Évaluer les risques posés par leurs modèles ou systèmes d'avant-garde tout au long du cycle de vie de l'IA, y compris avant le déploiement du modèle ou du système et, le cas échéant, avant et pendant la formation. Les évaluations des risques devraient tenir compte des capacités des modèles et du contexte dans lequel ils sont développés et déployés, ainsi que de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre pour réduire les risques associés à leur utilisation prévisible et à leur mauvaise utilisation. Elles devraient également prendre en compte les résultats des évaluations internes et externes, le cas échéant, telles que celles effectuées par des évaluateurs tiers indépendants, par leurs gouvernements d'origine et par d'autres organismes que leurs gouvernements jugent appropriés. Fixer des seuils à partir desquels les risques graves posés par un modèle ou un système, s'ils ne sont pas atténués de manière adéquate, seraient jugés intolérables. Évaluer si ces seuils ont été franchis, et notamment contrôler dans quelle mesure un modèle ou un système est proche d'un tel franchissement. Ces seuils doivent être définis avec l'aide d'acteurs de confiance, y compris, le cas échéant, les gouvernements nationaux respectifs des organisations. Ils doivent être alignés sur les accords internationaux pertinents auxquels leurs gouvernements d'origine sont parties. Ils doivent également être accompagnés d'une explication de la manière dont les seuils ont été fixés et d'exemples spécifiques de situations dans lesquelles les modèles ou les systèmes présenteraient un risque intolérable. Expliquer comment les mesures d'atténuation des risques seront identifiées et mises en œuvre pour maintenir les risques dans les limites définies, y compris les mesures d'atténuation des risques liés à la sûreté et à la sécurité, telles que la modification du comportement des systèmes et la mise en œuvre de contrôles de sécurité robustes pour les pondérations de modèle non publiées. Définir des processus explicites qu'ils ont l'intention de suivre si leur modèle ou leur système présente des risques qui atteignent ou dépassent les seuils prédéfinis. Il s'agit notamment de processus visant à poursuivre le développement et le déploiement de leurs systèmes et modèles uniquement s'ils estiment que les risques résiduels resteront en deçà des seuils. À l'extrême, les organisations s'engagent à ne pas développer ou déployer un modèle ou un système s'il est impossible d'appliquer des mesures d'atténuation pour maintenir les risques en deçà des seuils. Investir en permanence dans l'amélioration de leur capacité à mettre en œuvre les engagements i-iv, y compris l'évaluation et l'identification des risques, la définition des seuils et l'efficacité des mesures d'atténuation. Cela devrait inclure des processus permettant d'évaluer et de contrôler l'adéquation des mesures d'atténuation et d'identifier des mesures d'atténuation supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir que les risques restent inférieurs aux seuils prédéfinis. Ils contribueront aux meilleures pratiques émergentes, aux normes internationales et aux travaux scientifiques sur l'identification, l'évaluation et l'atténuation des risques liés à l'IA, et tiendront compte de ces éléments.

Un groupe de participants a rédigé une lettre ouverte critiquant l'absence de réglementation officielle

Des difficultés à mettre en place des cadres réglementaires mondiaux autour de l'IA

