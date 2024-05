69 % disent qu'il est acceptable de l'utiliser pour rechercher de nouveaux sujets ;

39 % disent qu'il est acceptable de l'utiliser pour résoudre des problèmes de mathématiques ;

20 % disent qu'il est acceptable de l'utiliser pour rédiger des essais.

L'IA se diffuse dans l'enseignement et il est évident que l'avenir de ce secteur ne s'écrira pas sans elle. Les enseignants utilisent l'IA sous la forme d'outils edtech pour les aider à créer des plans de cours ou à calculer les notes des étudiants, tandis que pour les apprenants, l'IA peut les aider à réaliser leurs projets, leurs devoirs et même leurs travaux de recherche. Mais la technologie ne fait pas l'unanimité dans le secteur : les enseignants, les élèves et les responsables de l'enseignement sont divisés sur la question de savoir si l'IA dans les écoles est bénéfique ou non. Il est peut-être trop tôt pour en être certain.La question de savoir si l'utilisation de l'IA dans l'enseignement présente plus d'avantages ou d'inconvénients devient un sujet brûlant dans le secteur. Pew Research Center s'y est intéressé et a mené une enquête auprès des enseignants américains à l'automne 2023. Les résultats de l'enquête indiquent qu'un quart des enseignants du secteur public affirment que l'utilisation d'outils d'IA dans l'enseignement primaire et secondaire fait plus de mal que de bien. Environ 32 % ont répondu qu'il y a un mélange égal d'avantages et d'inconvénients, tandis que seulement 6 % affirment que cela fait plus de bien que de mal.Enfin, 35 % d'entre eux se disent incertains. Les opinions des enseignants diffèrent selon le niveau scolaire ; les enseignants du secondaire sont plus susceptibles que ceux du primaire et du collège d'avoir des opinions négatives sur les outils d'IA dans l'enseignement. Environ tiers des enseignants du secondaire (35 %) estiment que ces outils font plus de mal que de bien. Environ un quart des enseignants du secondaire (24 %) et 19 % des enseignants du primaire sont du même avis. Par contre, moins d'un enseignant sur dix, tous niveaux confondus, estime que l'utilisation de ces outils fait plus de bien que de mal.Quelque 47 % des enseignants du primaire disent ne pas être sûrs de l'impact des outils d'IA dans l'enseignement primaire et secondaire. Ce pourcentage est plus élevé que celui des enseignants des niveaux intermédiaire et secondaire. L'évolution du rôle de l'IA dans l'enseignement offre à la fois des opportunités et des défis pour les enseignants. En adoptant une approche proactive, les enseignants peuvent tirer parti de la technologie pour améliorer les résultats des élèves, tout en préservant le rôle unique que jouent les enseignants en favorisant la croissance, le développement et l'apprentissage de leurs élèves.« Notre monde évolue et nous devons admettre que le pouvoir de l'IA est susceptible d'apporter plus d'avantages que d'inconvénients, de sorte qu'il faut s'attendre à ce qu'elle soit adoptée non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans tous les secteurs d'activité. Nous devons simplement apprendre à utiliser l'IA avec modération et à donner une bonne image à nos étudiants en leur montrant qu'ils ne doivent pas s'en remettre entièrement à la technologie. La confiance en votre expertise, la confiance en vos compétences et un meilleur jugement sont la clé », a écrit un critique sur l'utilisation de l'IA dans l'enseignement.Dans une enquête distincte, le Pew Research Center a interrogé des adolescents américains sur leur expérience et leur opinion concernant le chatbot d'IA ChatGPT dans le cadre de leurs travaux scolaires. Parmi les adolescents qui ont entendu parler de ChatGPT, 19 % disent l'avoir utilisé pour les aider dans leur travail scolaire. Ce phénomène est plus fréquent chez les adolescents des classes supérieures. Environ un quart des élèves de 11e et 12e année qui ont entendu parler de ChatGPT (24 %) disent l'avoir utilisé dans leurs