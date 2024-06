Google Gemini est une intelligence artificielle (IA), générative et multimodale, de type transformeur, créée par Google, annoncée lors de la conférence I/O destinée aux développeurs en juin 2023, puis présentée au public le 7 décembre 2023. Gemini signifie ici Generalized Multimodal Intelligence Network.Aujourd'hui 5 juin 2024, Google a déployé son application mobile Gemini dans plus de pays et territoires, afin que vous puissiez compter sur Gemini où que vous soyez.Avec l'application Gemini sur votre téléphone, vous pouvez obtenir de l’aide par écrit, à l’oral ou à partir d’une image : par exemple, vous pouvez prendre une photo de votre pneu crevé et demander des instructions pour le changer, ou obtenir de l'aide pour écrire un mot de remerciement.C'est une première étape importante dans la création d'un véritable assistant IA - un assistant conversationnel, multimodal et utile.Pour accéder à Gemini sur Android, téléchargez l'application Gemini ou activez-la via l’Assistant Google, et vous pourrez utiliser Gemini en glissant depuis le coin de l'écran, en appuyant sur le bouton d'alimentation sur certains téléphones ou en disant "Hey Google". Cela ouvrira une nouvelle interface offrant un accès facile à Gemini, ainsi qu'une aide contextuelle directement sur votre écran. De nombreuses fonctionnalités vocales que vous aimiez dans Google Assistant seront disponibles via l'application Gemini - y compris configurer des minuteurs, passer des appels et enregistrer des rappels - et Google travaille pour en intégrer davantage à l'avenir.Sur iOS, Google déploie l'accès à Gemini directement depuis l'application Google au cours des prochaines semaines. Il suffit d'appuyer sur le bouton Gemini et d’échanger avec Gemini pour booster votre créativité, obtenir de l'aide pour rédiger des contenus sur les réseaux sociaux ou même planifier une soirée en amoureux.Google est déterminé à rendre Gemini accessible au plus grand nombre. En élargissant sa prise en charge linguistique et en ouvrant l’accès à de nouveaux pays, l'entreprise assure que davantage de personnes puissent booster leurs idées avec Gemini.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?