Conclusion

Il n'est pas question de remettre l'IA dans la boîte de Pandore, mais les plus grandes entreprises d'IA du monde collaborent volontairement avec les gouvernements pour répondre aux plus grandes craintes liées à cette technologie et apaiser les inquiétudes selon lesquelles le développement incontrôlé de l'IA pourrait conduire à des scénarios de science-fiction dans lesquels l'IA se retournerait contre ses créateurs. Toutefois, sans dispositions juridiques strictes renforçant les engagements des gouvernements en matière d'IA, les conversations n'iront pas plus loin.Plus tôt ce mois-ci, 16 entreprises d'IA influentes, dont Anthropic, Microsoft et OpenAI, 10 pays et l'UE se sont réunis lors d'un sommet à Séoul pour définir des lignes directrices sur le développement responsable de l'IA. L'un des principaux résultats du sommet est que les entreprises d'IA présentes se sont mises d'accord sur ce que l'on appelle un « kill switch », c'est-à-dire une politique selon laquelle elles arrêteraient le développement de leurs modèles d'IA les plus avancés s'ils étaient considérés comme ayant franchi certains seuils de risque. Il est toutefois difficile de savoir si cette politique est réellement efficace, étant donné qu'elle n'est pas assortie d'un poids juridique réel ou qu'elle ne définit pas de seuils de risque spécifiques. De plus, les autres entreprises d'IA non présentes, ou concurrentes de celles qui ont accepté les termes de l'accord dans l'esprit, ne seraient pas soumises à l'engagement.« À l'extrême, les organisations s'engagent à ne pas développer ou déployer un modèle ou un système si des mesures d'atténuation ne peuvent pas être appliquées pour maintenir les risques en dessous des seuils », peut-on lire dans le document d'orientation signé par les entreprises d'IA, dont Amazon, Google et Samsung.Concernant l'identification et la gestion des risques, voici d'autres éléments qui sont ressortis de ce sommet :Ce sommet faisait suite au sommet de Bletchley Park sur la sécurité de l'IA, qui s'est tenu en octobre dernier et qui a rassemblé un groupe similaire de développeurs d'IA. Il a été critiqué pour son manque d'engagements concrets à court terme visant à protéger l'humanité de la prolifération de l'IA.À la suite de ce sommet, un groupe de participants a rédigé une lettre ouverte critiquant l'absence de réglementation officielle du forum et le rôle prépondérant des entreprises d'IA dans la promotion de la réglementation dans leur propre secteur. « L'expérience a montré que la meilleure façon de s'attaquer à ces problèmes est de mettre en place des mandats réglementaires exécutoires, et non des mesures d'autorégulation ou volontaires », peut-on lire dans la lettre.D'abord dans la science-fiction, et maintenant dans la vie réelle, des écrivains et des chercheurs ont mis en garde contre les risques d'une intelligence artificielle puissante depuis des décennies. L'une des références les plus connues est le « scénario Terminator », théorie selon laquelle, si elle n'est pas maîtrisée, l'IA pourrait devenir plus puissante que ses créateurs humains et se retourner contre eux. Cette théorie tire son nom du film d'Arnold Schwarzenegger de 1984, dans lequel un cyborg remonte le temps pour tuer une femme dont le fils à naître luttera contre un système d'IA destiné à déclencher un holocauste nucléaire.« L'IA offre d'immenses possibilités de transformer notre économie et de résoudre nos plus grands défis, mais j'ai toujours été claire sur le fait que ce potentiel ne peut être pleinement exploité que si nous sommes capables de maîtriser les risques posés par cette technologie complexe qui évolue rapidement », a déclaré Michelle Donelan, secrétaire d'État britannique à la technologie.Les entreprises spécialisées dans l'IA reconnaissent elles-mêmes que leurs offres les plus avancées s'aventurent dans des eaux technologiques et morales inexplorées. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que l'intelligence artificielle générale (IAG), qu'il définit comme une IA qui dépasse l'intelligence humaine, est « pour bientôt » et qu'elle comporte des risques.« L'IAG s'accompagnerait également d'un risque sérieux de mauvaise utilisation, d'accidents graves et de perturbations sociétales », peut-on lire dans un billet de blog d'OpenAI. « Parce que le potentiel de l'IAG est si important, nous ne pensons pas qu'il soit possible ou souhaitable pour la société d'arrêter son développement pour toujours ; au contraire, la société et les développeurs de l'IAG doivent trouver le moyen de bien faire les choses ».Jusqu'à présent, les efforts visant à mettre en place des cadres réglementaires mondiaux autour de l'IA ont été dispersés et, pour la plupart, dépourvus d'autorité législative. Un cadre politique des Nations unies demandant aux pays de se prémunir contre les risques de l'IA pour les droits de l'homme, de surveiller l'utilisation des données personnelles et d'atténuer les risques liés à l'IA a été approuvé à l'unanimité le mois dernier, mais il n'était pas contraignant. La déclaration de Bletchley, pièce maîtresse du sommet mondial sur l'IA qui s'est tenu en octobre dernier au Royaume-Uni, ne contenait aucun engagement tangible en matière de réglementation.Entre-temps, les entreprises du secteur de l'IA ont commencé à créer leurs propres organisations en faveur d'une politique de l'IA. Par exemple, Amazon et Meta ont rejoint la Frontier Model Foundation, une organisation à but non lucratif « dédiée à l'amélioration de la sécurité des modèles d'IA d'avant-garde », selon son site web. Ils rejoignent les membres fondateurs Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI. L'organisation à but non lucratif n'a pas encore présenté de propositions politiques fermes.L’IA offre d’immenses opportunités pour transformer notre économie et résoudre nos plus grands défis, mais nous devons également gérer les risques posés par cette technologie complexe. L’accord sur l’interrupteur d’arrêt est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir que l’IA reste bénéfique pour l’humanité. Comme l’a déclaré Michelle Donelan, secrétaire à la technologie du Royaume-Uni : « Ce potentiel complet ne peut être débloqué que si nous sommes capables de maîtriser les risques posés par cette technologie en constante évolution ».Sources : Engagements en matière de sécurité de l'IA d'avant-garde, Sommet de Séoul sur l'IA 2024, AI Now se joint aux groupes de la société civile dans une déclaration appelant à une réglementation pour protéger le public Pensez-vous que les entreprises d’IA devraient être autorisées à réguler elles-mêmes leurs propres technologies, ou devrions-nous compter davantage sur des réglementations gouvernementales ?Quels critères devraient être utilisés pour déterminer si un modèle d’IA est trop risqué et doit être arrêté ?Quelles autres mesures pourraient être prises pour prévenir les risques liés à l’IA, en plus de l’interrupteur d’arrêt ?Croyez-vous que l’accord sur l’interrupteur d’arrêt est suffisant pour protéger l’humanité contre les risques de l’IA, ou faut-il aller plus loin ?Comment pouvons-nous équilibrer les avantages de l’IA avec les préoccupations légitimes concernant la sécurité et l’éthique ?