travaux scolaires, contre 17 % des élèves de 9e et 10e année et 12 % des élèves de 7e et 8e année.L'opinion des adolescents sur l'acceptabilité de l'utilisation de ChatGPT dépend de l'usage qui en est fait. L'utilisation du chatbot d'IA pour explorer un sujet est assez bien accueillie. Par exemple, d'exemple, une partie des adolescents ayant entendu parler de ChatGPT disent qu'il est acceptable de l'utiliser lorsqu'ils font des recherches sur quelque chose de nouveau, tandis que d'autres disent que ce n'est pas acceptable. Parmi les adolescents qui ont entendu parler de ChatGPT :Des parts allant de 18 % à 24 % ne savent pas s'il est acceptable d'utiliser ChatGPT dans chacune de ces situations. Dans l'ensemble, environ deux tiers des adolescents américains disent avoir entendu parler de ChatGPT. Parmi eux, 23 % en ont beaucoup entendu parler et 44 % en ont peu entendu parler. Environ un tiers (32 %) disent n'avoir jamais entendu parler de ChatGPT. Ceux qui ont beaucoup entendu parler de ChatGPT sont plus susceptibles que ceux qui n'en ont que peu entendu parler de dire qu'il est acceptable de l'utiliser pour rechercher des sujets, résoudre des problèmes de mathématiques et rédiger des essais.En outre, selon Luis von Ahn, cofondateur et PDG de Duolingo, si l'IA est susceptible de remplacer un nombre important d'êtres humains sur le marché du travail, certaines professions, telles que l'enseignement, résisteront mieux. « À un moment donné, il est probable que la plupart des emplois humains seront remplacés par l'IA. Mais je ne pense pas que les enseignants seront particulièrement en danger », a déclaré von Ahn lors d'une discussion libre pendant la séance plénière d'ouverture de la conférence internationale sur l'éducation de la NAFSA (Association of International Educators) à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.Selon von Ahn, les raisons en sont le poids des enseignants dans la société et la valeur humaine qu'ils apportent à la classe. « D'abord, le travail des enseignants est très important. Ensuite, les gens apprennent des choses en voyant qu'un enseignant a une bonne moralité. Je pense aussi que les enseignants sont très doués pour inspirer (les élèves) et qu'il est difficile d'imiter cela avec l'ordinateur. Si l'IA est utile pour le partage des connaissances à grande échelle, un enseignant individuel joue toutes sortes d'autres rôles qui ne sont pas vraiment quantifiables avec le rôle du transfert de connaissances », a-t-il déclaré.Par ailleurs, la question de savoir comment former les étudiants dans des économies où les déplacements d'emplois causés par l'IA sont largement anticipés constitue un autre défi. D'après une analyse du FMI, 40 % des emplois dans le monde sont exposés à l'IA. Alors que dans le passé, l'automatisation et la technologie avaient tendance à remplacer les emplois impliquant des tâches routinières, la capacité de l'IA à avoir un impact sur les emplois hautement qualifiés est ce qui rend cette technologie si puissante. Les prédictions sur son impact potentiel vont dans tous les sens et sont difficiles à suivre.Selon le FMI, dans les économies avancées, environ 60 % des emplois pourraient être touchés par l'IA, tandis que les marchés émergents et les pays à faible revenu seront moins vulnérables, avec 40 % des emplois concernés. La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, affirme que les travailleurs et les entreprises ont très peu de temps pour s'adapter aux nouvelles réalités. Elle pense que l'IA pourrait augmenter la productivité, mais aussi exacerber les inégalités sociales.Source : Pew Research Center Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilisation des outils d'IA générative dans l'enseignement ?Quelles sont les préoccupations que pose l'utilisation des outils d'IA dans l'enseignement ?Quels seraient leurs impacts sur le niveau scolaire des apprenants ? Va-t-il s'améliorer ou se dégrader ?L'utilisation de l'IA dans l'enseignement présente-t-elle plus d'avantages ou d'inconvénients ?