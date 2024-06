Éviter l'usage et l'abus

Secure Enclaves

Apple Inc. (anciennement Apple Computer, Inc.) est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Elle conçoit, développe et vend des produits électroniques grand public, des logiciels informatiques et des services en ligne. Les appareils comprennent l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, la Vision Pro et l'Apple TV ; les systèmes d'exploitation comprennent iOS, iPadOS et macOS ; et les applications et services logiciels comprennent iTunes, iCloud, Apple Music et Apple TV+.On s'attend à ce qu'Apple fasse de grands progrès en matière d'intelligence artificielle lors de la conférence WWDC. Les changements devraient inclure de grandes choses dans iOS 18 et ses autres systèmes d'exploitation, avec des modifications de fonctionnalités d'applications telles que la transcription audio apparemment en cours. Cependant, la protection de la vie privée étant un principe fondamental du travail d'Apple, l'entreprise fait ce qu'elle peut pour protéger ses utilisateurs.Selon des sources de The Information, Apple a l'intention de traiter les données des applications d'intelligence artificielle à l'intérieur d'une boîte noire virtuelle. Le concept, connu sous le nom de « Apple Chips in Data Centers » (ACDC) en interne, impliquerait que seul le matériel d'Apple soit utilisé pour effectuer le traitement de l'IA dans le cloud.L'idée est de contrôler à la fois le matériel et les logiciels de ses serveurs, ce qui lui permettra de concevoir des systèmes plus sûrs. Alors que le traitement de l'IA sur appareil est hautement privé, l'initiative pourrait faire en sorte que le traitement dans le cloud pour les clients d'Apple soit sécurisé de la même manière.Le traitement sur l'appareil est intrinsèquement privé, du fait qu'il ne transfère pas les données vers le cloud. Le problème est qu'il peut être beaucoup plus lent que le traitement dans le cloud. Cependant, le traitement dans le cloud peut être beaucoup plus puissant, même s'il faut faire un compromis en matière de protection de la vie privée. C'est ce dernier élément qu'Apple tente d'éviter.Une partie du problème réside dans la possibilité que les données téléchargées soient utilisées à mauvais escient ou exposées par des pirates informatiques. En s'appuyant sur des serveurs cloud, les services d'IA présentent effectivement un risque de voir les données des utilisateurs s'échapper.En prenant le contrôle de la façon dont les données sont traitées dans le cloud, il serait plus facile pour Apple de mettre en œuvre des processus pour rendre une violation beaucoup plus difficile à se produire réellement.En outre, l'approche de la boîte noire empêcherait Apple elle-même de voir les données. En conséquence, cela signifie qu'il serait également difficile pour Apple de communiquer des données à caractère personnel en cas de demandes de données émanant de gouvernements ou d'autorités chargées de l'application de la loi.Son initiative ACDC peut être encore plus bénéfique pour Apple en termes de conception de futurs appareils. En déchargeant les fonctions d'IA dans le cloud, Apple pourrait réduire les exigences matérielles de ses futurs produits, en fabriquant des wearables et d'autres appareils plus légers.La Secure Enclave (enclaves sécurisées) est au cœur de l'initiative ACDC, qui a été présentée en détail au début du mois de mai. Utilisée sur l'iPhone pour stocker les données biométriques, la Secure Enclave est un élément protégé qui contient des données telles que les mots de passe et les clés de chiffrement, empêchant les pirates d'accéder aux données sensibles s'ils compromettent l'iOS ou le matériel.Selon le plan, la Secure Enclave serait utilisée pour isoler les données traitées sur les serveurs, ont déclaré d'anciens employés d'Apple. Cela signifie que les données ne peuvent pas être vues par d'autres éléments du système, ni par Apple elle-même.The InformationQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?