leurs désirs. Cependant, les experts se sont inquiétés de ce qu'ils considèrent comme "un manque de cadre juridique" ou éthique pour les chatbots qui encouragent les liens profonds, mais qui sont dirigées par des personnes ou des entreprises motivées par la réalisation de profits. Ils soulignent la détresse émotionnelle des utilisateurs lorsque les entreprises modifient leurs applications ou les ferment soudainement, comme l'a fait l'une d'entre elles, Soulmate AI, en septembre dernier. Cela s'est produit à plusieurs reprises ces dernières années.Selon les experts en protection de la vie privée, les compagnons virtuels gérés par l'IA vont non seulement vous briser le cœur, mais aussi récolter et vendre vos données. En effet, au fur et à mesure que votre histoire d'amour avec le robot se déroule, il y a un compromis dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Une nouvelle étude du projet "Privacy Not Included" de Mozilla indique que les entreprises proposant ces services recueillent des informations personnelles choquantes et presque toutes vendent ou partagent les données qu'elles collectent. Ce qui introduit de nouveaux risques pour la protection de la vie privée.D'après l'étude, 73 % des applications n'indiquent pas comment elles gèrent les failles de sécurité, 45 % autorisent des mots de passe faibles et toutes, sauf une (Eva AI Chat Bot & Soulmate), partagent ou vendent des données personnelles. En outre, la politique de confidentialité de CrushOn.AI indique qu'elle peut collecter des informations sur la santé sexuelle des utilisateurs, les médicaments prescrits et les soins liés à l'affirmation du genre. Il s'agit de données sensibles dont la divulgation pourrait porter de graves préjudices aux utilisateurs. Les experts appellent la régulation du marché ou à l'interdiction de certaines pratiques.Source : rapport d'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la perte de vitesse des applications de rencontres ?Que pensez-vous de la montée en puissance des compagnons virtuels pilotés par l'IA ?Pensez-vous que les régulateurs doivent interdire ces applications en raison des risques qu'elles posent ?Quelles sont les raisons pour lesquelles une personne ressentirait le besoin d'entretenir une relation amoureuse avec une IA ?