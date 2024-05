Mo Gawdat says ChatGPT has an IQ of 155 and a memory capacity that exceeds all of history and in 2024 we will see AI solutions to deep reasoning and complex math pic.twitter.com/yV7JnZPPXg — Tsarathustra (@tsarnick) May 29, 2024

Ce qui se passe dans le domaine de l'IA depuis des années est tout à fait significatif. Prenons quelques statistiques : ChatGPT-4.5 avait un QI de 155. Elon Musk a un QI de 155, Einstein de 160. Vous avez maintenant un outil qui a une capacité de mémoire qui dépasse toute l'histoire de l'humanité. La réalité, c'est que nous sommes à l'aube de l'intelligence linguistique, qui n'est pas la seule forme d'intelligence, mais nous travaillons.



En 2024, vous verrez des solutions pour le raisonnement profond, vous verrez des solutions pour les mathématiques complexes. Vous avez vu Gemini de Google et l'idée des entrées et sorties multiples, et le fait est que même si nous n'avons pas de nouvelles percées, si nous ajoutons simplement plus de calcul et plus de données aux machines, nous continuerons à croître de manière exponentielle.

Mohammad « Mo » Gawdat est un entrepreneur et écrivain égyptien. Il a été directeur général de Google X et est l'auteur des livres Solve for Happy et Scary Smart. Il débute sa carrière chez IBM Égypte en tant qu'ingénieur système, avant d'occuper un poste de commercial dans le secteur gouvernemental. Aux Émirats arabes unis, il rejoint NCR Abu Dhabi pour couvrir le secteur non financier. Chez Microsoft, il occupe différents postes pendant sept ans et demi. Il rejoint Google en 2007 et accède au poste de directeur commercial de Google X.Mo Gawdat affirme que ChatGPT a un QI de 155 et une capacité de mémoire qui dépasse toute l'histoire. Basé sur de grands modèles de langage (LLM), ChatGPT permet aux utilisateurs d'affiner et d'orienter une conversation vers une longueur, un format, un style, un niveau de détail et un langage souhaités. ChatGPT est considéré comme l'initiateur du boom de l'IA, qui a conduit à des investissements rapides et continus dans le domaine de l'intelligence artificielle et à l'attention du public. Selon Mo Gawdat, en 2024, on verrait des solutions d'IA pour le raisonnement profond et les mathématiques complexes.