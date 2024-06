Tesla will spend around $10B this year in combined training and inference AI, the latter being primarily in car.



Any company not spending at this level, and doing so efficiently, cannot compete. — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

Tesla had no place to send the Nvidia chips to turn them on, so they would have just sat in a warehouse.



The south extension of Giga Texas is almost complete. This will house 50k H100s for FSD training. — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2024

Sur les quelque 10 milliards de dollars de dépenses liées à l'IA que j'ai annoncées pour Tesla cette année, environ la moitié est interne, principalement l'ordinateur d'inférence de l'IA conçu par Tesla et les capteurs présents dans toutes nos voitures, ainsi que Dojo.



Pour la construction des superclusters dédiés à la formation de l'IA, le matériel Nvidia représente environ 2/3 du coût. Selon mes estimations actuelles, les achats de matériels Nvidia par Tesla devraient s'élever à 3 ou 4 milliards de dollars cette année.



Elon Musk affirme qu'il peut faire de Tesla un leader dans les domaines de l'IA et de robotique. Il a précisé que cette ambition nécessitera beaucoup de processeurs coûteux de Nvidia pour permettre à Tesla de construire son infrastructure. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Tesla en avril, Musk a déclaré que l'entreprise augmenterait le nombre de puces Nvidia H100 actifs de 35 000 à 85 000 d'ici la fin de l'année. Quelques jours plus tard, il a écrit dans un billet sur X que Tesla dépenserait jusqu'à 10 milliards de dollars cette année dans la formation et l'inférence combinées de l'IA.Mais dans la pratique, Musk semble prioriser X et xAI au détriment de Tesla en ce qui concerne l'acquisition de puces Nvidia. Des courriels rédigés par des cadres de Nvidia et largement diffusés dans l'entreprise suggèrent que Musk a présenté aux actionnaires "une image exagérée" de l'approvisionnement de Tesla. La correspondance des employés de Nvidia indique également que Musk a détourné une importante livraison de puces d'IA qui avaient été réservées à Tesla vers sa société de médias sociaux X. En d'autres termes, Musk a pioché dans les puces destinées à Tesla pour continuer à alimenter sa concurrence avec OpenAI.Les actions de Tesla ont perdu jusqu'à 1 % à la suite de cette nouvelle mardi matin. En ordonnant à Nvidia de donner la priorité à sa société privée X, Musk a repoussé de plusieurs mois la réception par le constructeur automobile de plus de 500 millions de dollars de puces, ce qui risque de retarder "la mise en place des superordinateurs dont Tesla dit avoir besoin pour développer des véhicules entièrement autonomes et des robots humanoïdes". Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla en avril, Musk a promis aux actionnaires de livrer un robotaxi d'ici à la fin de l'année. Mais cela semble mal parti désormais.« Elon donne la priorité au déploiement du cluster de GPU X H100 sur X plutôt que sur Tesla en redirigeant 12 000 GPU H100 expédiés, initialement prévus pour Tesla, vers X. En échange, les commandes X de 12 000 H100 prévues pour janvier et juin seront redirigées vers Tesla », indique un mémo de Nvidia datant de décembre. Dans des messages de suivi, les employés de Nvidia ont souligné que les commentaires de Musk lors de la conférence téléphonique avec les actionnaires sur les résultats de Tesla et dans les messages ultérieurs sur X entrent en conflit avec les réservations et les prévisions pour l'année fiscale 2025.Dans un message posté sur X après ces révélations, Musk explique que Tesla n'avait pas la capacité de réceptionner les GPU de Nvidia, car l'usine de l'entreprise à Austin, au Texas, est incomplète. « Tesla n'avait aucun endroit où envoyer les puces Nvidia pour les mettre en marche, elles seraient donc restées dans un entrepôt. L'extension sud de Giga Texas est presque terminée. Elle accueillera 50 000 H100 pour la formation du FSD », a-t-il écrit. Il a également déclaré que Tesla dépenserait 3 à 4 milliards de dollars pour des puces d'IA de Nvidia en 2024. Le message de Musk indique notamment :Les informations révélées par les courriels illustrent l'escalade du conflit entre Musk et certains actionnaires de Tesla mécontents qui se demandent si le PDG milliardaire remplit ses obligations envers Tesla tout en dirigeant une série d'autres entreprises qui requièrent son attention, ses ressources et des quantités considérables de capital. Selon eux, Musk n'est qu'un PDG à temps partiel pour Tesla, la société responsable de la grande majorité de sa richesse. Ces actionnaires s'opposent au plan de rémunération de 46 milliards de dollars de Musk et dénoncent le dysfonctionnement du conseil d'administration de Tesla.Outre Tesla, Musk est également le PDG de la société aérospatiale SpaceX, le fondateur de la société de neurotechnologie Neuralink et de l'entreprise de creusement de tunnels The Boring Co. Il possède également X (ex-Twitter), qu'il a acquis pour 44 milliards de dollars fin 2022. Enfin, Musk a lancé sa startup d'IA, xAI, en 2023. X et xAI sont étroitement liés. Dans un billet sur X en novembre, Musk a écrit : "les investisseurs de X Corp détiendront 25 % de xAI". En outre, xAI utilise une partie de la capacité des centres de données de X pour la formation et l'inférence du grand modèle de langage qui pilote son chatbot d'IA Grok.Alors que Musk jongle avec ses nombreuses entreprises, les actionnaires de Tesla ont des raisons de s'inquiéter. Tesla connaît une baisse importante de ses ventes, due en partie au vieillissement de sa gamme de véhicules électriques et à l'intensification de la concurrence. (Le cours de l'action Tesla a baissé de 29 % depuis le début de l'année.) Et selon l'enquête Harris Poll 100 d'Axios, la réputation de Tesla a également souffert aux États-Unis. L'enquête attribue une partie de ce recul aux "frasques" et aux "diatribes politiques" de Musk. Ses commentaires erratiques semblent nuire à toutes ses entreprises, notamment X et Tesla.La décision de détourner les puces d'IA destinées à Tesla vers X pourrait mécontenter davantage les investisseurs de Tesla. Certains investisseurs mécontents parient déjà sur le fait que Musk ne sera pas en mesure d'honorer sa promesse de livrer un véhicule entièrement autonome d'ici la fin de l'année. Tesla prévoit de dévoiler son premier véhicule robotaxi lors d'un événement en août. Entre-temps, les fonctions d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de Tesla font l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs fédéraux en raison de centaines d'accidents, dont des dizaines ont entraîné des décès.La startup xAI de Musk fait la course contre OpenAI, Google, Anthropic et d'autres pour produire des applications utiles pour l'IA générative. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé une levée de fonds de 6 milliards de dollars, promettant des produits avancés et l'infrastructure nécessaire pour les soutenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision d'Elon Musk de détourner les puces d'IA de Tesla vers X ?Le manque de capacité dans l'usine de Tesla à Austin justifie-t-il la décision prise par Elon Musk ?Que pensez-vous des accusations selon lesquelles Elon Musk n'est qu'un PDG à temps partiel pour Tesla ?